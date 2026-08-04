A mitad de año es buen momento para ver cómo les va a nuestras terminales aeroportuarias . Vamos a analizarlos en tres rubros: en pasajeros totales, nacionales y extranjeros.

Tengo que decirles que el pasado mes de julio estuve acudiendo a los vuelos inaugurales de Mexicana, y cada vez vi más extranjeros en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) viajando por dicha terminal aérea, lo cual me dio mucho gusto.

Paulatinamente se va desmontando la narrativa falsa y maliciosa de un montón de gente que poco sabe de aviación, pero opina bastante sobre nuestros aeropuertos. En total, México cuenta con 78 aeropuertos que dan servicio, tanto a vuelos nacionales como internacionales.

Veamos cómo les fue en el mes de junio en pasajeros totales, es decir, independientemente de si eran pasajeros nacionales o extranjeros. La puerta de entrada a el país sigue siendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México conocido como “Benito Juárez” (AICM), seguido por el Aeropuerto Internacional de Cancún, posteriormente Guadalajara, Monterrey, Tijuana, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, San José del Cabo, Puerto Vallarta, Mérida y el Bajío.

Estos son los aeropuertos que están en el Top 10 de aeropuertos, y son los que más pasajeros registraron utilizando su infraestructura. Pero veamos cómo crecieron, y vamos a manejar dos cifras, comparando junio de 2025 con junio de 2026, y luego de enero a junio a de 2025 a 2026, lo que nos dará un panorama más amplio de cómo se han movido en un año.

Por el AICM, en junio de 2025 pasaron 3 millones 610 pasajeros, mientras en junio de 2026 fueron 3 millones 531 mil pasajeros; vemos un decrecimiento del 2.2%, sin embargo, si contamos de enero a junio de 2025 comparado con ese mismo periodo de 2026 encontramos que pasaron por el AICM 21 millones 647 mil pasajeros contra los 21 millones 955 mil pasajeros, creciendo un 1.4% en 2026.

En la tabla siguiente se vería de la siguiente forma:

Junio 2025 Junio 2026 % + - Enero a Junio 2025 Enero a Junio 2026 % + - AICM 3,610.7 3,531.9 -2.2% 21,647.1 21,955.2 1.4% Cancún 2,399.9 2,123.7 -11.5% 15,550.8 14,824.8 -4.7% Guadalajara 1,483.8 1,569.4 5.8% 9,031.0 9,241.4 2.3% Monterrey 1,338.0 1,339.9 0.1% 7,354.6 7,562.6 2.8% Tijuana 1,033.9 986.0 -4.6% 6,315.9 5,810.1 -8.0% AIFA 544.5 595.2 9.3% 3,384.9 3,623.5 7.0% Los Cabos 655.8 592.8 -9.6% 4,025.5 3,826.9 -4.9% Puerto Vallarta 512.8 415.9 -18.9% 3,809.2 3,338.1 -12.4% Mérida 312.1 301.3 -3.5% 1,867.5 2,010.3 7.6% El Bajío 278.1 253.0 -9.0% 1,613.1 1,529.8 -5.2%

Ahora, haciendo este mismo ejercicio la pregunta es ¿cómo les fue a los aeropuertos a nivel pasaje nacional?:

Junio 2025 Junio 2026 % + - Enero a Junio 2025 Enero a Junio 2026 % + - AICM 2,200.1 2,100.6 -4.5% 13,350.5 13,326.7 -0.2% Monterrey 1,115.6 1,094.9 -1.9% 6,078.4 6,320.4 4.0% Guadalajara 1,006.7 1,037.5 3.1% 6,136.3 6,250.0 1.9% Tijuana 1,020.2 971.6 -4.8% 6,246.8 5,770.3 -7.6% Cancún 831.2 760.8 -8.5% 4,838.0 4,524.6 -6.5% AIFA 514.7 559.3 8.7% 3,192.1 3,442.0 7.8% Mérida 280.2 271.7 -3.6% 1,661.7 1,796.0 8.1% Puerto Vallarta 275.5 257.7 -6.5% 1,487.7 1,427.5 -4.0% Los Cabos 241.6 237.1 -1.9% 1,418.2 1,363.3 -3.9% El Bajío 190.1 175.0 -7.9% 1,097.3 1,049.7 -4.3%

Finalmente veamos como les fue a nuestros aeropuertos, con el pasaje internacional:

Junio 2025 Junio 2026 % + - Enero a Junio 2025 Enero a Junio 2026 % + - AICM 1,410.7 1,431.3 1.5% 8,296.7 8,628.5 4.0% Cancún 1,568.7 1,362.9 -13.1% 10,712.8 0,300.2 -3.9% Guadalajara 477.0 531.9 11.5% 2,894.7 2,991.3 3.3% Los Cabos 414.1 355.7 -14.1% 2,607.3 2,463.5 -5.5% Monterrey 222.4 244.9 10.1% 1,276.2 1,242.2 -2.7% Puerto Vallarta 237.3 158.2 33.3% 2,321.5 1,910.6 -17.7% Querétaro 60.0 79.2 31.9% 327.8 380.2 16.0% El Bajío 88.1 78.0 -11.5% 515.7 480.1 -6.9% Morelia 50.2 64.1 27.8% 330.1 407.7 23.5% AIFA 29.9 35.9 20.1% 192.8 181.4 -5.9%

Habiendo dejado claras las cifras, podemos entrar de lleno al análisis, y esta pequeña radiografía nos deja ver varias cosas: de entrada, es evidente la afectación que sufre la industria aérea por los conflictos bélicos que están impactando en el ánimo de la gente para viajar. Por decirlo de alguna manera, el mercado se ha contraído, sin embargo, nuestros números en general son positivos.

Podemos decir que las sedes mundialistas sí sintieron un incremento de pasajeros internacionales; también queda claro que Querétaro es una gran opción para viajar al extranjero, por ello no es de extrañar la alianza que mantiene dicha terminal con Iberojet, que te permite cruzar el océano Atlántico con una línea aérea de bajo costo.

También es interesante ver cómo el mercado (sobre todo de playa) es el que más se ha contraído, esto significa que las líneas aéreas (sobre todo gringas) sí han recortado el número de vuelos a México, por la crisis que el mundo atraviesa por el costo del barril del petróleo, derivado de la guerra unilateral de los Estados Unidos e Israel contra Irán.

Otro dato importante que arrojan estas cifras, y sirven para desmontar la narrativa negativa del “aeromuerto”, es el crecimiento que experimenta el AIFA, dejando claro que se coloca en la sexta posición dentro de los aeropuertos que más pasajeros pasan por sus instalaciones.

En cuanto a pasaje nacional, el AIFA también se encuentra en la sexta posición, consolidándose mes con mes, e incrementando sus operaciones, gracias a la inauguración de nuevas rutas saliendo de su terminal aérea, así como gracias a que con el tren del AIFA la movilidad es mucho más atractiva. El tren es de verdad una maravilla, sobre todo en cuanto al costo-tiempo-beneficio.

Me da muchísimo gusto que en junio el AIFA se colocase en la décima posición en cuanto a transporte de pasajeros internacionales; en efecto, todo el mes pasado estuve yendo cada lunes a dicha terminal aérea, y es evidente la mayor presencia de extranjeros, tanto de los Estados Unidos, Europa y Asia que se pasean por sus pasillos y salas de última espera.

Esto deja claro que lo único que le falta al AIFA por sortear es la negativa del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) para operar rutas hacía el vecino país y de regreso, y con ello las líneas aéreas de bajo costo europeas, verán el gran mercado que existe en el AIFA.

Y para aquellos que se resisten a aceptarlo, el AIFA no sustituye al AICM, va en complemento, como parte del engranaje de aeropuertos de la zona metropolitana del Valle de México.

Lo digo de la siguiente manera: viendo las cifras y analizándolas a profundidad, podemos asegurar que a pesar del decrecimiento de pasajeros en algunas terminales, por los motivos ya expuestos, queda claro que tenemos una gestión sólida, y que “ahí la vamos llevando”; y eso que por ahora solamente analizamos el comportamiento de los aeropuertos con respecto al tráfico de pasajeros, más adelante -en otra columna- hablaremos de la carga.

A México le está yendo bien, aunque exista un coro de voces que señalen lo contrario; está enfrentando la adversidad de muy buena manera. Lo que como humanidad deberíamos empujar es que el ente naranja que desgobierna el vecino país del norte se detenga, junto con su amiguito invasor colonialista. Exijamos que de una vez por todas terminen una guerra que únicamente les beneficia a ambos, pero el mundo es quien paga los platos rotos.