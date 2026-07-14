La aerolínea Volaris anunció una alianza con Elon Musk para implementar el internet satelital de Starlink en toda su flota a partir de 2027.

“Con Starlink, nuestros clientes podrán usar su servicio favorito de streaming, hacer videollamadas, escuchar música en línea o trabajar mientras permanecen conectados a bordo, desde el despegue hasta el aterrizaje. Esto demuestra que el modelo de ultra bajo costo de Volaris va de la mano con una experiencia de viaje excepcional, que continúa evolucionando al ritmo de las expectativas de nuestros clientes.” Enrique Beltranena, Director General de Volaris

Con más de 150 aviones Airbus A320/A321, la compañía ofrecerá a los pasajeros Wi-Fi de alta velocidad y baja latencia, capaz de soportar streaming, videollamadas y mensajería durante todo el vuelo.

Esto demuestra que el modelo de ultra bajo costo de Volaris va de la mano con una experiencia de viaje excepcional, dijo Enrique Beltranena, director general de Volaris.

Este acuerdo, impulsado por Indigo Partners, también incluye a aerolíneas como Frontier, Wizz Air, JetSmart y Cebu Pacific, consolidando una de las iniciativas más amplias de conectividad aérea.

Volaris (Cortesía)

Revelan alianza de Volaris y Elon Musk para ofrecer en sus vuelos internet satelital Starlink

La alianza de Volaris y Elon Musk es parte de la amplia iniciativa liderada por Indigo Partners, que busca implementar la tecnología de Starlink en su portafolio de aerolíneas que también incluye a:

Frontier Airlines en Estados Unidos

Wizz Air en Europa

JetSmart en Sudamérica

Cebu Pacifici en Filipinas

Bill Franke, Managing Partner de Indigo Partners destacó la importancia de Starlink para ofrecer “conectividad y de alta velocidad a bordo, elevando la experiencia de los pasajeros” en sus aerolíneas.

En conjunto Indigo Partners tiene previsto instalar Starlink en más de mil aeronaves.

Lo que representa una de las iniciativas más amplias para buscar incorporar conectividad en sus vuelos.

Con su acuerdo, Volaris se convertirá en la primera aerolínea con base en México, Costa Rica y El Salvador en brindar internet satelital Starlink.

La conectividad en los viajes de Volaris se encontrará disponible a través de la red de órbita baja de Starlink.

Se trata de una infraestructura que disminuye la latencia respecto a los sistemas satelitales tradicionales.