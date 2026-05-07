La línea aérea de bajo costo VivaAerobus capitaneada por Juan Carlos Zuazua tuvo un gran éxito dentro del Tianguis Turístico 2026, que se llevó a cabo a finales del mes de abril en el Puerto de Acapulco, Guerrero, y hoy vamos a hablar de las buenas noticias que nos trae.

Y no es poca cosa que haya buenas noticias, sobre todo en estos momentos en los que la geopolítica internacional le juega una muy mala pasada a la industria aérea, con una guerra ilegal que no sabemos cuándo va a terminar, y lo peor es que está causando el alza del precio de combustible, que para la aviación representa el 40% del gasto operativo.

Dicho lo anterior, quienes están dentro de este maravilloso mundo saben que para sobrevivir hay que reinventarse y apostarle al fortalecimiento de las rutas que se tienen, y/o aventurarse a abrir nuevos destinos.

Viva nos trae muy buenas noticias, porque mientras se consolida, sigue en su fase de expansión con nuevas rutas, muy atractivas para los viajeros. Uno de los destinos donde Viva se consolida como destino es Tampico, la cuna de la aviación en México.

Resulta que esta ciudad portuaria tiene un encanto que no hay en ningún otro lugar, cuenta con un atractivo turístico digno de conocerse y visitarse varias veces. Debo decirles que era uno de mis destinos favoritos mientras trabajé como sobrecargo: su Plaza de Armas, sus playas, y su cocina son espectaculares. Les recomiendo El Porvenir, que está justo frente al panteón municipal, y su frase icónica: “aquí se está mejor que enfrente”; deben saber que tiene una de las cocinas más clásicas de mariscos, poniendo en alto un manjar como es “la jaiba”.

Durante el evento del Tianguis Turístico 2026, la gente de Viva, junto con alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal, y el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, firmaron la carta de intención para impulsar el turismo en este destino tan maravilloso del estado de Tamaulipas.

Por ahora, Viva opera cinco rutas saliendo desde el puerto de Tampico, que conecta con destinos como Cancún, Guadalajara -con escala exprés en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles-, Monterrey, Villahermosa y otra más que llega directamente al AIFA.

Viva también cuenta con otros destinos dentro del estado de Tamaulipas, como Reynosa, que opera con cinco rutas, Matamoros con una y también Nuevo Laredo con una, haciendo un total de 12 rutas que se tienen con dicho estado.

Ya sea que vayas a Matamoros y te cruces a Brownsville para el “shopping”, o hagas lo mismo en Nuevo Laredo y te pases a Laredo, o bien solo disfrutes de Reynosa, el fortalecimiento de las rutas al estado de Tamaulipas es una gran apuesta de Viva.

Otro estado que se fortalece es la casa principal de Viva: Monterrey, que además será sede mundialista; por ello la aerolínea está fortaleciendo su conectividad con este destino previo a la llegada del evento del Mundial de Futbol 2026.

Tianguis Turístico 2026 (Especial)

VivaAerobus aprovechó para anunciar el regreso de dos rutas internacionales saliendo de la hermosa Sultana del Norte, una a San José en Costa Rica y otra a la ciudad que nunca duerme, Nueva York, en los Estados Unidos. La oferta actual de Viva en Monterrey es de 49 rutas, tanto nacionales como internacionales, lo que convierte al aeropuerto regiomontano en un importante HUB para la zona noreste del país, que distribuye de forma inteligente a los viajeros, dejando de centralizar la operación; esto contribuye a crear otros polos de desarrollo diferentes a la capital del país.

Dentro del Tianguis Turístico, se anunció el regreso de las rutas internacionales saliendo de Monterrey, y durante el evento se contó con la presencia de la gente de Viva y de la secretaria de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez.

Y puedo decirles que hacía Costa Rica habrá dos vuelos a San José, saliendo de Monterrey: lunes y viernes y con el regreso los martes y sábados. Esto permitirá a los viajeros centroamericanos viajar de forma más accesible a los destinos mundialistas que están programados en Monterrey.

Es una excelente oportunidad para que los regios vayan de vacaciones a la “Suiza de América”. Se los digo con conocimiento de causa, es un lugar de ensueño, con volcanes, playas y bosque de lluvia; con una gastronomía fuera de serie y un café delicioso, y sepan que parte del atractivo es visitar las haciendas cafetaleras.

¿Y qué podemos decir sobre la Gran Manzana? Además de parques y museos, es una ciudad cosmopolita que tiene mucho que ofrecer al viajero, pues se adapta para todo tipo de planes, desde conocer la Estatua de la Libertad donada por el gobierno de Francia a los Estados Unidos, hasta su distrito económico en Wall Street, sin olvidar sus espectáculos de teatro en Broadway.

Es toda una experiencia caminar por Central Park y visitar “Strawberry Fields”, el memorial que se hizo en honor al artista y músico inglés John Lennon, o simplemente recorrer la quinta avenida, entrar en la Catedral de San Patricio y descubrir que hay una Virgen de Guadalupe que donó México; o simplemente ir al Rockefeller Center y ver las vitrinas de Tiffany y sentirse en uno de los fotogramas de la película “Desayuno con diamantes” interpretada por Audrey Hepburn, y basada en la novela de Truman Capote.

Y ya mejor le paro, porque si no les sigo armando un tour por toda la ciudad. Sin duda alguna salir de Monterrey y llegar directamente a Nueva York, será muy atractivo, y los pasajeros de Viva podrán hacerlo a partir del 4 de junio, con una frecuencia diaria.

Y eso no es todo. El estado de Jalisco no quiso quedarse atrás, y desde los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, Viva ofrece 31 rutas nacionales e internacionales.

Al Tianguis Turístico asistió el vicepresidente de asuntos corporativos de Viva, Jesús Horacio González, y junto con la Secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman Hirsch, signaron la carta de intención para promover al estado de Jalisco y sus importantes destinos, como Guadalajara y Puerto Vallarta.

Actualmente desde el Aeropuerto de Guadalajara, Viva opera 24 rutas, tanto nacionales como internacionales, por lo que para la aerolínea bajo costera este aeropuerto representa un HUB (centro de operaciones) muy importante en la zona occidente del país. Algunos de los destinos que pueden tomar los pasajeros son Cancún, Monterrey y la Ciudad de México; y a nivel internacional destinos como Las Vegas, Los Ángeles, Chicago o Bogotá en Colombia.

Desde el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, se cuentan con 7 rutas; pero antes de que hablemos de ellas, les tengo una recomendación: no importa si salen de Monterrey, Guadalajara, Tijuana o la Ciudad de México, tanto del AIFA como del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); Ustedes no se pueden ir de Puerto Vallarta si no se comen unas burritas de camarón, o de camarón con marlín, o de marlín solito; omitirlas es un pecado mortal y trae mala suerte, así que advertidos están.

Hablemos de Sinaloa, la tierra de la banda. En este estado el equipo de Viva y la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, firmaron una carta de intención para promover los destinos del estado como los Mochis, Culiacán y el bellísimo Mazatlán (tierra de venados en náhuatl).

Los destinos son una joya del Pacífico mexicano, y en ellos podrás encontrar desde la almeja “pata de mula” o la “chocolata”, y admirar sus bellezas naturales; las playas de Mazatlán y su extenso malecón no tienen comparación.

Viva opera 6 rutas desde Culiacán, la capital del estado; tiene 6 a Mazatlán, y una ruta a Los Mochis. Con estas 13 rutas, queda claro que el estado de Sinaloa fortalece su conectividad con el resto del país.

Y por último -y no por ello menos importante- anunciaron las nuevas rutas que comenzarán a operar para el mercado nacional e internacional, saliendo del AIFA, un aeropuerto que Viva ha sabido entender, y aprovecha para convertirlo en un importante HUB.

Las nuevas rutas que conectarán con el AIFA serán a Aguascalientes y al puerto de Manzanillo, que se suman a los destinos que ya tienen a Torreón, Saltillo y San Luis Potosí, en cuanto a vuelos domésticos. Los nuevos destinos por estrenarse al “País de la Belleza”, Colombia, saliendo de esta terminal podrán volar a lugares como Medellín y Cartagena, sumando un total de 39 rutas nacionales e internacionales.

Tianguis Turístico 2026 (Especial)

Para el director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el general Isidoro Pastor “Cada una de estas rutas representa nuevas oportunidades para miles de mexicanos, que son posibles gracias a la conectividad nacional e internacional que aerolíneas como Viva le brindan al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Seguimos trabajando para consolidar a nuestro aeropuerto como la mejor opción para volar desde la Zona Metropolitana del Valle de México”.

Y ahora que ya se cuenta con el servicio del Tren Suburbano al AIFA, la conectividad es mucho mejor y muy cómoda, tanto para llegar como para salir de la terminal aérea.

A partir del 15 de junio se inaugurará la ruta a Aguascalientes, con una frecuencia diaria; no sé si ustedes opinen lo mismo, pero yo digo es una fabulosa oportunidad para conocer la capital del estado hidrocálido, su famosa feria de San Marcos, y ver con propios ojos la cuna del gran artista José Guadalupe Posada, creador de la Calavera garbancera, ahora conocida como “La Catrina”.

¿Les gustaría voltear a ver hacia el Océano Pacífico? Entonces piensen en el puerto de Manzanillo, en el estado de Colima. Viva comenzará su operación el 2 de julio con tres frecuencias semanales, y podrán ir a disfrutar de estas hermosas playas y sus dos bahías, aprovechando las salidas del AIFA los días martes, jueves y domingo.

De verdad, Viva es una línea aérea que se atreve y no se amilana; eso me gusta mucho, pues toma al toro por los cuernos y le apuesta a la conectividad del país. ¡Felicidades! y esperemos que les vaya muy bien.