En el marco del Tianguis Turístico, que a finales del pasado mes de abril se llevó a cabo en el bello puerto de Acapulco, Volaris y la Secretaría de Turismo se unieron para lanzar en conjunto un avión con una librea muy llamativa, que llevará por nombre “El Embajador”.

Debemos reconocer que en la actualidad los aviones se han convertido en grandes activos de promoción y mercadeo, por lo tanto, colocar “livery” (libreas) distintas en un avión, llama la atención de los pasajeros y también de los spotters que aman fotografiar aeronaves, sobre todo si son atractivas.

Tenemos grandes ejemplos; las aerolíneas alrededor del mundo son cada vez más afectas por colocar en sus aviones liverys conmemorativos, promocionales o divertidos.

Sin duda alguna las aerolíneas asiáticas se llevan las palmas, porque no le tienen miedo a rendir homenaje en sus aviones a personajes como Pokémon, Demon Slayer, Mickey Mouse, Hello Kitty. De este lado del mundo tenemos al avión de los Cazafantasmas (de Volaris), del cual mi hija es fan.

Con motivo de justa mundialista de futbol, tanto Volaris, encabezada por Enrique Beltranena, como SECTUR, de la mano de Josefina Rodríguez Zamora, buscaron que una aeronave represente, primero que “México está de moda”, y segundo, que Volaris es un gran anfitrión para los miles de turistas que llegarán a nuestro país a disfrutar de este gran evento deportivo.

Por eso el nombre no es casualidad, “El Embajador” tendrá la tarea de poner el nombre de la nación en alto, dejando claro que los mexicanos somos grandes anfitriones y sabemos recibir a la gente, haciéndoles sentir que “están en casa”.

Además, la aeronave servirá para promocionar al país cuando llegue a los diferentes destinos. Para que tengan contemplada la fecha, les adelanto a todos aquellos amantes de la fotografía y la aviación, que el vuelo inaugural de este avión será en los primeros días de junio de este año, y por supuesto que estaremos atentos a la fecha exacta.

Tanto Volaris como la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR) informaron a través de un comunicado que el avión “El Embajador” será lanzado con la marca “México está de Moda”, y la campaña durará ocho meses, durante los cuales la aeronave estará recorriendo destinos estratégicos de la línea aérea, con especial presencia en las sedes mundialistas para promocionarlas, pero también en los destinos con los que cuenta Volaris en los Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

Presentación del avión "El Embajador". (Especial)

Se aprovechará esta gran oportunidad para promocionar a nuestra nación e invitar a la gente a viajar para conocer México, un país lleno de cultura, arte y biodiversidad, que recibe a todo mundo con los brazos abiertos.

Para la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez “…la conectividad aérea es uno de los pilares más poderosos para detonar el turismo y traducirlo en prosperidad compartida para las y los mexicanos, especialmente en el marco de la campaña México está de Moda y ante la oportunidad histórica de captación turística que representa el Mundial, al permitir llevar la promoción del país a nuevas alturas y acercar sus destinos a millones de viajeros en el mundo.

Hoy, gracias a alianzas estratégicas con aerolíneas como Volaris, estamos llevando la promoción de México a nuevas alturas, acercando destinos, generando oportunidades y fortaleciendo la conectividad de nuestro país. México está de moda, y ahora también estará presente a bordo de vuelos que conectan a México con el mundo, donde millones de viajeros no sólo vendrán por el futbol, sino que descubrirán una experiencia única: un país que se vive, se comparte y permanece para siempre en la memoria”, así lo expresó durante la firma de esta alianza con Volaris dentro del Tianguis Turístico 2026.

A su vez, para el vicepresidente Ejecutivo, Comercial y de Operaciones de Volaris, Holger Blankestein, esta alianza significa que:

“México recibirá al mundo entero durante el Mundial, y queremos que el mundo llegue con ganas de quedarse más tiempo. Este avión es nuestra forma de decirle al viajero internacional, desde el momento en que lo ve en pista, que México no es solo una sede deportiva: es un destino que vale la pena explorar de norte a sur.”

Como les comentaba líneas arriba, en la actualidad como parte de su estrategia comercial, las aerolíneas suman a los aviones para formar parte de los elementos publicitarios, y que además incentiven volar por la línea aérea, ya sea porque la librea tiene un personaje icónico o de moda, o bien porque promociona un destino.

Hace muchos años, la aviación era otra y las libreas de los aviones iban conforme a la personalidad de la aerolínea, pero no se utilizaban como parte del “merchandising”.

Ahora la gente es más afecta a estar al pendiente de estas tendencias, incluso a coleccionar desde aviones en escala, vasos, gorras, camisetas o tazas con la marca de la línea aérea, y ahora se suman los equipos de la flota, y han sido un total éxito.

La gente luego anda buscando aviones en específico y preguntando a espacios que se dedican a promocionar la fotografía de aviación, cuándo y a qué hora llega cierta aeronave, porque causa mucha expectativa. Incluso hay miradores que se han profesionalizado, dando servicio de cafetería para que puedas verlos llegar e irse.

Excelente por Volaris, dejando claro a los viajeros nacionales e internacionales que México es un destino que no pueden dejar de visitar. Que como país tenemos muchísimo qué ofrecer: una gran agenda cultural y artística, bellezas naturales de ensueño, pueblos mágicos y rutas gastronómicas que los dejarán sin aliento.

La visión de Volaris es clara y contundente, más que un avión, “El Embajador” será la primera impresión que tengan los viajeros de nuestro país; por eso hay que estar a la altura y recibir a los turistas como los grandes anfitriones que somos y lo mejor, que les den ganas de quedarse a explorar México, mucho más allá del evento deportivo que durante los próximos meses acaparará todas las primeras planas.