Leila Guerriero decía en su taller de columnas que el lugar más ordinario para escribir es aquel que se expresa desde la indignación. Al ser tan ordinario, debería evitarse, pues resulta obvio, simplón. Sin embargo, no me atrevo a pensar en otro espacio desde el que se pueda hablar de Ximena Santaolalla.

Francisco Aguirre, expresidente de Grupo Radio Centro, padrastro de la escritora y al mismo tiempo, su agresor continuado, es un arquetipo de hombre poderoso que sigue siendo encubierto simbólicamente por su empresa a través de un comunicado que no se atreve a nombrar a Ximena, que se posiciona señalando al abuso como asunto de la vida privada.

Francisco Aguirre es el nombre que Ciro Gómez Leyva lava en su espacio, al que parece defender e indignarse de que otros no lo defiendan.

Pero Francisco Aguirre también simboliza la caída del mito de los agresores antisociales, monstruos de las periferias, integrantes de clases bajas que abusan por ignorancia y falta de educación. Aguirre es un hombre que ciertamente, ha tenido privilegios: económico, social, cultural y, por supuesto, un señor con algún tipo de formación académica. O sea, un hombre normal, uno que pudiera ser nuestro compañero de oficina o nuestro familiar, una expareja o peor aún, nuestra pareja. Uno que tal vez, por su privilegio e influencia pudiera no ser muy normal, uno que en condiciones comunes puede escapar de la justicia.

Francisco Aguirre es la representación de que los delincuentes también visten de traje y, a veces, pueden sostenerse en el silencio de sus víctimas. El ejemplo de que el silencio, justamente, es lo único que les mantiene. Roto el silencio, caen también, pues no hay manera de separar la obra de su autor cuando el autor está hecho de atrocidades en contra de seres inocentes. Un delincuente sexual es un hombre normal, casi cercano al promedio. Un hombre privilegiado que ha abusado es un delincuente impune, alguien que se sabe intocable.

Quisiera no escribir desde la indignación, pero Francisco Aguirre es el rostro que hoy podemos ponerle a la estadística que coloca a México dentro de los países con mayor nivel de abuso sexual infantil, capital global de la pornografía infantil, epicentro de la violencia sexual dentro de los hogares. Es el rostro del abuso que viene por parte de quienes tienen la obligación de cuidar, el monstruo -cualquier hombre ordinario- que por ser proveedor, somete también a una madre que desplazó el futuro de la familia al silencio de una niña que pidió ayuda en varias ocasiones.

No hay un punto conciliatorio ni justificativo de los abusos cometidos por Aguirre. Tampoco hay repudio suficiente que externar. Pero sí hay algo más. La oportunidad de que la Fiscalía haga valer la imprescriptibilidad del abuso sexual infantil. Lo urgente de que se rompa la inercia de la impunidad.

El abogado Gabriel Regino ha publicado en su cuenta de X un par de hilos sobre la manera en que podría responder la acción punitiva del Estado. Lo mínimo esperado es que haya justicia.

¿ESTÁN PRESCRITOS LOS DELITOS ATRIBUIDOS A #FRANCISCOAGUIRRE?



Abro #HiloPenal con toda la solidaridad para con #Ximena Santaolalla na pic.twitter.com/LOwvj62Rgs — gabrielregino (@gabrielregino) November 26, 2026

Justamente, la audacia de los agresores está fundada en la impunidad. En aquella certeza de confianza en el entramado de abogados que convencen a las víctimas de no denunciar o desistirse, los que son capaces de influir en que los agentes ministeriales sean incapaces de integrar carpetas o simplemente, esos que hacen del archivo un lugar para desgastar a las víctimas. La cadena de impunidad se traduce en que solamente uno de cada mil casos de violaciones contra niñas alcancen condena en México, según la OCDE. Ese mismo manto protector perverso de los agresores coloca a nuestro país en el primer lugar del mundo en abuso sexual de menores, con la estadística de que la mayor parte de los abusos ocurren al interior de los hogares y en un contexto familiar. La propia Comisión Nacional para Erradicar la Violencia ha dicho que estos delitos no se denuncian por miedo, vergüenza y desconfianza a la autoridad, y de los que se denuncian, menos del 10% termina en condena.

A diferencia de los casos de violencia sexual contra adultas donde cabe el perdón, cuando se trata de niñas y niños, hay acción de oficio.

El mismo abogado lo rrecuerda en un segundo hilo, enlistando las acciones que la Fiscalía debe realizar:

¿QUÉ ACCIONES DEBERÍA ESTAR REALIZANDO LA FISCALÍA EN EL CASO DE #XimenaSantaolalla y #FranciscoAguirre?



Abro un segundo #HiloPenal sobre el caso: — gabrielregino (@gabrielregino) November 26, 2026

Quisiera dejar de pensar por un día que para obtener justicia se necesita valentía y piel gruesa para soportar la revictimización, los juicios, los Ciros Gómez Leyva que abundan por ahí. También abandonar esa isla desierta del logro de llegar a la conferencia mañanera como sinónimo de que efectivamente, hay posibilidad de que esta vez, la justicia llegue y los procesos sean diferentes. Desearía, más bien, que el miedo cambie de bando desde antes de que los delitos sean cometidos. Que los señores tuvieran tanto terror de las consecuencias por agredir a las niñas, que fuesen incapaces de sentir cualquier tipo de estímulo para cometer esas atrocidades.

Quisiera que todas las niñas pudieran sentirse seguras y, justamente, encontrar un lugar distinto a la indignación para hacer notar que en este país, Sasha Sokol y Ximena Santaolalla están lejos de ser una excepción. Son ellas los rostros supervivientes de la regla más dolorosa y disfuncional del país, la de los secretos familiares y abusos de poder, de eso que sucede en los hogares y espacios sociales pero que está lejos, bastante lejos, de tratarse asuntos “que corresponden al ámbito personal”, por los que al igual que Grupo Radio Centro, más de una persona “se abstendrá de emitir juicios o comentarios”.

Hoy solo abrazo a la Ximena niña, por resistir, por hablar, porque lamento profundamente que haya vivido todo lo que vivió. Abrazo a la niña resiliente que ha crecido y que hoy, desde el lugar que lo hace, habla y escribe de manera extraordinaria. Abrazo a la niña Ximena con toda la solidaridad, fuerza y fiereza con la que se quisiera abrazar a todas las niñas para decir que habemos tantas otras dispuestas a defender, sacar las garras, abandonar la indiferencia. Reconozco a la adulta que emprende esta lucha, me solidarizo también con ella. Admiro a la adulta que es una mujer viviendo, escribiendo, hablando. A la Ximena adulta protegiendo y cuidando a la niña Ximena, ahora que puede hacerlo. Ximena Santaolalla son todas las niñas y como nunca, todas y todos estamos llamados a ser Ximena Santaolalla.