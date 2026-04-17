De acuerdo con la contraportada del libro “Una perspectiva didáctica de la evaluación formativa”, cuyo compilador es el doctor Ángel Díaz Barriga, (Grupo Magro Editores, 2026, Uruguay), en éste se “presenta un desarrollo singular sobre la evaluación formativa, en la cual busca articular una perspectiva pedagógico-didáctica con las concepciones y acciones que se pueden emplear para la evaluación formativa. Se trata de un libro que busca múltiples articulaciones: entre el campo de la didáctica con la evaluación ; una diferenciación de la visión dominante que se desprende de la de medición; así como la articulación entre evaluación formativa y la atención a los procesos individuales y colectivos a partir de los cuales se desarrollan procesos de formación y de aprendizaje”.

En esa misma parte del libro se indica que “Los docentes y estudiosos de este tema encontrarán en este texto una propuesta centrada en la concepción de evaluación formativa desde una perspectiva que fortalece el trabajo del aula, en donde se vincula la acción didáctica con la evaluación formativa, así como una serie de reflexiones y propuestas desde la perspectiva francófona prácticamente desconocida en castellano. Se busca que estos planteamientos contribuyan a una reflexión sobre este tema, así como a generar acciones vinculadas a esta tarea.”

El libro está estructurado de la siguiente manera:

Introducción. Capítulo. 1. La evaluación formativa. Una perspectiva didáctica, por Ángel Díaz Barriga. Capítulo. 2. Regulaciones del aprendizaje: orientaciones conceptuales para la investigación y la práctica en educación, por Linda Allal. Capítulo. 3. El alcance de una perspectiva sociocultural de la evaluación formativa: hacia una conceptualización más amplia, por Joëlle Morrissette. Capítulo. 4. Interacciones entre formación y evaluación: de la regulación entre los actores y sus funciones a la regulación del aprendizaje, por Dany Laveault. Capítulo. 5. Colaboración en el proceso de evaluación y regulación. Estudio de caso de un enfoque de evaluación colaborativa intergrupal en la escuela primaria, por Fernando Morales Villabona, y Capítulo. 6. Evaluación formativa del aprendizaje de los estudiantes, por Lucie Mottier Lopez.

Para el doctor Díaz Barriga “la evaluación está articulada a la enseñanza, por ello, es fundamental lo que el docente realice en el aula en virtud que condiciona las actividades para la asignación de la evaluación. La evaluación formativa implica que el alumno se involucre, analice su forma de trabajo, sus logros, sus alcances y lo que debe hacer, de ahí que es necesario que prevalezca un clima de confianza en el salón de clases que permita mostrar el trabajo educativo que realizan”.

“El plan de estudio para la educación básica en México (SEP, 2022), ha sido construido con base en esta perspectiva, incluyendo al mismo tiempo la óptica del pensamiento didáctico que, desde Latinoamérica, se ha formulado”, afirma en la introducción el investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), de la UNAM.

“Es una concepción que nos permitió articular la visión pedagógico-didáctica con una perspectiva de evaluación, sin desconocer que detrás de toda acción didáctica y de evaluación siempre existe un contexto social y político que, de alguna forma, condiciona lo que se realiza en ella. Al mismo tiempo, se lucha contra un determinismo que plantea que evaluación, medición y certificación son la única estrategia para llevar a cabo esta tarea; una estrategia que, justificándose bajo el manto de la cientificidad, desplaza el sentido educativo del trabajo pedagógico en el aula”, indica Díaz Barriga en la introducción del libro (pp. 12-13)

Después de revisar los ensayos y reportes de investigación específicos, publicados en forma de capítulos como partes sustantivas de este libro, surgen algunas preguntas no directamente sobre el contenido del libro, sino en torno a sus implicaciones:

¿Cómo habrán de enfrentar las y los docentes los retos que generan las demandas de las autoridades educativas, en el sentido de realizar tareas administrativas o burocráticas? Mismas que obstaculizan las prácticas de enseñanza y de evaluación formativa. ¿Cuáles son las acciones que actualmente lleva a cabo la SEP, en materia de formación continua, a efecto de que las perspectivas recientes sobre evaluación formativa (como las que se analizan en el libro) sean incorporadas por docentes y directivos escolares a las prácticas pedagógicas y educativas en las aulas y en las escuelas?

El tema de la evaluación formativa y su relación con las prácticas de enseñanza en el aula, con el análisis pedagógico a cargo de especialistas y profesionales de la educación, y con las reflexiones que desarrollan los colegiados de docentes y directivos escolares de la educación básica y media superior es uno de los ámbitos que se debate actualmente en distintos países, de manera generosa, por lo que la lectura de esta importante obra puede resultar de interés y podría representar un aliciente para que las comunidades educativas en particular y la sociedad en general reflexionen acerca de los cambios y las alternativas que aún se pueden realizar en los contextos escolares y fuera de ellos.

Agradezco al Dr. Ángel Díaz Barriga por haberme enviado este libro a la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro.

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