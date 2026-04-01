En relación con mi artículo del pasado 21 de marzo pasado, “50 años de historia de la Psicología en México”, este martes 31 de marzo recibí un cordial mensaje del doctor Jorge Martínez Stack (@Stack2013) en el que afirma lo siguiente: “Estimado Profesor, valdría la pena que revisara sus fuentes para hablar de 50 años (¿?) de historia (de) la Psicología en México. El libro que reseña totalmente sesgado e irrelevante. Le envío un fraternal saludo”.

En el comentario de Martínez Stack, quien conoce bien las dinámicas de las historias de la Facultad de Psicología de la UNAM, puesto que ha sido profesor durante muchos años en esa dependencia académica, no encuentro discrepancia ni controversia sobre la pluralidad histórica que se ha registrado y prevalece en este campo de conocimientos, ni objeciones sobre los problemas en la definición del objeto de estudio en la disciplina.

La atenta respuesta que envié a Martínez Stack fue: “Gracias por la lectura y por su comentario, estimado @Stack2013 ¿Podría sugerirme algunas fuentes y libros relevantes y no sesgados sobre esta historia para hacer una reconstrucción más equilibrada? Muchas gracias. Mi dirección de correo electrónico es: jcmqro3@yahoo.com”.

Mientras llega la respuesta del doctor Martínez Stack, me permití preguntar a una plataforma de IA acerca de algunos libros especializados o de estudios historiográficos sobre la psicología en México. Esto me contestó:

“La psicología en México surge como disciplina formal a finales del siglo XIX, fuertemente influida por el positivismo europeo (Comte, Ribot, Janet, Wundt) y el contexto de modernización del porfiriato. No existió una “psicología prehispánica” como ciencia autónoma, aunque hubo saberes indígenas sobre mente, comportamiento y salud mental integrados en prácticas médicas y rituales. Durante la Colonia predominó una visión filosófico-escolástica del alma.

“1896: Ezequiel A. Chávez imparte el primer curso formal de psicología experimental en la Escuela Nacional Preparatoria (influido por Wundt y James). Marca el nacimiento institucional de la disciplina.

“1902: Enrique O. Aragón publica La psicología, uno de los primeros textos locales.

“1937: Fundación de la Sociedad Mexicana de Psicología (primera organización profesional).

“1947-1959: Creación de la primera carrera de Psicología en la UNAM (se consolida como licenciatura autónoma en 1959). Expansión a otras universidades (Iberoamericana, IPN).

“1959-1990 (período de expansión): Crecimiento explosivo (de 4 a 66 escuelas y de 1.500 a 25.000 estudiantes). Surgimiento de movimientos clave: psicología transcultural (Rogelio Díaz-Guerrero), análisis de la conducta (Emilio Ribes y grupo de Jalapa) y aplicaciones clínicas, educativas e industriales. Influencia dominante de la psicología estadounidense.

“1976: Fundación del Colegio Nacional de Psicólogos (CoNaPsi) para regular el ejercicio profesional.

“1990 en adelante: Diversificación hacia psicología comunitaria, de la salud, organizacional y cultural. Consolidación de investigación empírica, congresos nacionales y regulación ética. Hoy México cuenta con una de las comunidades de psicólogos más grandes de América Latina.

“Figuras clave: Ezequiel Chávez (fundador), Enrique Aragón, Rogelio Díaz-Guerrero (psicología del mexicano y transcultural), Emilio Ribes (análisis de la conducta), Susan Pick (psicología comunitaria y aplicada).

“La evolución refleja los cambios sociales del país: del positivismo porfirista a la psicología aplicada posrevolucionaria, y de la influencia europea a la estadounidense, con énfasis creciente en problemas nacionales (identidad cultural, educación, salud mental).

Los 4 libros más relevantes y menos sesgados

“Se seleccionaron obras académicas, institucionales o con análisis empírico/bibliométrico, publicadas por universidades o revistas especializadas, con alto impacto académico y sin sesgos ideológicos evidentes (evitan posturas políticas o personales). Se priorizaron textos que documentan hechos, periodos y fuentes primarias con rigor histórico y cuantitativo. (conapsi.mx).

1.- 100 años de la psicología en México 1896-1996 (1997) .

“Editor principal: Juan José Sánchez-Sosa (con capítulos de Pablo Valderrama, J. Molina Avilés y otros). Editorial: Facultad de Psicología, UNAM.

“Por qué es relevante y poco sesgado: Compilación conmemorativa oficial de la UNAM que cubre un siglo completo con capítulos especializados por periodo (porfiriato, posrevolucionario, contemporáneo). Es la referencia institucional más completa y equilibrada; combina historia documental, análisis de figuras y desarrollo profesional sin sesgo ideológico. Base obligada para cualquier estudio serio.

2.- Análisis del desarrollo de la Psicología en México hasta 1990 . Con una bibliografía in extenso (2004) .

“Autor: Edgar Galindo.

“Publicación: Psicología para América Latina (revista de la SIP). Por qué es relevante y poco sesgado: Análisis cuantitativo y cualitativo más riguroso del período de expansión (1959-1990). Incluye 1276 obras catalogadas, tablas por institución, enfoque teórico y campo de aplicación. Divide la historia en formación (1896-1958) y expansión, con datos objetivos. Es la obra con mayor respaldo bibliográfico y neutralidad académica; frecuentemente citada como referencia estándar.

3.- “La Psicología en México (2001 / versión 1999 en Psicología en las Américas) .

“Autoras: Susan Pick y Martha Givaudan.

“Por qué es relevante y poco sesgado: Visión integral del desarrollo profesional, institucional y aplicado (desde orígenes hasta finales del siglo XX). Enfatiza el contexto sociocultural mexicano y las aplicaciones comunitarias y de salud. Publicada en contexto latinoamericano/internacional, con enfoque empírico y sin agenda ideológica. Complementa perfectamente las obras anteriores con énfasis en ejercicio profesional.

4.- Psicología e Historia (1981) .

“Autores: Germán Álvarez Díaz de León y Jorge Molina Avilés.

“Por qué es relevante y poco sesgado: Texto pionero que inicia los estudios sistemáticos de historia de la psicología en México (citado como punto de partida en prácticamente todas las revisiones posteriores). Ofrece un análisis epistemológico e histórico riguroso, alejado de narrativas heroicas o ideológicas. Sirve de fundamento metodológico para las obras posteriores y mantiene un enfoque académico neutral.

“Estas cuatro obras forman el núcleo bibliográfico más sólido, objetivo y citado sobre el tema. Cubren desde los orígenes hasta finales del siglo XX con rigor documental y sin sesgos notorios (institucionales, cuantitativos o académicos). Para actualizaciones posteriores a 1990 se recomiendan los anales de los Congresos “Al Encuentro de la Psicología Mexicana” y revisiones recientes de CoNaPsi o la Sociedad Mexicana de Psicología.

“Fuentes consultadas para esta ficha: Documentos académicos de UNAM, CoNaPsi, artículos de Galindo (2004) y referencias cruzadas en bases latinoamericanas de psicología.”

De los cuatro libros citados conocía el texto de Galindo (que de hecho he citado antes en columnas), así como el de Alvarez y Molina. De los otros dos no tenía noticia.

Aunque este espacio no es especializado, sino de divulgación y para compartir opiniones informadas, me parece que un ejercicio de honestidad intelectual se da cada vez que se atienden puntualmente los comentarios y sugerencias de las y los lectores.

El texto que escribí y del cual se hace referencia es: “50 años de historia de la psicología en México”.

X: @jcma23 | Correo: jcmqro3@yahoo.com