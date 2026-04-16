Durante el mes de mayo los alumnos de educación básica a nivel nacional podrán disfrutar de varios puentes y días de descanso, pues el calendario SEP establece que son distintas fechas con suspensión de actividades.

Así ocurrirá debido a diversos motivos como fechas conmemorativas, días oficiales y jornadas en las que personal docente de las escuelas realizarán tareas técnicas y administrativas.

Entonces, ¿cuáles son los fechas de mayo en las que habrá puentes y días de descanso para los estudiantes de educación básica? Te contamos lo que se indica en el Calendario SEP.

Calendario SEP del ciclo escolar 2026 (Captura de pantalla)

Fechas de puentes y días de descanso en educación básica según el calendario SEP

Desde el mes de junio de 2025, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el calendario oficial para el ciclo 2025-2026 donde se indican todas las fechas relevantes del año escolar.

Una vez concluido abril y las vacaciones de Semana Santa, se avanza al mes de mayo, durante el cual se tienen contemplados estos días de descanso para los alumnos de educación básica:

Viernes 1 de mayo con motivo del Día del Trabajo

Martes 5 de mayo debido a la Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo por el Día de la Maestra y el Maestro

Viernes 29 de mayo porque se realizará el Consejo Técnico Escolar

Dado que varios de los días de descanso caen en viernes, también quedó establecido que las pausas pueden convertirse en puentes como los correspondientes al 1 y el 15 de mayo.

En el caso de la conmemoración de la Batalla de Puebla que corresponder a un día martes, también es posible que se otorgue un “megapuente”, sin embargo, eso dependerá de las autoridades escolares de cada plantel.

Salón de clases (MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO / Fotógrafo Especial)

¿Trabajadores también tendrán puentes y días de descanso en mayo?

En el caso de los trabajadores, la Ley Federal del Trabajo establece como días de descanso obligatorio y oficial únicamente el 1 de mayo con motivo del Día del Trabajo.

El 5 de mayo, conmemoración de la Batalla de Puebla, y el 15 de mayo, Día de la Maestra y el Maestro, no figuran como descansos laborales, como sí ocurre en educación básica según la SEP.

Cabe destacar que por ley, las empresas que requieran labores en esa fecha deben pagar triple salario, mientras que los demás días se mantienen como jornadas normales para trabajadores y sin puentes oficiales.