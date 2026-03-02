Lo mencioné la semana pasada, y considero importante traerlo hoy a colación. Quedó documentada la caída que el año pasado experimentó el turismo estadounidense, pero no fue exclusivo para México, sino que implicó a toda Latinoamérica .

Existen diversas razones, pero la más grande deriva de las erráticas políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos. Esa es la principal razón por la que la mayoría de los países del globo han buscado alternativas, y en el caso de México el mercado colombiano ha sido uno de ellos.

Por eso no resulta extraño el crecimiento de rutas a la tierra natal de García Márquez, de mariposas amarillas y el delicioso “tintico” colombiano. En ese contexto, VivaAerobus participó en la feria “Vitrina Turística de ANATO 2026”, una de las más importantes de Latinoamérica, llevada a cabo en Bogotá.

Contó con la participación de Josefina Rodríguez Zamora, la secretaria de Turismo de México, y aprovechó el momento para anunciar dos nuevas rutas que conectarán a Colombia con nuestro país.

Se proyecta hacer esto posible saliendo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y llegando a Cartagena y Medellín, en Colombia. Esto permite ampliar la conectividad de vuelos que salen de la Ciudad de México y la zona metropolitana, con lo que se brinda a los pasajeros -tanto de negocios como de placer- distintas opciones para viajar a México y a Colombia.

Para los usuarios de VivaAerobus es una gran oportunidad al ampliarse la red de rutas, y sobre todo salir del AIFA fortalece la conectividad. A la par, con el inicio de estos dos vuelos se dará el banderazo de las funciones del Tren Suburbano, lo que permitirá optimizar la comunicación entre la terminal aérea y la capital del país.

Al respecto la Secretaria de Turismo federal expresó: “Estamos aquí en la feria de turismo más importante de Latinoamérica, ANATO, donde les vamos a dar la gran noticia de las nuevas rutas hacia Cartagena y Medellín desde el AIFA. Gracias a Viva por estas rutas, que hablan mucho de la conectividad de nuestro país porque México está de moda”.

La ruta a Cartagena comenzará a operar el 4 de junio, con tres frecuencias a la semana, saliendo los días martes, jueves y sábado, y regresando a México los días miércoles, viernes y domingo.

La ruta a Medellín comenzará la operación de los vuelos un día después del vuelo a Cartagena, esto es, el 5 de junio y arrancan con cuatro frecuencias a la semana, saliendo los días lunes, miércoles, viernes y domingo, para regresar los días martes, jueves, sábado y lunes.

Mateo Gómez, director de ProColombia en México aprovechó para decir: “Estas nuevas rutas son una oportunidad invaluable para impulsar el turismo y negocios entre México y Colombia, países que siempre han tenido una estrecha relación que ahora se vuelve más fuerte gracias a estos anuncios.

Cartagena y Medellín son ciudades que destacan por su increíble riqueza cultural y oferta turística, y ahora que es más fácil que nunca volar de manera directa a ambos destinos, es el momento perfecto para invitar a nuestros hermanos mexicanos a conocer y enamorarse de lo que Colombia tiene para ofrecer”.

Viva destaca en ANATO al anunciar rutas desde AIFA a Cartagena y Medellín (Especial)

Es un gran acierto sumar esas dos nuevas rutas, una a Cartagena y otra a Medellín, saliendo del AIFA, porque con esto Viva suma a su red de vuelos tanto nacionales como internacionales que operan en el AIFA, además para esa fecha ya va a estar en funcionamiento el Tren Suburbano, que en poco más de 40 minutos te conectará a la estación Buenavista , un CETRAM donde podrás tomar distintos medios de transporte como el Metro, Metrobús y Tren Suburbano.

O salir de la estación y tomar ya sea un taxi de sitio, de la calle, o vehículos de aplicación; con esto las opciones se expanden para los usuarios del AIFA y acercamos a los visitantes a conocer nuestra bellísima ciudad.

También los colombianos tendrán la opción de viajar desde el AIFA a destinos como Cancún, Mérida, Guadalajara, Acapulco, Puerto Vallarta, Monterrey y muchos más destinos que Viva les ofrece saliendo de dicha terminal aérea.

Sobre todo, son rutas pensadas para la llegada de turistas colombianos a nuestro país con motivo del Mundial de Futbol este 2026, ya que la selección de Colombia estará jugando en diversas sedes mexicanas. Además, no podemos pasar por alto que Viva es uno de los patrocinadores del Mundial, y busca conectar a los pasajeros.

Para Jesús Horacio González, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Viva, “…el anuncio de estas dos nuevas rutas significa nacen como parte de nuestro compromiso con reforzar la conectividad internacional de México, especialmente en la zona Metropolitana del Valle de México.

Colombia es un mercado muy importante, ya que no solo es uno de los países que más nos visita, sino que también es uno de los destinos más buscados por los mexicanos, por lo que estas rutas servirán para impulsar el turismo en ambos países.

Los invitamos a disfrutar de estas nuevas rutas a bordo de la flota más moderna de México, con el boleto más poderoso del mercado y con el gran servicio al cliente que caracteriza a Viva”.

Desde 2021 Viva volteó a ver el mercado colombiano y fue el año cuando inauguró la ruta a Bogotá, saliendo de la Ciudad de México, y después otra más saliendo de Cancún.

Más tarde agregarían salidas desde el Aeropuerto de Guadalajara hacia Bogotá en 2022 y para el año siguiente, 2023 se sumaría Monterrey. Con esto se deja claro que Bogotá conecta con las principales ciudades de México y que hasta el día de hoy ya se han transportado más de un millón de pasajeros.

Viva fue fundada en 2006, y empezó con una ruta saliendo de Monterrey aterrizando en León con un viejo B737. Hoy cuenta con una modernísima flota de aviones Airbus (A320, A320NEO, A321 y A321NEO) y una red de más de 190 rutas entre nacionales e internacionales.

Por lo tanto, me queda claro que VivaAerobus aprovecha para seguir creciendo, ofreciendo nuevas rutas a Colombia que saldrán del AIFA. Insisto, me parece un excelente acierto, sobre todo para los pasajeros, pues la oferta se amplía y hay mucho más de donde elegir, y con quién viajar. Recordemos que el sol sale para todos.