Durante 2025 la aviación en la región de América Latina y el Caribe tuvo un crecimiento del 3.8%, que se traduce en aproximadamente 477.3 millones de pasajeros. En números reales esto significa un aumento de poco más de 17 millones y medio de usuarios del transporte aéreo.

El factor de la demanda también registró un crecimiento, del 4.5% interanual. Y un dato importante es que el factor ocupacional fue del 83.7%.

Son cifras recién publicadas por la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo (ALTA). Diciembre fue asombroso pues el tráfico aéreo de la región alcanzó los 44.3 millones de pasajeros; siendo los mercados de Brasil, Argentina y Panamá quienes encabezaron el crecimiento.

De hecho, fue Brasil quien tuvo el mayor crecimiento de toda la región, transportando a 129.6 millones de pasajeros, un aumento interanual del 9.4%. En números de pasajeros se traduce a poco más de 11 millones de usuarios si los comparamos con el año anterior.

Brasil logró un hito al superar los 100 millones de pasajeros domésticos, o sea dentro de su propio país, un crecimiento real de 24.4 millones de pasajeros más, en un año.

En cambio los países que durante 2025 se vieron más afectados fueron México, Chile y Colombia. Así que revisemos cómo le fue a nuestro país.

México registró 122.4 millones de pasajeros y fue el segundo mercado más grande después de Brasil. Un incremento del 2.4% interanual, lo que significa en números reales, durante 2025 se transportó a 2.9 millones de pasajeros más, si lo comparamos con el 2024.

Dentro del mercado doméstico el crecimiento fue del 3.3% y del internacional fue del 1.5%; que se concentró principalmente en los aeropuertos de Monterrey y Guadalajara, que demuestran que diversificar la llegada de los pasajeros a otras terminales aéreas es un gran acierto.

Un punto a destacar es que creció el mercado aéreo entre México y Canadá, alcanzando durante el 2025 un incremento del 16.4%, lo que significa que 6.2 millones de canadienses vinieron durante el 2025, al dejar a un lado Estados Unidos como destino turístico.

Y es que es más que evidente que las erráticas políticas de Donald Trump tienen azuzado al turismo; no es de extrañar que los canadienses -y ellos mismos así lo confirman- hayan dejado de viajar a Estados Unidos.

Por cierto, los vuelos entre el vecino del norte y nosotros cayeron en un 0.2% interanual. En cifras reales, solamente llegaron 40 millones de norteamericanos (aproximadamente) a tierras mexicanas durante el 2025.

En palabras de Peter Cerdá, CEO de ALTA:

“En 2025, el tráfico aéreo total en América Latina y el Caribe alcanzó 477,3 millones de pasajeros, un crecimiento interanual de 3,8% que confirma un año estable y positivo para la región. El 84% de la expansión provino de operaciones dentro de LAC, con Argentina como el mercado de mayor crecimiento porcentual, seguido de Brasil, que registró un récord histórico al superar los 100 millones de pasajeros domésticos, y Panamá. Los datos reflejan un dinamismo sostenido que podría acelerarse si avanzan marcos regulatorios más eficientes y condiciones que faciliten la competitividad en nuestros mercados” Peter Cerdá, CEO de ALTA