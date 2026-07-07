La aerolínea de bajo costo Viva Aerobus sigue muy inquieta y nada más no para. La semana pasada anunció una nueva ruta que conectará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ( AIFA ) con el puerto de Manzanillo en Colima.

Esta nueva ruta tiene la finalidad de conectar a la gente del estado de Colima ya sea de vacaciones o de negocios, impulsando este destino tanto de forma turística como también como un polo de desarrollo económico.

Viva al mando de Juan Carlos Zuazua no le teme en lo absoluto a innovar por ello está trabajando en seguir conectando al país desde distintos puntos y ahora fue el turno de Manzanillo con la Ciudad de México y su zona Metropolitana.

Imaginen la importancia que tiene la conectividad aérea que para este pequeño estado de la República es un hito el nacimiento de esta nueva ruta. En la inauguración estuvo presente la gobernadora del estado de Colima, Indira Vizcaíno, así como la administradora del Aeropuerto Internacional de Colima, Cristina Calvo.

Por supuesto también se contó con la presencia del vicepresidente de Asuntos Corporativos de Viva, Jesús Horacio González y con el subsecretario de Turismo de Colima Jorge Padilla.

La gobernadora Indira Vizcaíno mencionó: “El inicio de esta ruta marca un gran hito para Colima. Estamos fortaleciendo la conectividad aérea de nuestro estado para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, ofrecerles más oportunidades y convertirnos en uno de los destinos turísticos más competitivos en el Pacífico mexicano; además del impulso económico que se genera con la llegada de un nuevo vuelo al puerto comercial más grande e importante de México como es Manzanillo.”

Hay que decirlo “fuerte y claro”, esta nueva ruta se suma a las que ya se tienen en el AIFA, con lo cual se amplia la conectividad de esta terminal aérea, que permite conectar con más de 35 destinos tanto nacionales como internacionales.

Esto es, puedes salir de Manzanillo y conectar con destinos como Monterrey, Mérida, Veracruz o Cancún, y con destinos internacionales, por ejemplo puedes conectar con el país de la belleza, Colombia y su capital Bogotá, que por cierto ahora en esta época del año es un destino fabuloso para pasar el verano, o Medellín que también es un destino de ensueño al igual que Cartagena.

Para la administradora del Aeropuerto Internacional de Colima, Cristina Calvo: “Con la incorporación de esta ruta de Viva, fortalecemos nuestro compromiso con la región y con el desarrollo económico de este maravilloso estado. En GAP continuamos invirtiendo en infraestructura, fortaleciendo nuestros procesos operativos y mejorando la experiencia del pasajero, con el objetivo de responder al crecimiento sostenido de la demanda y brindar las condiciones necesarias para el desarrollo de nuevas rutas”.

De verdad, Viva es una línea aérea que piensa en diversificar sus destinos, optando por buscar que los pasajeros cuenten con la más amplia variedad posible de vuelos, y gracias a la integración de estas nuevas rutas, deja claro que la apuesta es por que el país tenga la mejor conectividad posible.

El vicepresidente de Asuntos Corporativos de Viva, Jesús Horacio González manifestó que: “Hoy celebramos más que nuestra llegada a Colima. El inicio de esta conexión también marca un paso importante para cumplir nuestra misión de hacer po-SÍ-ble volar para todos los mexicanos, al sumar a Manzanillo a nuestra red de destinos. Seguimos comprometidos con ofrecer más opciones de vuelos con las tarifas más competitivas del mercado y a bordo de la flota más moderna de México”.

A su vez el subsecretario de Turismo de Colima, Jorge Padilla expresó: “Este nuevo enlace fortalecerá significativamente la conectividad del puerto, ampliando las opciones de traslado tanto para el turismo de placer como para el viajero corporativo. Gracias al modelo de bajo costo y las tarifas flexibles de la aerolínea, podremos diversificar y ampliar el mercado de visitantes. Este dinamismo aéreo llega en un momento clave para la economía local, ya que facilitará el intercambio comercial y de negocios en el principal puerto colimense, beneficiando a la industria turística y al sector empresarial de todo el estado”.

Ahora, la frecuencia es tres vuelos diarios, saliendo los martes, jueves y domingo del AIFA a las 12:25 del mediodía y llegando a Manzanillo a las 13:45, y con el regreso en los mismos días, pero saliendo del Aeropuerto de Manzanillo a las 14:15, para llegar al AIFA a las 15:40.

Y es que ahora se cuenta con un “plus”, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se ha convertido en una terminal aérea que cuenta con una enorme oferta para trasladarse vía terrestre a distintos puntos tanto de la zona metropolitana como de la Ciudad de México.

Entre esas opciones se encuentra la opción del “Vivabus”, que por cierto yo ya lo utilicé y lo recomiendo ampliamente, este es un servicio de transporte terrestre que oferta la línea aérea para conectar con puntos clave como es el caso del mal llamado “Ángel de la Independencia”, que en realidad su nombre es “La Victoria Alada”, así como con diversas terminales de autobuses, ya sea la del Norte o la del Sur.

Si eso no fuera poco además de los servicios de taxi que también ofrece la terminal aérea y la de otros autobuses, también se cuenta con el Mexibús como parte de su gran oferta de transporte en este caso público como ahora el Tren Urbano Felipe Ángeles que te lleva hasta la estación de trenes en Buenavista y que está prácticamente en el centro de la Ciudad de México.

Este último que es una nueva opción más para transportarse es una verdadera chulada, con un precio muy conveniente, el servicio es magnífico y lo he utilizado en varias ocasiones, es super recomendable, también se puede descender en las estaciones intermedias, que he visto que varios pasajeros se bajan en ellas.

Gracias a la apertura de esta nueva ruta, se busca que el estado cuente con más tarifas competitivas dentro del mercado aéreo, lo que se persigue es que la gente se anime a viajar y pruebe volar a bordo de una flota de aviones de la fabricante Airbus, que son de la familia A320/A321 ya sean normal o NEO, destacándose por ser una flota aérea joven.

Y aprovecho para felicitar a VivaAerobus por estar dentro del Top 20 de la Guía Oficial de Aerolíneas (AOG, por sus siglas en inglés) por estar en la décima posición dentro del ranking de aerolíneas de bajo costo más puntuales en el pasado mes de mayo, eso nos habla que en rasgos generales la aviación en México se hace bien. ¡Enhorabuena!