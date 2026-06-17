Guanajuato fortalecerá su conectividad aérea con la incorporación de una nueva ruta de Mexicana de Aviación que conectará el Aeropuerto Internacional de Guanajuato (BJX) con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La nueva conexión comenzará operaciones el próximo 27 de julio de 2026, ampliando las opciones de movilidad para turistas, visitantes y viajeros de negocios, además de reforzar la posición del estado como uno de los principales destinos del país.

La estrategia impulsada por el Gobierno encabezado por Libia Dennise García Muñoz Ledo busca consolidar a Guanajuato como un punto clave de conexión con los principales mercados emisores de viajeros a nivel nacional.

Ruta Bajío-AIFA impulsará la movilidad entre Guanajuato y el Valle de México

La nueva ruta de Mexicana de Aviación fortalecerá la conexión entre Guanajuato y la Zona Metropolitana del Valle de México, facilitando los traslados por motivos turísticos, comerciales y de negocios.

El servicio contará con seis frecuencias semanales, con operaciones los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingos, ofreciendo mayores alternativas de viaje para los usuarios.

Esta nueva conexión forma parte de las acciones para fortalecer la conectividad aérea de la entidad y facilitar la llegada de visitantes a los destinos turísticos, culturales, gastronómicos y de reuniones que ofrece Guanajuato.

Los boletos para la ruta ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de Mexicana de Aviación.

Además, la incorporación del vuelo Bajío-AIFA se suma al crecimiento de la red aérea del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, que actualmente opera 26 rutas nacionales e internacionales con conexiones estratégicas hacia México, Estados Unidos y Canadá.

Nueva ruta Bajío-AIFA fortalecerá la conectividad aérea de Guanajuato. (Cortesía)

Aeropuerto de Guanajuato mantiene crecimiento en pasajeros y destinos

Durante 2025, el Aeropuerto Internacional de Guanajuato movilizó 3.3 millones de pasajeros, cifra que representó un crecimiento de 4 por ciento en comparación con el año anterior.

Actualmente, el aeropuerto mantiene conexiones nacionales con destinos como Tijuana, Monterrey, Ciudad de México, Cancún, Puerto Vallarta, Ciudad Juárez, Los Cabos, Mérida y Mexicali, además de la próxima incorporación de Puebla.

En el ámbito internacional, cuenta con vuelos hacia ciudades como Houston, Dallas, Atlanta, Chicago, Los Ángeles, San Antonio, San José, Oakland, Sacramento, Fresno y Ontario, a las que próximamente se sumará Vancouver, Canadá.

Con la apertura de la ruta Bajío-AIFA, Guanajuato continúa ampliando sus opciones de conectividad y movilidad, una estrategia orientada a fortalecer el desarrollo económico, turístico y empresarial del estado, así como a consolidarlo como uno de los destinos más accesibles y competitivos de México.