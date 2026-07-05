Un hidroavión realizó un aterrizaje forzoso en el East River, en Nueva York, Estados Unidos, cuando transportaba a 10 pasajeros a bordo la mañana de este domingo 5 de julio de 2026.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el aparatoso accidente, lo que provocó una rápida movilización de los servicios de emergencia de Nueva York.

El incidente ocurrió cerca de la terminal del ferry de Manhattan y del Skyport, en la intersección de la calle 23 con la avenida FDR.

Los 10 ocupantes de la aeronave fueron rescatados por elementos del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés).

Dos heridos tras accidente de hidroavión en el East River de Nueva York

De acuerdo con medios internacionales, el piloto del hidroavión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia sobre el East River, donde la aeronave terminó parcialmente volcada alrededor del mediodía, hora local.

Tras el incidente, personal del FDNY y otros cuerpos de emergencia desplegaron un operativo para rescatar a los 10 pasajeros.

Las autoridades informaron que ocho personas fueron auxiliadas directamente por bomberos, mientras que dos pasajeros con lesiones leves fueron atendidos y evaluados por paramédicos en el lugar.

Una vez concluido el rescate, la aeronave fue enderezada sobre el agua y posteriormente remolcada hasta los muelles.

Videos e imágenes del operativo muestran al menos cinco embarcaciones participando en las labores de rescate, además de otro hidroavión que permanecía en las inmediaciones del accidente.

Pese a lo aparatoso del incidente, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas mortales.

Avión cae al East River de Nueva York con 10 pasajeros a bordo (Especial)

Autoridades investigan las causas de la caída del hidroavión en Nueva York

La Policía de Nueva York informó que ya inició una investigación para determinar qué provocó el aterrizaje forzoso del hidroavión en el East River.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las causas del incidente ni si existió alguna falla mecánica o una situación de emergencia que obligara al piloto a descender sobre el agua.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran una aeronave blanca inclinada hacia uno de sus costados, con el ala izquierda parcialmente sumergida, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona como parte del operativo de emergencia.