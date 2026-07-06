La Guía Oficial de Aerolíneas (AOG, por sus siglas en inglés) ha publicado -como lo hace mes con mes- sus resultados sobre la puntualidad de las aerolíneas de bajo costo a nivel mundial.

Y el Top 20 que ellos manejan arrojó los siguientes resultados respecto al pasado mes de mayo, aclarando desde ahora que este tipo de mediciones son sumamente importantes, primero para saber si la línea aérea estudiada está cumpliendo con los pasajeros, pues en aviación no solo es importante la seguridad, sino que la puntualidad es un factor de capital importancia.

Como en varias ocasiones he compartido con ustedes, la industria aérea comercial tiene varios rubros o modelos de negocio; dentro de ellos tenemos a la aviación de bajo costo, que juega en otra cancha, por decirlo de manera lúdica, ya que estamos inmersos en la fiebre del futbol.

El mercado aeronáutico es inmenso, y la aviación cuenta con todo tipo de servicios, entre los que se encuentran las “bajocosteras”. Un modelo que comenzó a finales de los años setenta, pero que tomó auge después del 11 de septiembre del 2001, y concretamente en nuestro país en 2005, llegando para quedarse, por lo que no es de extrañar que en este modelo empresarial, también le apuestan a la puntualidad, igual que la aviación tradicional.

Por eso es importante para las aerolíneas contar con este tipo de estudios que analizan sus operaciones y llevan un registro puntual si salen a tiempo o no, y qué porcentaje de vuelos cumple con el itinerario proyectado, porque eso al final suma puntos para con los usuarios, quienes siempre van a preferir a líneas aéreas que cumplan con lo que prometen.

Las demoras son de las quejas más frecuentes que suele tener la aviación, por ello revisar mes con mes el comportamiento, sirve para encontrar áreas de oportunidad y dónde mejorar, con la finalidad de seguir ofreciendo un servicio de calidad al cliente, en este caso, al pasajero.

En el pasado mes de mayo, la aerolínea que comanda Enrique Beltranena se colocó en el segundo lugar dentro del Top 20; por encima de Volaris solamente se encuentra Wizz Air, una aerolínea europea de bajo costo que obtuvo un 87.8% de puntualidad.

Volaris está en el segundo puesto con 87.2% en OTP, como llaman al On-Time Performance. Como podemos observar, un segundo lugar a nivel mundial y en un ranking de 20 aerolíneas, es un logro muy importante que habla claramente que Volaris está manejando bien sus tiempos, y eso es gracias a toda la cadena de trabajadores que lo hacen posible, desde mostradores, despacho, tráfico, operaciones, mecánicos y por supuesto, el personal de cabina.

El Top 20 quedó de la siguiente manera: en tercer lugar, Azul Airlines (Brasil) con el 86.0% de puntualidad. En cuarto lugar Wizz Air Malta, la regional de la bajocostera que ocupa el primer lugar obtuvo un 84.7%, y en el quinto puesto, directo del noreste asiático Spring Airlines, de Shanghái, China.

La sexta posición fue para Virgin Australia, aerolínea inglesa que tiene su división en Australia, y que en mayo tuvo un OTP del 83.5%; detrás está JetBlue (USA) ocupando el séptimo lugar con 83.2%, es una de las aerolíneas de bajo costo más reconocidas en los Estados Unidos. El octavo puesto fue para AirAsia, bajo costera del sudeste asiático, con un desempeño del 82 por ciento.

En noveno lugar, Cebú Pacific, otra aerolínea del sudeste asiático, cuyo OTP fue del 81.8%; y otra línea aérea de bajo costo de nuestro país se cuela a la lista, y esa es VivaAerobus con el 10 puesto, ellos con un OTP del 81 por ciento.

Pegasus Airlines de Europa en el lugar número 11 con 80.6%. Detrás la controversial Ryanair de Irlanda, a cargo de Micheal O´Leary con 78.5% en el puesto 12. Del sudeste Asiático está JetStar con 77.7% que la coloca en el lugar 13 de la lista.

En el 14 tenemos a IndiGo de la India con 77.6%, seguido por Frontier de los Estados Unidos en el lugar 15 con 77 por ciento. La aerolínea EasyJet de Europa ocupa el puesto 16 con un 77.0%, y en el 17 Allegiant Air de los Estados Unidos con un 73.3 por ciento.

Ya cerrando este Top 20, en el lugar 18 tenemos a Southwest Airlines, la aerolínea norteamericana, madre del concepto low cost en la aviación, con un OTP del 71.4 por ciento. En el número 19, Jet2 de Europa del Este con 69.0%, y finalizamos con Air India Express en el puesto número 20 con un OTP de 67.7 por ciento.

Este tipo de rankings funcionan también para saber cómo se encuentra la aviación dentro de nuestro país, pues nos permite hacer una lectura muy interesante, y es que siempre lo he dicho: México tiene una excelente industria aérea, solamente la gente malinchista cree, por ejemplo, que los Estados Unidos siempre son mejores que nosotros, pero eso es falso.

Volaris está en la segunda posición, un lugar más que digno, dejando claro que están haciendo bien su trabajo para sacar a tiempo las operaciones aéreas, y que esto no es por “obra y gracia del espíritu santo”, sino que es la suma del esfuerzo de trabajadores, tanto de la línea aérea como de los aeropuertos donde operan, ya sean concesionados o a cargo del Estado mexicano.

Debe quedarnos claro: nuestro país tanto en la aviación tradicional como en la de bajo costo es de excelencia, y estamos por encima de otros países a nivel global. Por tal motivo, en este espacio felicitamos ampliamente a Volaris por ese segundo lugar, y si en los próximos meses se descuida el que hoy es primer lugar, sin duda será superado, y tendrá que entregarle a Volaris los laureles.