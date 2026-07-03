Un par de columnas atrás dije que la aviación siempre está a la altura de las circunstancias, y que es una industria dispuesta a tender la mano cuando alguna desgracia aqueja a la población, acercando la ayuda que más se requiere.

El pasado martes 30 de junio, tanto la línea aérea de bajo costo VivaAerobus como la empresa mexicana CEMEX, respondieron a la solicitud realizada por las autoridades de Venezuela, a través de la embajada, para llevar ayuda humanitaria a dicho país que ha sufrido, no uno, sino dos terribles terremotos.

Ambas empresas se pusieron de acuerdo para llevar equipo de rescate, unidades K9 (término derivado de la pronunciación en inglés de canine), binomios conformados por un guía humano y un perro entrenado para labores de búsqueda y rescate, y por supuesto transportar a los rescatistas, que acuden para encontrar sobrevivientes y cuerpos debajo de los escombros.

Esto es posible también gracias a la coordinación entre Viva, CEMEX y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, quien además utilizó dicho vuelo para repatriar a mexicanos que se quedaron varados en la nación venezolana. De hecho, este tipo de vuelos se conocen como “puentes aéreos”, o de rescate y repatriación.

Este vuelo fue operado en el avión de Viva con matrícula XA-VBI, que salió del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) aproximadamente a las 10:15 de la noche, con una escala en el Aeropuerto Internacional de Cancún (CUN), con la finalidad de recoger a varios rescatistas, así como equipo adicional para que pudieran llevar a cabo su trabajo.

Y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar” (CCS), en la capital de Venezuela, Caracas; a través de un comunicado Viva informó qué es lo que llevaba el vuelo, tanto en cabina de pasajeros, como en el área de carga:

141 brigadistas, pertenecientes a 16 distintas organizaciones especializadas en rescate y respuesta a crisis.

9 unidades K9, o “binomios caninos”, especializados en búsqueda y rescate.

8.7 toneladas, entre medicamentos, productos de primera necesidad, así como de equipo de rescate.

Vuelo humanitario a Venezuela (Especial)

Porque cada día que pasa, la ayuda se va volviendo más urgente, y México es un país solidario en el que su aviación comercial y militar “se ponen la camiseta” y acuden a los llamados de ayuda; es lo que ha hecho Viva, sumándose al esfuerzo, y sabemos que no será su única participación, pues esto apenas empieza.

Después de haber dejado la ayuda y a los rescatistas, repatriaron a 29 pasajeros. El vuelo de regreso también hizo escala en el Aeropuerto Internacional de Cancún, para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) al día siguiente, 1 de julio a las 5:15 de la tarde.

En su comunicado Viva expresó lo siguiente:

“En tiempos de crisis, la colaboración y respuesta puntual de organizaciones como Viva y CEMEX son clave. Esta misión cargaba más que brigadistas y equipo: cargaba la esperanza y apoyo de miles de mexicanos que se solidarizan con sus hermanos en Venezuela.

Y queda Viva con la disposición de realizar otros vuelos si así se requiriera, siempre en coordinación con las autoridades venezolanas que son quienes al final, autorizan la llegada de una aeronave a sus aeropuertos”.

La aviación es, y siempre será, clave para llevar ayuda a quienes más lo necesitan cuando sufren de un desastre; por supuesto no es nada sencillo ya que no son acciones unilaterales, pues hay que coordinarse con distintas autoridades sobre todo cuando se tiende un puente hacia el extranjero; sin embargo, el apoyo ahí está y eso se agradece.

Debo aclarar: cuando hablo de aviación, hablo de las líneas aéreas, de los aeropuertos, de las autoridades gubernamentales, de los trabajadores de tierra, de los operadores, de los mecánicos y de todos los que hacen posible que se lleven a cabo estos vuelos de rescate y ayuda. Por eso siempre lo digo, la aviación ayuda a mucha gente, a todos, aunque no se suban a una aeronave.

Informémonos, y busquemos las mejores formas de ayudar a nuestros hermanos venezolanos.