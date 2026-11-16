Nos fascina imaginar al mal como algo fácilmente reconocible. Un personaje oscuro, una amenaza que viene de fuera, un diablo dispuesto a comprarnos el alma. Esa imagen tiene una ventaja: nos permite sentir que nosotros estamos del lado correcto.

Lo incómodo empieza cuando el mal adquiere una apariencia respetable. Cuando habla en nombre de la virtud, se suma a una condena colectiva o encuentra razones para responsabilizar a una mujer de la violencia que otros ejercen sobre ella.

Desde esa perspectiva, hay una conversación que vale la pena abrir entre dos títulos de la temporada de Houston Grand Opera: Susannah, de Carlisle Floyd, y Faust, de Charles Gounod. Dos universos musicales distintos que permiten formular una misma pregunta:

¿Quién comete la falta y quién termina pagando por ella?

Susannah sitúa su historia en una comunidad rural de Tennessee. Una joven es observada mientras se baña en un arroyo. La mirada de los hombres se convierte en sospecha contra ella; después llegan el rumor, el rechazo y la violencia. La puesta en escena de Patricia Racette tiene como protagonista a Sylvia D’Eramo, bajo la dirección musical de James Gaffigan.

El mecanismo resulta dolorosamente familiar. Alguien mira, interpreta, acusa. Los demás repiten. Muy pronto, la persona señalada tiene que demostrar su inocencia ante una comunidad que ya decidió qué pensar.

Hoy ese arroyo podría ser una fotografía fuera de contexto, un video recortado o una publicación compartida miles de veces. Cambianlos instrumentos; persiste la facilidad con la que convertimos una sospecha en sentencia.

Me parece que ahí está una de las grandes incomodidades de Susannah: nos obliga a examinar la satisfacción de pertenecer al grupo que juzga. Porque sumarse a la indignación puede ser mucho más cómodo que detenerse a preguntar si existe una injusticia.

Y cuando la acusada es una mujer, todavía aparecen las preguntas de siempre: cómo se vestía, por qué estaba ahí, qué hizo para provocar aquella mirada. La conducta del agresor pierde centralidad mientras la vida de la víctima se vuelve expediente público.

En Faust, la responsabilidad toma otro camino. La producción de David McVicar traslada la historia al París de la Belle Époque y presenta a Fausto como un compositor atormentado. El pacto con Mefistófeles le ofrece juventudy placer; su deseo por Margarita desencadena la tragedia de ella. Matthew Polenzani, Pretty Yende y John Relyea interpretan a los personajes centrales, con Giacomo Sagripanti en la dirección musical.

La tentación de recuperar la juventud es comprensible. También lo es el miedo a descubrir que el tiempo pasó y quedaron deseos pendientes. El problema aparece cuando satisfacerlos exige disponer de otra persona como si su vida fuera un recurso al servicio de la nuestra.

Leídas juntas, estas óperas permiten observar una desigualdad: el deseo masculino puede ocupar el centro de una gran aventura filosófica, mientras el sufrimiento femenino queda convertido en su consecuencia.

Él busca, se equivoca, se deja tentar. Ella carga con el daño.

Esa distribución de responsabilidades merece discutirse fuera del teatro. Está presente cada vez que una posición de autoridad sirve para exigir obediencia y eludir consecuencias. También cuando una comunidad protege su buena reputación a costa de quien denuncia una agresión.

Por eso me interesa la ópera como parte de la conversación pública. La música puede acercarnos a una contradicción que rechazaríamos en un discurso. Nos permite reconocer la fragilidad de un personaje antes de decidir qué pensamos de él. Y puede hacernos escuchar a quien, en otra circunstancia, habríamos juzgado sin demasiada paciencia.

En ese sentido, la experiencia que propone Houston Grand Opera merece un lugar en la manera de entender la ciudad. Reunir títulos como estos en una temporada permite que las historias dialoguen: la condena colectiva de Susannah ilumina las consecuencias del deseo en Faust. La conversación puede continuar después del aplauso, cuando cada espectador vuelve a sus propias certezas y se pregunta si siguen intactas.

Para quienes miramos Houston desde México, esa dimensión cultural amplía el viaje. Una ciudad también se conoce por las preguntas que sus escenarios ponen frente al público. Houston Grand Opera ofrece, a través de estas obras, una entrada a conflictos que reconocemos de ambos lados de la frontera: la autoridad, la culpa, el deseo y nuestra disposición a juzgar a los demás.

Susannah y Faust dejan abierta una pregunta que merece acompañarnos al salir del teatro: ¿cuántas veces hemos defendido las buenas costumbres sin detenernos a defender a una persona?

Quizá reconocer al diablo sería más sencillo si siempre apareciera sobre el escenario. El problema es cuando se sienta entre los buenos y todos le hacemos lugar.