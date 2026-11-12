La relación entre México y Estados Unidos suele contarse desde Washington: declaraciones presidenciales, decisiones migratorias, amenazas comerciales y disputas sobre la frontera. Esa perspectiva deja fuera una parte esencial de la historia: la vida cotidiana de las comunidades que llevan generaciones encontrándose a ambos lados.

En una cancha también se construye esa relación.

La elección de Gina Hinojosa como primera gobernadora latina de Texas, una mujer con raíces mexicanas, añade una dimensión simbólica a esta conversación. Su llegada al gobierno estatal ocurre mientras la política migratoria de Donald Trump mantiene un clima de tensión y preocupación entre comunidades latinas. Esa coincidencia recuerda que Estados Unidos contiene realidades políticas y sociales distintas, incluso contradictorias.

La ascendencia de una gobernante, desde luego, no garantiza una política de acercamiento con México. Habrá que juzgar sus decisiones. Pero su elección sí invita a reconocer que la identidad mexicana forma parte de Texas y participa en la definición de su futuro.

Desde esa perspectiva, vale la pena mirar lo que sucede en Laredo.

Para muchos mexicanos, la ciudad sigue asociada con puentes internacionales, comercio y viajes de compras. Su apuesta por espacios deportivos permite ampliar esa imagen y plantear una pregunta: ¿puede el deporte ayudar a sostener los vínculos que la confrontación política desgasta?

Creo que sí, siempre que esa intención se traduzca en oportunidades reales de convivencia.

El Buena Vista Sports Complex, junto con otros espacios de futbol y tenis en la ciudad, ofrece una base para impulsar encuentros entre comunidades. Lo interesante sería que esa infraestructura sirviera para desarrollar competencias juveniles, intercambios escolares y torneos binacionales con continuidad.

Imaginemos a un equipo de Monterrey o Nuevo Laredo que viaja a competir a Laredo. Para sus jugadores, la experiencia incluye medirse con otros jóvenes, escuchar otro idioma y aprender a entenderse dentro y fuera del campo. Para sus familias, significa compartir las gradas, conversar y descubrir preocupaciones parecidas: la educación de los hijos, su seguridad y sus oportunidades.

Son encuentros modestos frente al tamaño de una disputa diplomática. Precisamente por eso resultan valiosos: ponen personas concretas donde el debate público suele colocar categorías y sospechas.

Cuando el discurso sobre la migración reduce a las personas a un problema de seguridad, la convivencia permite recuperar algo elemental: el reconocimiento del otro. Un entrenador, una madre de familia o un adolescente dejan de ser una abstracción cuando se comparte con ellos una tarde de competencia.

Sería ingenuo atribuirle al deporte la capacidad de resolver las diferencias entre ambos países. Un partido no modifica una política migratoria ni elimina los obstáculos para cruzar la frontera. Organizar encuentros binacionales exige considerar permisos, costos y condiciones de acceso que pueden dejar fuera a muchas familias.

Ahí está también la responsabilidad de las autoridades y de las instituciones deportivas: conseguir que estas iniciativas sean accesibles y tengan continuidad. El acercamiento pierde sentido si queda reservado para quienes pueden pagar viajes, inscripciones y entrenamiento especializado.

Por eso, el éxito de la apuesta deportiva de Laredo debería medirse tanto por los visitantes que atraiga como por las oportunidades que abra para sus habitantes y sus vecinos mexicanos. Cuántas escuelas participan, cuántas niñas encuentran un equipo y cuántas relaciones permanecen después del torneo son preguntas tan pertinentes como la ocupación hotelera.

El nuevo escenario político de Texas ofrece una ocasión para pensar en esas posibilidades, sin anticipar resultados ni atribuirle a la gobernadora electa proyectos que todavía deberá definir.

Mientras los gobiernos deciden cómo conducir la relación bilateral, las ciudades pueden trabajar en vínculos concretos. Facilitar que dos equipos se encuentren, compitan y vuelvan a hacerlo al año siguiente es una tarea pequeña, pero tiene consecuencias humanas.

La frontera necesita políticas responsables. También necesita espacios donde mexicanos y estadounidenses puedan conocerse sin que la confrontación sea el punto de partida. Laredo tiene en sus canchas una oportunidad para contribuir a ello.