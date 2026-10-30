La NASA rindió homenaje al actor británico Patrick Stewart, quien murió a los 86 años, y destacó la inspiración que representó para miles de personas interesadas en la exploración espacial.

A través de su cuenta oficial de X, la NASA compartió un mensaje de condolencias en el que recordó el legado de Patrick Stewart tras su muerte quien interpretó al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: La nueva generación.

“Lamentamos el fallecimiento de Patrick Stewart, quien inspiró a innumerables personas en la NASA (y más allá) a ir audazmente a donde nadie ha ido antes” NASA

NASA recuerda el legado de Patrick Stewart como el capitán Picard

El mensaje de la NASA retoma una de las frases más emblemáticas de Star Trek, franquicia de ciencia ficción en la que participó Patrick Stewart y que acercó la exploración espacial a millones de espectadores y despertó el interés por el universo en distintas generaciones .

El homenaje también estuvo acompañado por una imagen del telescopio espacial Hubble que muestra al conjunto de galaxias NGC 7764A, en donde su peculiar disposición recuerda a la USS Enterprise, la nave que comandaba el capitán Picard en la ficción.

La imagen muestra tres galaxias en interacción, cuya apariencia evoca visualmente la emblemática nave de la saga.

NASA le rinde homenaje a Patrick Stewart (NASA)

¿De qué murió Patrick Stewart?

Patrick Stewart murió a los 86 años en Los Ángeles, California, tras una breve enfermedad relacionada con el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, según informó su entorno familiar.

Además de interpretar al capitán Picard, el actor alcanzó nuevas generaciones de espectadores como Charles Xavier, el profesor X de la saga X-Men.

La trayectoria de Patrick Stewart en el teatro, el cine y la televisión dejó una huella que trascendió el entretenimiento, por lo que con su homenaje, la NASA reconoció cómo la ciencia ficción también puede alimentar la curiosidad humana por descubrir los misterios del cosmos.