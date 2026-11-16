“Vendió a su madre pero entrega la nuestra en vez de la suya.” Arturo Pérez-Reverte, sobre Pedro Sánchez, en El Hormiguero

Esto es como cuando llega la cuenta a la mesa. Otros hicieron el gasto. Pero cada vez que Sheinbaum sale a defenderlos, el costo político empieza a quedar a su nombre.

En la Cuarta Transformación los ahorros tienen autora. Los quebrantos, quién sabe. Si la presidenta viaja en vuelo comercial, el gobierno presume la austeridad. Si faltan millones en una dependencia morenista, de pronto todo es muy complicado. “La investigación sigue abierta”, dicen. A veces me pregunto cuánto tiempo puede durar abierta una investigación que sirve tan, pero tan bien para dar el asunto por cerrado…

En septiembre de 2024, el gobierno de López Obrador presentó Segalmex como el ÚNICO caso de corrupción de su sexenio. A mí todavía me asombra la frase. Tenían un desfalco que explicar y aprovecharon para expedirse un certificado de honradez para eso y todo lo demás que ha seguido. Dos años después, una revisión de Expansión encontró —solo para ese asunto— 2 mil 700 millones de pesos sin aclarar y ninguna sentencia registrada a septiembre de 2026. Hubo denuncias. Hubo detenciones. Yo sigo queriendo saber cuánto se recuperó y quién va a responder por los robos.

¿Se acuerdan de lo que significaba la palabra “regeneración” cuando Morena andaba pidiendo el voto? Ahora una obra puede costar el doble y, si a uno se le ocurre preguntar por qué, ya se volvió enemigo de México y de su gente. La vieja burocracia prianista habría estado encantada con semejante arreglo. Imagínense poder justificar un sobrecosto hablando de las intenciones del constructor y lanzando un “por el bien del pueblo de México”.

Anna Persson, Bo Rothstein y Jan Teorell, politólogos todos ellos de universidades suecas, llegaron al estudio de la corrupción por caminos distintos. Los tres explican por qué fracasan tantas reformas anticorrupción en el mundo. Cuando la corrupción se vuelve sistémica, hasta quien quisiera denunciar aprende a calcular qué le pasará si es el único que habla. En Morena ese cálculo se oye en cada silencio. ¿Quién va a pedir que se revisen los contratos de un compañero si mañana necesitará que ese compañero vote para que nadie revise los propios? Para eso ni siquiera hace falta ponerse de acuerdo. Está clarísimo.

Miren ustedes: un reportero le dijo a Ariadna Montiel que ya estamos acostumbrados a que un escándalo tape a otro. Y tiene TODA la razón. Le sale baratísimo al gobierno. El primer escándalo se paga con unos días malos. El segundo, además de darle otros días malos, le quita el primero de encima. A la prensa le toca seguir preguntando por nuestro dinero cuando el personaje del día ya es otro. Y otro. Y otro. Y otro.

En México hay evidencia de que ese seguimiento importa. Los expertos en clientelismo electoral, Horacio Larreguy, John Marshall y James Snyder estudiaron qué ocurría cuando se publicaban auditorías municipales en México antes de una elección. Donde había más medios locales divulgando los datos, los votantes castigaban más al partido gobernante si la auditoría revelaba un mal uso considerable de los recursos. Por eso a mí me interesa conocer lo que hace un reportero cuando ya se fueron las cámaras nacionales. Él todavía tiene que pasar frente al ayuntamiento. Un deber con la gente. ¿Me explico?

Raquel Buenrostro calculó en 500 millones de pesos al año el ahorro del organismo que sustituyó al INAI para vigilar al gobierno federal… Yo quisiera saber cómo se mide el resto. Si una dependencia le niega la información sobre un contrato, ahora le toca reclamar ante un organismo del propio Ejecutivo. A usted, que lo único que quería era leer un contrato…

Por ello, lo que me intriga de Sheinbaum es la facilidad con que se deja poner a contestar por gente que bien podría —y debía— contestar sola. El funcionario tendría que mostrar los papeles. En cambio, habla la presidenta. ¿Y si un día ella de veras tiene cómo demostrar que una acusación es falsa? Para entonces habrá acostumbrado a su público a oír el mismo alegato con papeles y sin ellos.

¿Cuándo se rompe esto? Yo miraría menos el tamaño del próximo escándalo y más quién se atreve a pedir cuentas. En Corea del Sur, las revelaciones sobre el círculo íntimo de Park Geun-hye sacaron a la gente a la calle. El quiebre llegó cuando legisladores de su propio partido votaron a favor de abrirle un juicio político. El Tribunal Constitucional la destituyó en 2017. Para entonces, sus aliados ya habían hecho la cuenta. Sostenerla les costaba más que soltarla.

En México, la primera señal podría ser bastante menos aparatosa. Por ejemplo, un gobernador de Morena que pida publicar una auditoría sobre un compañero. O una bancada que exija saber cuánto se recuperó, en qué fecha y de quién. Y que mantenga la misma pregunta la semana siguiente. Y así sucesivamente. Hoy cuesta imaginarlo. También por eso sale tan barato callarse.

Pero no lo veo imposible. Yo empezaría por una pregunta para la próxima mañanera. Y machacarla, machacarla y machacarla. “Presidenta, de lo que sigue sin aclararse en Segalmex, ¿cuánto se ha recuperado desde que usted tomó posesión?”. Lo que se ahorró con su viaje en avión, ya nos lo contaron.

Giros de la Perinola

(1) España vota el 29 de noviembre. El PSOE de Pedro Sánchez acaba de rebasar el 30 por ciento en el seguimiento de 40dB para El País y la Cadena SER. Es su mejor dato de la legislatura en esa serie. Yo también lo presumiría si fuera del PSOE… Pero después miraría la proyección de escaños y se me quitarían las ganas. El Partido Popular y Vox sumarían más de 190 asientos de los 176 necesarios para tener mayoría absoluta. Quedan trece días para votar. A Sánchez le conviene que se le hagan larguísimos.

Si fuera yo, estaría muy preocupado.

(2) El título de esta columna también recoge la ironía del avión que “nos cobran” a todos nosotros. El gobierno presume lo que ahorra la presidenta al volar en comercial. Que rinda cuentas con esa misma precisión sobre algo más importante: todo lo que se ha recuperado de lo robado por su gobierno y colaboradores desde que tomó posesión. De eso no hay nada.

(3) Hay una tercera cuenta, la de su credibilidad. Cada defensa que hace la presidenta antes de que se aclaren los hechos le ahorra un problema a alguien de su partido. A ella le cuesta que, el día que tenga razón y pueda demostrarlo, haya menos gente dispuesta a creerle. Esa es la parte de la cuenta que sigue creciendo.