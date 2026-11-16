Elena Chávez es una periodista, escritora y defensora de los derechos de los animales que, como esposa de César Yáñez, uno los hombres más allegados a Andrés Manuel López Obrador, tuvo la oportunidad de observar el entorno del expresidente y documentar lo que considera un entramado de corrupción construido para alcanzar y conservar el poder.

De su experiencia surgieron El rey del cash y El gran corruptor. En el prólogo de este último, Sergio Negrete Cárdenas escribió: “Tras el éxito de El rey del cash, Elena Chávez nos sumerge una vez más en las entrañas de un sistema político donde la corrupción parece haberse convertido en la norma. A través de testimonios contundentes, se pone al descubierto cómo el presidente y sus cómplices han creado intrincados esquemas ilegales en beneficio propio”.

Ahora Chávez presenta: La cara oculta de Claudia Sheinbaum, un libro que busca desmontar la narrativa creada alrededor de la presidenta y reconstruir detalles de su trayectoria política, sus compromisos y la relación de subordinación que, según la autora, mantiene con López Obrador, un argumento del que bien podría presentar evidencia en una próxima entrega.

Una presidencia construida

Chávez hace un recorrido por la carrera de Sheinbaum, a quien no considera una figura con liderazgo propio, sino una eficiente ejecutora de las instrucciones de su jefe político. Plantea que el actual gobierno funciona como una especie de Maximato: una administración que no actúa con plena autonomía, sino que da continuidad al proyecto del expresidente.

Sostiene que, entre 2000 y 2015, Sheinbaum actuó como el “brazo ejecutor” de las decisiones de López Obrador y cuestiona la historia de luchadora social que se le ha construido. Sobre su participación en el Consejo Estudiantil Universitario (CEU), plantea que su presencia estuvo más relacionada con su entonces pareja, Carlos Ímaz, que con un papel de liderazgo dentro del movimiento.

De acuerdo con su relato, el acercamiento a López Obrador fue impulsado por Rosaura Ruiz y Carlos Ímaz, quienes la recomendaron como una colaboradora eficiente.

A través de testimonios y documentos, el libro revisa episodios polémicos de su trayectoria, entre ellos presuntas irregularidades durante la construcción de los segundos pisos del Periférico, el caso de las llamadas “cajas vacías” en el presunto fraude electoral de 2006, y el movimiento de “Las Adelitas”.

Las decisiones del poder

La autora cuestiona decisiones de Sheinbaum durante su gestión en la Ciudad de México y ahora en la Presidencia. Considera que han contribuido al debilitamiento de los contrapesos institucionales y señala una supuesta estructura de seguridad dirigida contra sus críticos, así como el uso de la manipulación del discurso para proteger su imagen.

Uno de los aspectos más polémicos es la descripción que hace del carácter de la presidenta, a quien califica de “irascible”. Como ejemplo, relata el episodio ocurrido tras la tragedia del Colegio Rébsamen.

En una entrevista con Miguel Quintana, El Troll, y con quien esto escribe, Chávez contó que Sheinbaum habría mostrado enojo y desprecio hacia las personas que se encontraban en el lugar, además de exigir que se le diera el trato correspondiente como delegada. Incluso aseguró que el exsecretario de Educación, Aurelio Nuño, intervino para contener una posible agresión contra una mujer.

Otro episodio que recupera es cuando Andrés López Beltrán anunció una conferencia de prensa y Sheinbaum interrumpió la mañanera para dar paso al mensaje. Para Chávez, ese gesto demuestra que la presidenta está en el cargo para pavimentar el segundo piso de la Cuarta Transformación y defender los intereses del expresidente y su familia.

La lealtad por encima de todo

Cuando se le pregunta si Claudia Sheinbaum quiere deslindarse de López Obrador, la respuesta de la autora es contundente: no. Argumenta que más de la mitad del gabinete y de la oficina presidencial está integrada por personas vinculadas directamente al expresidente, y sostiene que el Congreso y ahora incluso la SCJN, responden a esa misma lógica de poder.

Esta lectura explica, desde la perspectiva de Chávez, los conflictos que hoy se observan al interior del movimiento y que López Obrador habría impulsado a Sheinbaum por encima de otros integrantes de Morena porque consideraba que era la persona más eficiente para garantizar la continuidad de su proyecto y mantener su influencia.

La autora recuerda que la propia presidenta ha repetido que ella y López Obrador “son lo mismo” y forman parte de un mismo proyecto, pero también establece una diferencia entre ambos, que al expresidente sus colaboradores le tenían miedo y respeto, mientras que a Sheinbaum no le reconocen esas condiciones.

Como ocurrió con sus dos libros anteriores, la autora vuelve a cuestionar una narrativa construida desde el poder. Si El rey del cash y El gran corruptor rompieron con la imagen de honestidad valiente, La cara oculta de Claudia Sheinbaum busca desmontar el mito de una presidenta con liderazgo propio e independencia política para exponer a su lealtad a prueba de todo.

Es un libro que vale la pena leer y escudriñar para entender quién toma las decisiones, cuáles son los compromisos que condicionan al gobierno de Sheinbaum y hacia dónde se dirige México bajo el control político de la Cuarta Transformación.

X: @diaz_manuel