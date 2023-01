No es casualidad que se encuentren panfletos en manos de Sandra Cuevas, acaso ven en la estudiosa licenciada viajera un gobierno que se preocupa por la gente. Estoy seguro de que si algún miembro o servidor público de Morena hiciera algo similar a la actuación de la alcaldesa de Cuauhtémoc sería un ataque terrible por parte de los medios de comunicación oficiales y de opositores contra el gobierno de López Obrador.

Al recibir una llamada anónima deciden ir a investigar si era verdad que estaban por salir a distribuir las lonas. Desde su llegada, el contralor de la CDMX comentó que estaban tranquilos, nos dejaban entrar y hubo un trato cordial, hasta que hizo presencia la amiga de Monreal (Sandra Cuevas). Entonces todos comenzaron a alterarse y ella gritaba y gritaba, corría, peleaba, ofendía y lanzaba “mentadas de madre”.

Pareciera que estas oficinas del pueblo de México en la alcaldía Cuauhtémoc sean de su propiedad. Nadie puede entrar en su imperio, requieren órdenes de su majestad, de no ser así, no pueden hacerlo. Si es alguna autoridad los reta a golpes o los provoca al no caer en su juego. Desesperada busca empujar a quien le estorbe para entrar a su territorio y de inmediato corría a los empleados.

“Yo me sé defender sola”, gritaba. Esto pasa en horas que muchos deberían estar en sus hogares. Si esto pasa con las cámaras, que será sin ellas. Definitivamente no era para mí importante hablar de esta delegación y menos de quien está a cargo.

Es una después otra, solo que esta vez cruzo un límite que puede no tener un retorno.

Ocupar esta demarcación pública del pueblo para hacer proselitismo político está muy mal y podría ser el final de su carrera pública si no demuestra de dónde pagaron estos panfletos y lonas.

Su carácter demuestra que no existe respeto por la ciudadanía y sus colaboradores. Queda demostrado que fue la creadora de los volantes, pues ella misma tuvo distintas contradicciones al negar y reconocer su contenido.

Dudo que sea su idea de comenzar esta ola de ataques contra la jefa de gobierno de la ciudad de México. Detrás de esto hay una mente maestra y estoy plenamente convencido que Ricardo Monreal puede ser el creador de ideas para afectar el trabajo en la CDMX.

Ahora otros seguramente se le unirán: Gente de candidatos que deciden buscar continuidad en puestos políticos, pues de llegar Claudia Sheinbaum pueden quedar fuera de su gabinete por lo que empiezan las guerras sucias.

Los mexicanos observamos como crece en las encuestas: Claudia Sheinbaum está muy arriba en la mayoría, por ello estos ataques de odio. Seguramente estos continuarán. Ahora podemos entender porque tantos sucesos extraños en el Metro de esta ciudad. Nada es casualidad.

