“Bruta, ciega, sordomuda Torpe, traste y testaruda Es todo lo que he sido Por ti me he convertido En una cosa que no hace Otra cosa mas que amarte Pienso en ti día y noche Y no se como olvidarte” SHAKIRA

“¡Todo es mal, injusticia, mentira y engaño!” LEÓN TOLSTÓI

Sorda, ciega, sordomuda. ¡Ah!, no. Sordo, ciego, sordomudo y además inútil rata de dos patas. Sí ya sé; mezclé a Shakira y a Paquita la del Barrio (QEPD). Tendríamos el himno de muchos políticos, en especial de Alejandro Gertz Manero, quien como los monos sabios, hace ver que él ni ve ni oye ni dice. Bueno, sí dice, ¡cada cosa!

¿Qué pensará Omar García Harfuch? Después de todo el trabajo de inteligencia de su secretaría, de la captura de quienes estaban ahí, de parar la producción de la refinería pirata en Coatzacoalcos, llega Gertz Manero, fiscal general de la República, y minimiza el hallazgo y todo el trabajo para deshabilitarla.

Omar podría revirarle (sí, ya sé, no lo va a hacer) y decirle al procurador que en la refinería clandestina de Coatzacoalcos, Veracruz, se producían hidrocarburos como diésel, nafta ligera, solventes y aceites. Y sí, Mucho más de lo que produce Tres Bocas.

Pero Gertz desestimó el hallazgo al decir: “eso no es una refinería, si acaso una mini refinería”. No solo eso, dijo que la investigación de la refinería clandestina, cuyo aseguramiento realizó García Harfuch, “va por buen camino”.

Obviamente aún no hay detenidos (la nueva modalidad de la 4t es aseguran bienes, pero no detienen a nadie). En este caso, Gertz comentó: “en cuanto tengamos las órdenes de aprehensión cumplidas, se las vamos a dar a conocer, antes no lo podríamos hacer”. Es cierto, se rompería el debido proceso, pero también hace ver que sí hay responsables y la Fiscalía no hace nada para aprehenderlos, ¿a dónde deja parados a los que se juegan la vida en estos operativos?

Ante el desdén de Gertz Manero por la “mini refinería”, valdría la pena recordarle que allí se recuperaron más de 500 mil litros de crudo, que llevaba operando al menos cuatro años (o sea que en el sexenio pasado nadie la vio)…

Lo increíble es que siendo “mini” tenía una producción mensual de crudo refinado de hasta un millón de litros, esto es, de 16,600 a 33,333 barriles diarios. Dicen que en Dos Bocas se alcanza una producción de 78 mil barriles diarios. ¡Chale! Haciendo una somera comparación costo-beneficio, resulta mejor opción la “mini” refinería.

Para quienes dicen: “bueno, esta refinería no cumplió con los altos estándares de calidad ambiental”, les he de recordar que Dos Bocas tampoco. Que de hecho ya ha tenido serias fugas de gas, de gas sulfhídrico (6 de julio de 2024). Y que Dos Bocas tuvo un costo mayor a los 20 mil millones de dólares y que aun se le sigue metiendo dinero… Un HORROR. (Desconocemos el costo de la mini refinería, pero apuesto no costó ni la décima parte de la otra).

Pero si la mini refinería hace quedar mal a la refinería Dos Bocas, ¡no se diga a la MEGA farmacia! Sí, ya sé que no se comparan peras con manzanas y tampoco crudo refinado con medicinas, pero es que es escandaloso que el costo de la farmaciota fue superior a los 2 mil millones de pesos y tiene el maravilloso récord (nótese mi tono irónico) de surtir tres recetas por día en promedio.

En su inauguración, contaba apenas con un millón 39 mil nueve piezas (información de BIRMEX), cuando tiene cupo para 286 millones de piezas. Eso sí, está abarrotada de promesas incumplidas y desabasto de medicinas.

Su inauguración en diciembre de 2023 fue una burla, una simulación, pues no contaba con vacunas, había refrigeradores vacíos.

Siendo la refinería pirata “mini” sirvió mejor (no al fisco o a los mexicanos) que la farmaciota. Lo que convierte a la farmaciota en una “maxi” transa y a la refinería pirata en un “maxi” negocio.

Quizá por eso, Gertz Manero informó a los diputados que lo esperen sentado. Que no piensa acudir pronto a rendir cuentas a los mexicanos. Informó que “acudirá a la cámara, pasando el problema del huachicol”. En otras palabras, nunca.

De la megafarmacia a la mini refinería, todos los ámbitos cundidos de corrupción. ¡Qué lástima! Se puede hacer tanto por el país y el trabajo que realiza la Secretaría de Seguridad es desdeñado y sobajado ni más ni menos que por Fiscalía General dd la República. La salud de los mexicanos, desdeñada por la Secretaría de Salud y los delincuentes que manejaban la “mini” refinería con “maxi” beneficios, en libertad; sin orden de aprehensión. Démosle gracias a la FGR.

Giro de la Perinola

Los pacientes del Hospital General de Chimalhuacán bloquearon ayer la avenida del Peñón en la CDMX, a la altura del Mexibús. La razón es que les negaron el tratamiento de hemodiálisis; para muchos de ellos, la diferencia entre la vida y la muerte. El pretexto esgrimido por las autoridades es que el contrato con la empresa proveedora de las máquinas ya venció. Pero, ¿pensar en renovarlo?, ¿en una nueva previamente apalabrada? No se les ocurrió; que los pacientes sufran o mueran, ellos no renovaron.