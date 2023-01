Este jueves 26 de enero, fueron encontrados 13 paquetes de propaganda contra la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en las inslatalaciones de la alcaldía Cuauhtémoc e inmediatamente, Sandra Cuevas salió a defenderse .

La propaganda contra Claudia Sheinbaum fue confirmada por el contralor de la Ciudad de México (CDMX), Juan José Serrano, quien realizó un cateo sorpresa en las oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc, luego de una presunta denuncia ciudadana que le hicieron al órgano interno de control.

Específicamente, los panfletos y lonas contra la mandataria capitalina fueron halladas en la Dirección General de Desarrollo Social de la alcaldía gobernada por Sandra Cuevas.

Se trata de 13 paquetes con folletos y mantas, en los que se puede leer mensajes como:

“Claudia convirtió la CDMX en tragedia. ¿La quieres en tu ciudad? Esta historia continuará”

Más de 1800 incidentes en el Metro desde 2018

Mató a los niños del Rébsamen en el terremoto

En la CDMX mueren 10 mujeres al mes asesinadas y #EsClaudia

El 3 de mayo de de 2021 colapsó el tramo elevado del Metro y fallecieron 26 pasajeros

El 7 de enero de 2023 chocaron los vagones de la Línea 3 del Metro por falta de mantenimiento; se han reportado 59 lesionados y 1 fallecido

Tras ser encontrada esta propaganda, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX emprendieron un operativo en las instalaciones de la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que la presencia y respuesta de Sandra Cuevas no se hizo esperar.

Sandra Cuevas confirma que adquirió propaganda contra Claudia Sheinbaum: “no estamos diciendo ninguna mentira”

La alcaldesa Sandra Cuevas confirmó que sí adquirió la propaganda contra Claudia Sheinbaum que fue encontrada en las instalaciones de la alcaldía Cuauhtémoc.

En entrevista con medios en las inmediaciones de la alcaldía, Sandra Cuevas no sólo admitió la existencia de la propaganda, sino la asumió como propia y aseguró que en ella no se dice nada que no fuese verdad.

Por si fuera poco, dijo que los folletos encontrados “son flyers que volanteamos todos los días”.

Esto pese a que en un inicio intentó culpar al controlar Juan José Serrano de haberlas llevado a la alcaldía Cuauhtémoc y después hacer la denuncia.

“Esos volantes no existen, esos volantes nada más los traía el contralor y últimadamente aunque existieran los volantes no estamos diciendo nada que no sea verdad y no justifica un operativo de granaderos y golpeadores” Sandra Cuevas. Alcaldesa de Cuauhtémoc

Al intentar acceder a las instalaciones y ser denegado el paso por policías de la SSC, la funcionaria denunció la presunta privación ilegal de su libertad, la de trabajadores de su gobierno y que a algunos les robaron su celular, además de la realización de una diligencia sin notificación.

A manera de alentar a sus empleados ante el operativo emprendido por la policía capiina en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas gritó:

—¿A quién le tenemos miedo?

—¡A Nadie!

—¿A quién le vamos a partir la madre?

—¡A Claudia!

Para finalizar, Sandra Cuevas publicó un video donde denunció que por el operativo emprendido en la alcaldía Cuauhtémoc “se acabó la democracia en la CDMX” y anunció que oficialmente se inicia una lucha entre ella y Claudia Sheinbaum.