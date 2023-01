Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, lanzó una amenaza contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum: “¿A quién le vamos a partir su madre?”, preguntó a sus trabajadores anoche desde la explanada de la alcaldía.

Sandra Cuevas mandó un mensaje a Claudia Sheinbaum luego de que las oficinas delegaciones de Cuauhtémoc fueron cercadas por personal de la Secretaría de Seguridad de la CDMX, incluidos granaderos.

Ello ante el presunto hallazgo de volantes con propaganda en contra de la jefa de gobierno, la cual habría sido encontrada en el departamento de Desarrollo Social de la alcaldía.

Derivado de ello, Sandra Cuevas acusó persecución política en su contra, además de su privación de libertad, por lo que amenazó “por las malas es peor” y aseguró que a partir de este momento comienza una lucha entre la alcaldesa y la mandataria capitalina.

En ese sentido, la alcaldesa y sus trabajadores comentaron que “le van a partir la madre” a Claudia Sheinbaum, y notificaron de una próxima denuncia en contra de la jefa de gobierno.

Además, indicó que seguirá con su “lucha” para que Sheinbaum nunca sea presidenta de México, pues con ella “no puede.”

“De mujer a mujer te digo, tú conmigo no puedes y está te la voy a volver a ganar y sabes qué va a pasar que voy a seguir logrando que tú no seas nunca presidenta de este país”

Luego de que las oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc fueron tomadas por policías y autoridades de la CDMX, y ante la presunta privación de libertad de Sandra Cuevas y sus empleados, así como el robo de sus celulares, la alcaldesa lanzó un mensaje.

Con está acción, según ella comandada por Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy, se destruyó por completo la democracia en la CDMX, pues acusó que la toma de su sede de trabajo es inconstitucional y jamás había ocurrido en la historia reciente de México.

Por ello, Sandra Cuevas dijo que a partir del jueves 26 de enero inició una lucha entre ella y Claudia Sheinbaum, de cual advirtió no se va a detener y seguirá trabajando ya que “se necesita mucho más para amedrentarla”.

Asimismo, adelantó que presentará denuncias contra Sheinbaum y sus colaboradores, por privación de la libertad, al impedirles la salida del edifico con granaderos y agentes de la SSC.

“Por ordenes de Ernestina Godoy entraron y cometieron un ilícito, un delito, porque privaron de la libertad a todos mis servidores públicos de Desarrollo Social, no los dejaron salir y les robaron además sus celulares. Eso lo vamos a denunciar y personalmente voy a denunciar a Claudia Sheinbaum Pardo porque también privo mi libertad, vamos a seguir trabajando pero no nos vamos a dejar"

El hallazgo de folletos y lonas de propaganda en contra de Claudia Sheinbaum en la alcaldía Cuauhtémoc elevó la ya existente tensión entre Sandra Cuevas y Claudia Sheinbaum.

Juan José Serrano, titular de la Contraloría General CDMX, indicó que se hallaron 13 paquetes con folletos y mantas con material de propaganda política contra la jefa de gobierno.

Sin embargo, Sandra Cuevas acusó que tanto el Contralor, como el Fiscal que lo acompañaba ingresaron al departamento de Desarrollo Social sin una orden y privaron de su libertad a sus empleados, algo que señala como una ilegalidad.

Además, en un primer momento aseguró que la propaganda fue sembrada, pero después dijo que, aunque existieran, dichos volantes no dicen mentiras.

“Los volantes no existen, esos volantes nada más los traía el contralor y aunque existieran los volantes, no estamos diciendo nada que no sea verdad, es responsable de las muertes en el Rebsamen, sí es responsable, es responsable de las muertes de la Línea 12, sí es responsable, es responsable de una muerte en la Línea 3, sí es responsable, es responsable de tener la ciudad hecha un asco, sí es responsable, mentiras no diríamos”

Sandra Cuevas