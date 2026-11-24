El tema ha ganado tal notoriedad que parece haberse convertido también en un asunto político, donde hasta los periodistas han metido su cuchara. Algunos han encontrado en la posible desaparición del veto al ascenso y descenso una oportunidad para ganar reflectores, lanzar pronósticos y colocar fechas que, hasta ahora, no terminan de cumplirse.

En medio de esta discusión aparece Ignacio Suárez, mejor conocido como “El Fantasma“, quien ha compartido información y anticipado escenarios sobre dos asuntos que mantienen pendiente al futbol mexicano: la llamada Ley de la Meritocracia y la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre el regreso del ascenso y descenso.

El problema no es hablar del tema, analizarlo o anticipar lo que podría suceder. Para eso está el periodismo. La cuestión comienza cuando se presentan escenarios como prácticamente seguros, se ponen fechas sobre la mesa y se generan expectativas entre los aficionados que después no encuentran correspondencia en la realidad.

Uno de los ejemplos es la supuesta aprobación por unanimidad de la Ley de la Meritocracia en el Senado. De acuerdo con los pronósticos que se habían difundido, octubre sería el momento para que avanzara esta iniciativa. Sin embargo, el mes transcurrió y la aprobación no llegó. Después aparecieron nuevos plazos y nuevas expectativas, pero el resultado sigue sin concretarse.

El segundo frente es todavía más relevante para el futuro de los clubes mexicanos: la controversia ante el TAS por el regreso del ascenso y descenso.

En este caso, el procedimiento ha seguido su curso e incluso ya se celebró la audiencia correspondiente. No obstante, la resolución definitiva continúa pendiente. Y mientras no exista un fallo oficial, cualquier fecha o escenario sobre el desenlace debe manejarse con cautela.

Aquí es donde vale la pena hacer una distinción: una cosa es informar sobre lo que sucede detrás de las negociaciones y los procedimientos, y otra muy distinta es convertir una posibilidad en una certeza ante la audiencia.

El periodismo no es una competencia para ver quién anuncia primero una fecha o quién consigue generar más expectativa. Tampoco se trata de descalificar a quien se equivoca. Todos los periodistas pueden recibir información que posteriormente cambia, porque las circunstancias también cambian.

Pero cuando los pronósticos no se cumplen, lo mínimo que se espera es una explicación. ¿Qué pasó con la información inicial? ¿Por qué cambió la fecha? ¿Qué elementos nuevos modificaron el escenario? Son preguntas legítimas que forman parte de la responsabilidad de informar.

El Fantasma Suárez, como cualquier comunicador que decide colocar fechas y anticipar resoluciones, tiene el desafío de dar seguimiento a sus propias afirmaciones. La credibilidad no depende únicamente de las noticias que se adelantan, sino también de la capacidad para explicar aquellas que no suceden como se anunciaron.

Porque el ascenso y descenso del futbol mexicano merece información seria, no una sucesión interminable de fechas que se recorren, anuncios que se aplazan y expectativas que vuelven a empezar.

Al final, los aficionados no necesitan periodistas que les vendan certezas antes de tiempo. Necesitan comunicadores que distingan entre información, versiones y pronósticos.

Y en este juego, como en el futbol, el marcador no se define por lo que alguien anuncia antes del partido, sino por lo que realmente sucede en la cancha.