En la competida plaza política de la capital de Aguascalientes, el nombre del exfutbolista profesional Braulio Luna comienza a sonar con fuerza entre la militancia y simpatizantes de Morena como un perfil idóneo para abanderar al movimiento en la presidencia municipal de la entidad.

Lejos de tratarse de una aspiración personal o un destape del exmediocampista, es la propia ciudadanía y las bases locales quienes lo están pidiendo, para que se integre en las próximas elecciones.

El clamor popular destaca su cercanía y la buena relación que ha demostrado tener con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien el exseleccionado nacional respaldó públicamente durante su campaña en el proceso electoral de 2024.

Hasta el momento, Luna se ha mantenido al margen de emitir posturas personales o anuncios oficiales, privilegiando que sea la voz de la gente, quienes impulsen su nombre. El también comentarista deportivo, aún no ha tomado alguna postura pública.

Por ahora, el futuro político de Braulio Luna en Aguascalientes se encuentra en manos de la militancia que lo demanda y de la dirigencia nacional y estatal de Morena, para definir si el exdeportista dará el salto definitivo a la política y deja a un lado su faceta como analista deportivo.