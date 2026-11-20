Playa, cenotes, diseño, gastronomía, ruinas mayas frente al Caribe y hoteles que terminaron convirtiendo al destino en una marca mundial.

Después ocurrió lo previsible.

Tulum se volvió aspiracional, luego exclusivo y finalmente caro.

Y el problema nunca fue cobrar mucho. El problema fue comenzar a cobrar como un destino premium sin entregar siempre una experiencia premium.

Traslados costosos, movilidad complicada, dificultades para acceder a las playas, sargazo, servicios urbanos insuficientes y precios capaces de competir con destinos internacionales terminaron erosionando algo mucho más importante que una temporada alta:

La percepción de valor.

Los números de 2026 ya no permiten reducirlo a una impresión de redes sociales.

Entre enero y agosto, la ocupación hotelera promedio de Tulum fue de 61.81%, frente a 70.91% durante el mismo periodo de 2025: una caída de 9.1 puntos porcentuales, la mayor entre los principales destinos turísticos de Quintana Roo en ese corte según datos del Sistema de Información Turística de Quintana Roo.

La conectividad encendió otra alarma.

Entre enero y septiembre, el Aeropuerto Internacional de Tulum recibió 46.6% menos pasajeros internacionales que durante el mismo periodo de 2025. Sólo en septiembre, la caída fue de 81.4%.

Aeroméxico suspendió temporalmente sus operaciones y otras aerolíneas redujeron frecuencias. Al mismo tiempo, el aeropuerto sostiene que la temporada alta traerá una recuperación: Air Canada, WestJet y Air Transat retomaron operaciones estacionales y las aerolíneas estadounidenses proyectaron ampliar sus vuelos durante el invierno.

Es decir, Tulum no murió.

Pero sí recibió una advertencia.

Ante ella apareció Tulum Renace.

El acceso al Parque del Jaguar pasó a ser gratuito; se redujeron tarifas para visitar la zona arqueológica; se habilitaron accesos públicos a playas; comenzó la movilidad eléctrica y se puso en marcha un programa para ordenar y profesionalizar a prestadores turísticos.

En septiembre se entregaron las primeras 195 credenciales para identificar servicios autorizados dentro del Parque del Jaguar.

Son correcciones necesarias. Y empiezan a aparecer algunas señales favorables.

Tulum inició noviembre con apenas 58.3% de ocupación hotelera, pero durante la semana del 7 al 13 de noviembre subió hasta 69%. Es demasiado pronto para hablar de recuperación definitiva, pero también sería injusto ignorarlo. (La Revista Peninsular)

Ese será precisamente el examen de los próximos meses.

Porque rescatar Tulum no significa únicamente volver a llenar habitaciones. Tampoco basta con hacer una campaña diciendo que Tulum volvió.

Tiene que volver la experiencia.

Un viajero no evalúa un destino por sus comunicados oficiales. Lo evalúa desde que aterriza: cuánto paga para llegar al hotel, cuánto tarda en trasladarse, si puede acceder libremente al mar, cuánto cuesta moverse, qué tan limpia encuentra la ciudad y si siente que aquello que pagó corresponde con aquello que recibió.

Ahí continúa estando el verdadero desafío.

Tulum puede seguir siendo exclusivo, puede ser sofisticado, incluso puede seguir siendo caro. Más lo que no puede permitirse, es ser percibido como caro sin razón.

Porque hoy un viajero compara una semana en Tulum con Cartagena, Costa Rica, República Dominicana, Jamaica o prácticamente cualquier playa internacional desde la misma pantalla donde hará la reservación.

La marca ya no basta. Y quizá ésa sea la mejor noticia para Tulum.

Porque obliga al destino a regresar a lo esencial: competir no por cuánto puede cobrar, sino por cuánto valor puede ofrecer.

Tulum Renace ha comenzado a corregir algunos errores.

Ahora deberá demostrar que no es solamente un plan para recuperar estadísticas, sino para recuperar al viajero.

Porque la pregunta que definirá el futuro de Tulum ya no es si la gente quiere conocerlo.

Millones todavía quieren hacerlo.

La pregunta verdaderamente incómoda es otra: después de conocerlo, ¿sentirán que valió lo que pagaron?