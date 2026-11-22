Este sábado 21 de noviembre, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ratificó el apoyo a candidatura de Gianni Infantino para su relección como presidente de la FIFA.

Mediante un comunicado, la FMF señaló que está convencida que el compromiso de Infantino con el crecimiento global, la inclusión y el acceso ha fomentado un progreso y sostenido en el futbol “a escala global”.

La Federación Mexicana de Fútbol ratifica el apoyo a la candidatura de Gianni Infantino para ocupar la Presidencia de la FIFA para el periodo 2027-2031. Comunicado FMF

FMF confirma apoyo a candidatura de Gianni Infantino para presidir la FIFA (@FMF)

FMF respalda candidatura de Gianni Infantino para seguir al frente de FIFA

La reelección de Gianni Infantino para presidir FIFA para el periodo 2027-2031 fue apoyada públicamente por la FMF.

No es la primera vez que la FMF muestra su simpatía por Gianni Infantino.

En agosto 2026, apoyó el liderazgo del dirigente suizo tras la polémica por el proyecto FIFA Forward Enterprise que buscaba vender una participación en las ganancias del Mundial a inversores privados.

Gianni Infantino (Beata Zawrzel / AP / AP Photo/Beata Zawrzel)

La cual derivó en que Infantino se quedara sin el respaldo de varias federaciones, principalmente de Europa.

Será el próximo 18 de marzo 2027 en el 77 Congreso de la FIFA en Rabat, Marruecos, cuando se celebren las elecciones para elegir al presidente del máximo órgano del futbol.

Por el momento, se han recibido tres candidaturas para liderar FIFA:

Gianni Infantino, actual presidente

Phillippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Futbol

Kohzo Tashima, presidente de honorario de la Asociación Japonesa de Futbol