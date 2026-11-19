El futuro del ascenso y descenso en el futbol mexicano comenzó a definirse en los tribunales.

Este miércoles 18 de noviembre arrancaron la primera de dos audiencias ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), donde cinco equipos de la Liga de Expansión buscan recuperar el derecho de llegar a Primera División por mérito deportivo.

Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC y Mineros de Zacatecas mantienen una disputa legal contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX.

¿Qué reclaman los clubes ante el TAS?

Uno de los puntos centrales de la controversia es el artículo 35 del Reglamento de Competencia 2026-2027, que mantiene suspendidos los mecanismos de ascenso y descenso entre la Liga de Expansión y la Liga MX.

Los clubes consideran que la suspensión aprobada en abril de 2020, inicialmente contemplada por seis temporadas debido a problemas económicos, concluyó con el ciclo 2025-2026. Por ello, solicitan revisar la legalidad de mantener un sistema cerrado.

Ascenso y descenso: TAS realiza audiencia por el futuro de la Liga MX y la Liga de Expansión. (Luis Fernando Toris / MEXSPORT)

Como antecedente, en septiembre de 2025 el TAS rechazó una apelación de seis equipos, al considerar que la suspensión todavía abarcaba aquella temporada.

¿Cuándo regresaría el ascenso y descenso?

Las audiencias por el tema del ascenso y descenso continuarán este jueves 19 de noviembre, de las 9:00 a las 14:00 horas.

El fallo podría conocerse en diciembre de 2026 o enero de 2027, aunque todavía no existe una fecha oficial.

Una resolución favorable no significaría el regreso automático del ascenso y descenso, pues la FMF y la Liga MX tendrían que realizar los ajustes correspondientes.