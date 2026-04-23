Nada cambia, y cada día que nada cambia empeora. Porque el problema ya no es la tensión, es su permanencia: semanas de amenazas, anuncios ruidosos, discursos inflados, supuestos acuerdos que nunca terminaron de ser claros y rupturas que tampoco rompen nada. Todo sigue en el mismo punto, pero más cargado, más frágil, más expuesto. Dicho sin rodeos: todo sigue igual, pero peor.

El caso de Ormuz lo exhibe sin matices: no está bloqueado, pero tampoco opera con normalidad; es un paso vigilado, condicionado, sometido a presión constante. Estados Unidos intercepta, inspecciona, marca territorio; Irán responde con amenazas y advertencias, con una retórica que intenta equilibrar fuerza y contención; y en medio de esa tensión el tránsito continúa, incluso con China cruzando y comerciando, desmintiendo en los hechos la narrativa de control absoluto. Nadie controla realmente la situación, pero todos actúan como si lo hicieran.

Esa simulación sostenida es más riesgosa que el conflicto abierto, porque genera una falsa sensación de estabilidad: se juega a tensar sin romper, a presionar sin escalar, a mostrar fuerza sin asumir consecuencias. No hay reglas claras, no hay un marco compartido, no hay un árbitro reconocido. El problema dejó de ser quién tiene la razón; el problema es que nadie tiene el control.

El punto de quiebre, en realidad, ya ocurrió, aunque se intente diluir: la interdicción del buque Touska por parte de la marina estadounidense no fue una advertencia ni un gesto simbólico, fue acción directa; a partir de ahí, la confrontación dejó de ser exclusivamente discursiva. Las versiones de ataques con drones, más allá de su nivel de confirmación, son el síntoma: la fricción ya es operativa. El conflicto existe, se ejecuta, pero no escala, y eso lo vuelve más peligroso.

Sigue la calma chicha, como en aquellos juegos de infancia en los que cada quien llevaba un globo atado a la pierna y el objetivo era pisar el del rival hasta reventarlo: todos girando, amagando, esperando el descuido; o como ver quién tira primero la piedra, quién prende el cerillo, quién provoca la reacción para después culpar al otro de haber roto un acuerdo que nunca existió. Así se habita hoy: esperando el error, porque si no ocurre por accidente alguien lo va a provocar.

Como ocurrió en Sarajevo en 1914, cuando el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, un detonante local en los Balcanes, encendió una reacción en cadena entre potencias y desembocó en la Primera Guerra Mundial: un hecho puntual que activó un sistema ya cargado. La historia no se repite, pero rima.

Mientras tanto, el mundo se mueve: China deja de observar y empieza a jugar sin anunciarlo; Rusia acompaña y capitaliza; Europa intenta coordinar sin esperar permiso; más de treinta líderes buscan estabilizar Ormuz sin Estados Unidos. El dato es brutal: el sistema ya aprendió a funcionar sin su centro, y eso pesa más que cualquier declaración. Porque el problema ya no es quién gana, es que nadie manda.

En paralelo, lo económico empieza a crujir: energía presionada, mercados sensibles, rutas logísticas tensas; y, en respuesta, aparecen anuncios que buscan proyectar control, reembolsos y compensaciones ligados a la política arancelaria, cifras que rondan los cientos de millones, como intento de recomponer percepción y amortiguar costos internos, pero más que ordenar evidencian reacción: contención, no estrategia.

Y en medio de ese escenario aparece el otro síntoma: la desconexión. Propuestas que parecen sacadas de otro plano, como intentar mover piezas globales desde la política, incluso en ámbitos como el futbol, como si las reglas fueran negociables al capricho del momento; no importa que no prospere, importa que se plantee. Porque cuando se pretende cambiar un Mundial por impulso político, el problema ya no es el deporte: es la noción de realidad.

A eso se suma la puesta en escena: lecturas públicas de la Biblia, gestos de piedad exhibida, símbolos utilizados como herramienta de comunicación… ¿convicción o espectáculo? En un contexto así, la línea se vuelve difusa, y cuando la fe se convierte en escenografía, el mensaje pierde fondo. En ese punto, lo que se proyecta no es liderazgo moral: es cálculo.

Ahí es donde Donald Trump queda expuesto, no como estratega sino como amplificador del ruido: mensajes contradictorios, amenazas que suben y bajan, anuncios que buscan dominar el momento pero no construyen control; un poder que gira sobre sí mismo, como perro que se muerde la cola, intentando distraer y distraerse mientras el fondo se le desordena. Mucho impacto, poca estructura.

Y mientras tanto, otros avanzan: sin disparar, sin anunciar, sin exponerse; ganan tiempo, ganan posición, ganan margen.

En el frente interno, la historia no es mejor: polarización, tensiones institucionales, desgaste acumulado; la manada de elefantes sigue en la sala, migración desbordada, presión social, fractura política, incertidumbre económica, desgaste institucional, y no solo permanece: crece, condicionando cualquier intento de liderazgo externo. Pero hacia afuera se sigue proyectando fuerza, aunque ya no alcance.

En ese entorno, incluso las voces morales recuperan espacio: el Papa León XIV insiste en frenar la guerra; no decide, pero incomoda, y en escenarios de incertidumbre, incomodar pesa. Porque lo que está en juego no es solo un conflicto: es el sistema. Un sistema sin reglas claras, sin árbitro, sin centro, donde todos presionan, nadie cede y cualquiera puede equivocarse.

Y ahí está el verdadero peligro: no en una gran decisión, sino en un pequeño error. Porque cuando lo anormal se vuelve cotidiano, cuando la tensión se normaliza, cuando el riesgo deja de sorprender, el estallido deja de ser posibilidad y se convierte en consecuencia.

Porque en un tablero donde nadie manda del todo, la chispa puede encender la hoguera en cualquier momento. Y en ese punto, ya no se trata de si algo va a pasar. Se trata de cuándo.

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