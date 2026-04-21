Más de 30 líderes coordinan desde París sobre Ormuz sin Washington. No es solo desgaste: es desplazamiento. No es solo que Donald Trump esté llevando, cada vez con mayor evidencia, a Estados Unidos hacia una zona de desgaste, contradicción y pérdida de control. Es algo más profundo, más estructural y más difícil de revertir: el mundo ya es mucho más que Estados Unidos, ya no lo está esperando y, más aún, ya no le teme.

Porque lo que ocurrió desde París no es un episodio aislado ni una reunión más dentro de la rutina diplomática internacional. Más de treinta líderes, de manera presencial y virtual, decidieron coordinarse para abordar uno de los puntos más sensibles del tablero global: el estrecho de Ormuz. El dato relevante no es únicamente el número, ni siquiera el tema. Es la ausencia. Estados Unidos no estuvo, no como omisión accidental, no como descuido logístico, sino como hecho político. Y cuando un grupo amplio de potencias, con intereses incluso contrapuestos, decide sentarse a coordinar un punto crítico sin la principal potencia global, lo que está ocurriendo no es una simple reunión. Es un reacomodo, es la señal de que el sistema internacional empieza a encontrar formas de operar sin necesidad de esperar conducción, validación o incluso participación del actor que históricamente lo encabezaba. Y eso, en geopolítica, no es menor.

Porque coincide con otro movimiento igual de relevante: China empieza a dejar de observar pasivamente, no con una declaración formal de entrada al conflicto, no la necesita, no es su estilo, pero sí con señales cada vez más claras de mayor involucramiento en apoyo a Irán: asistencia tecnológica, respaldo logístico, posicionamiento estratégico. En este tipo de escenarios, los cambios no se anuncian, se ejecutan. Hasta ahora, China había logrado algo notable: beneficiarse del desgaste ajeno sin exponerse directamente, ganaba sin jugar. Pero cuando un actor de ese tamaño empieza a moverse, aunque sea un paso, el tablero deja de ser el mismo, no porque rompa el equilibrio de inmediato, sino porque cambia la escala del conflicto.

El contexto lo explica con crudeza. Ormuz sigue atrapado en una ambigüedad peligrosa: se habla de control, pero no se consolida; se insinúa bloqueo, pero no es total; se permite el tránsito, pero bajo condiciones poco claras. Irán sostiene que responde a incumplimientos de acuerdos que nunca fueron plenamente transparentes; Washington afirma que impone orden. Nadie cede, nadie domina. Y en ese vacío, el riesgo deja de ser la intención, se convierte en error. Por eso París importa, no porque resuelva el conflicto, nadie hoy tiene esa capacidad, sino porque intenta contener sus efectos más inmediatos: asegurar el flujo energético, evitar una interrupción total, establecer mínimos de coordinación en un entorno donde las reglas no están claras. Es gestión de crisis, pero también es poder.

Porque mientras Donald Trump eleva el tono, amenazas, sanciones, discursos contradictorios, posturas que se endurecen y se desdibujan al mismo tiempo, otros actores hacen lo contrario: reducen el ruido y aumentan la coordinación. No porque sean más fuertes, sino porque están leyendo mejor el momento. Y el momento es incómodo para Washington, no porque otros hablen, sino porque ya no necesitan hablar con él para avanzar. No buscan alinearse, no esperan conducción, no requieren validación y, sobre todo, ya no reaccionan con el mismo temor.

Eso tiene un nombre claro: pérdida de centralidad. No es un colapso, no es una caída abrupta, es un desplazamiento progresivo. Europa intenta ocupar espacio, con cautela pero con intención; China observa y empieza a intervenir sin exponerse completamente; Rusia mide tiempos y costos; otros actores se suman desde sus propios intereses, no desde lealtades automáticas. El sistema deja de ser vertical, se vuelve distribuido, más flexible, más fragmentado, más impredecible. Y en ese entorno, incluso las voces morales recuperan espacio. El Papa León XIV ya irrumpió en el debate y alteró la conversación: no resuelve, no define, pero incomoda, y en escenarios de incertidumbre, incomodar puede ser suficiente para mover posiciones. Pero la moral no sustituye al poder, y el poder hoy no está claro.

Por eso lo ocurrido en París no debe leerse como una solución, sino como un síntoma: el síntoma de un orden que ya no depende de un solo eje, de un sistema que empieza a organizarse por fuera de su centro tradicional, de una dinámica donde la coordinación puede darse sin la potencia que antes la definía. No es ruptura abierta, es funcionamiento alterno, y eso es más profundo. Porque ya no se trata únicamente de que Estados Unidos esté perdiendo terreno por errores propios, contradicciones internas o decisiones erráticas, se trata de algo más estructural: el resto del mundo dejó de girar a su alrededor y dejó de temerle. Ese es el punto real. No es que Estados Unidos esté cayendo, es que el mundo ya encontró formas de moverse sin él. Y cuando eso ocurre, el liderazgo no se debate, no se confronta, no se negocia. Simplemente se diluye.

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