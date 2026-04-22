Nada cambió.

Y ese es el problema.

Porque después de semanas de amenazas, anuncios ruidosos, discursos inflados y supuestos acuerdos que nunca terminaron de ser claros, el escenario sigue exactamente en el mismo punto, solo que más tenso, más irritado y con menos margen para equivocarse. No hubo giro, no hubo corrección, no hubo aprendizaje. Lo que hay es una acumulación de presión que no encuentra salida, una especie de desgaste continuo que no estalla, pero tampoco se disipa.

Dicho sin rodeos: todo sigue igual… pero peor.

El caso de Ormuz lo exhibe sin matices. No está bloqueado, pero tampoco opera con normalidad. Es un paso vigilado, condicionado, sometido a una lógica de presión constante. Estados Unidos intercepta, inspecciona, marca territorio. Irán responde con amenazas, con advertencias, con una retórica que intenta equilibrar fuerza y contención. Y en medio de esa tensión, el tránsito continúa, como si la realidad estuviera desconectada del discurso. China cruza, comercia y, en los hechos, ignora la narrativa de control absoluto. Lo que se dice y lo que ocurre ya no coinciden, y esa brecha es la que empieza a volverse peligrosa.

Nadie controla realmente la situación, pero todos actúan como si lo hicieran. Esa simulación sostenida es más riesgosa que el conflicto abierto, porque genera una falsa sensación de estabilidad. Se juega a tensar sin romper, a presionar sin escalar, a mostrar fuerza sin asumir consecuencias. El problema es que ese equilibrio no es sólido, es apenas un arreglo momentáneo sostenido por cálculo político y conveniencia táctica. No hay reglas claras, no hay un marco compartido, no hay un árbitro reconocido. Hay actores que avanzan midiendo hasta dónde pueden llegar sin provocar una reacción que no puedan contener.

El punto de quiebre, en realidad, ya ocurrió, aunque se intente diluir. La interdicción del buque Touska por parte de la Marina estadounidense no fue una advertencia ni un gesto simbólico. Fue una acción directa que cambió la naturaleza del conflicto. A partir de ahí, la confrontación dejó de ser exclusivamente discursiva. Las versiones sobre ataques con drones, más allá de su nivel de confirmación, ya no pueden descartarse como ruido. Son indicios de que la fricción se trasladó al terreno operativo. El conflicto existe, se ejecuta, se prueba, pero todavía no escala a una dimensión que obligue a redefinir todo el tablero.

Y esa es la paradoja más inquietante: el conflicto está activo, pero contenido. No hay paz, pero tampoco hay guerra abierta. Hay una especie de limbo estratégico donde todos avanzan sin reconocer abiertamente hasta dónde han llegado. No hay un acuerdo que ordene la situación, pero tampoco una ruptura que obligue a asumir las consecuencias. Se vive en una zona gris que permite a los actores moverse con ambigüedad, pero que al mismo tiempo incrementa el riesgo de un error de cálculo.

Mientras tanto, el tablero global se reconfigura sin pedir permiso. China dejó de ser un espectador cómodo y comenzó a actuar con pragmatismo, sin necesidad de declararlo de forma abierta. Rusia acompaña, respalda y mide cada paso, buscando capitalizar cualquier debilitamiento del orden tradicional. Europa intenta coordinar respuestas, consciente de que el vacío de liderazgo genera costos que terminan alcanzándola. Incluso se han impulsado esfuerzos para estabilizar la región sin la participación directa de Estados Unidos, lo cual no es un dato menor, sino una señal clara de que el sistema internacional ya no depende de un solo eje.

El mundo no solo se está reacomodando, está aprendiendo a operar sin el centro que durante décadas marcó el ritmo. Eso no implica que haya un nuevo orden consolidado, sino algo más inestable: varios centros de poder coexistiendo, compitiendo y, en muchos casos, estorbándose entre sí. No hay coordinación suficiente, pero tampoco hay aislamiento. Hay una interdependencia tensa que obliga a todos a moverse con cuidado, pero que al mismo tiempo abre espacios para acciones unilaterales.

En ese entorno, incluso las voces que no tienen poder directo comienzan a pesar de otra manera. El Papa León XIV insiste en una postura contra la guerra, señalando sin estridencias pero sin ceder terreno. No define decisiones, pero sí influye en el clima político y moral en el que se toman. Su papel no es resolver el conflicto, sino incomodar a quienes lo administran, recordándoles el costo de prolongarlo.

En contraste, Donald Trump mantiene una lógica de saturación permanente. Mensajes contradictorios, amenazas que se intensifican y luego se diluyen, anuncios que buscan impacto inmediato más que coherencia estratégica. La narrativa se vuelve cada vez más personalista, menos estructurada, más dependiente de la reacción del momento. Se proyecta como un poder sin límites, casi divinizado en su propio discurso… pero en los hechos, lo que emerge es otra cosa: un liderazgo errático que confunde estridencia con control, y que, lejos de ordenar, descompone. No es omnipotencia; es desgaste en tiempo real.

A eso se suma el desgaste interno en Estados Unidos, que no desaparece ni se reduce. La polarización sigue marcando la dinámica política, las tensiones institucionales no se resuelven y los problemas estructurales se acumulan. En ese frente doméstico —el que termina definiendo la sostenibilidad de cualquier estrategia exterior— la “manada de elefantes” sigue en la sala: migración desbordada, presión social, fractura política, incertidumbre económica, desgaste institucional y una narrativa que intenta cubrir con ruido lo que no logra ordenar con resultados. No es un problema aislado. Es un conjunto que crece, se acumula y termina condicionando todo lo demás.

En paralelo, otros frentes activos confirman que no hay un marco común que ordene la situación. Israel mantiene su operación en Líbano al margen de cualquier narrativa de contención global. Es otra pieza que se mueve por su cuenta, otra señal de que el sistema no tiene mecanismos efectivos para alinear a los actores.

Todo sigue en movimiento, pero nada encuentra una salida. Esa es la constante. No hay resolución, no hay cierre, no hay redefinición. Lo que hay es una prolongación del conflicto en un estado de tensión administrada que, lejos de estabilizar, desgasta. Y ese desgaste es el que empieza a convertirse en el verdadero problema.

Porque cuando un sistema se acostumbra a vivir en tensión, deja de reaccionar con la urgencia necesaria. La anomalía se vuelve rutina, la fricción se normaliza y el riesgo se diluye en la percepción. Ya no se trata de evitar el conflicto, sino de convivir con él. Y en ese proceso, los márgenes de error se amplían.

El peligro ya no está en una gran decisión calculada, sino en un fallo menor, en un movimiento mal interpretado, en una reacción desproporcionada. Cuando todos presionan y nadie cede, cuando todos avanzan sin reconocer límites claros, cualquier chispa puede desatar una cadena que nadie tiene capacidad de detener.

Lo más delicado es que ese escenario ya no es hipotético. Está ahí, latente, creciendo en un entorno donde la narrativa intenta imponer una sensación de control que en los hechos no existe. Se insiste en que todo está bajo supervisión, en que las tensiones están contenidas, en que hay mecanismos para evitar una escalada. Pero cada nuevo episodio contradice esa idea.

Todo sigue igual, sí. Pero ese “igual” ya no significa estabilidad. Significa desgaste acumulado, fragilidad creciente y una normalización del riesgo que termina por hacerlo más probable. Porque cuando el desorden se vuelve costumbre, el error deja de ser excepción.

Y en ese punto, el problema ya no es si algo va a pasar.

Es cuándo.

X: @salvadorcosio1 o @chavacosio | Correo: Opinión.salcosga23@gmail.com