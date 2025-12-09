La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) nos comparte sus cifras sobre el crecimiento, tanto de pasajeros como de la carga en el mes de octubre, así que vayamos de lleno a las cifras.

En el mes de octubre la demanda de transporte de pasajeros creció un 6.6%, con respecto al mismo mes pero del 2024, esto se tradujo en un aumento a su vez de la demanda de asientos en un 5.8% interanual, con un factor promedio de ocupación del 84.6%, eso es +0.7 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo pero del año pasado.

Para Willie Walsh, director general de la IATA, octubre fue para el transporte de pasajeros:

“…un mes sólido para los viajes aéreos, con un aumento de la demanda del 6,6% con respecto al año anterior. Cabe destacar el crecimiento del 4,5% del tráfico internacional de las aerolíneas con sede en Norteamérica, tras varios meses de rendimiento prácticamente sin cambios.

Las tendencias para el resto del año son alentadoras: se prevé que la capacidad de asientos programados en noviembre crezca un 3,6% y en diciembre un 4,7.

Esto indica una fuerte demanda de viajes vacacionales y que las empresas buscan cerrar acuerdos para finales de año. Considerando la incertidumbre de las perspectivas económicas para 2026, la resiliencia de la demanda de viajes aéreos, con el empleo y el crecimiento que conlleva, es un punto positivo que los gobiernos deberían cuidar con esmero…”

Y ya todos sabemos a qué “incertidumbre” se refiere, las políticas del gobierno norteamericano han sido tan erráticas, que las aerolíneas han tenido que ser más resilientes que nunca.

Veamos en el mapa, cómo se comportó el transporte de pasajeros en este octubre de 2025, en rasgos generales las áreas geográficas que más crecimiento registraron fueron las regiones de Medio Oriente y Asia-Pacífico, con un promedio del 8.5%.

Región Asia-Pacífico: las aerolíneas de esta zona tuvieron un crecimiento importante en su demanda del 10.9%, con una capacidad de asientos del 9.1% con un factor de ocupación del 84.4%, es decir +1.4 puntos porcentuales por encima de octubre del 2024. Cabe destacar que la IATA reconoce en especial el rendimiento excepcional que tuvieron las aerolíneas en los mercados de China, Vietnam y Japón, quienes incluso superaron cada uno el 10% de crecimiento. En pocas palabras, el Lejano Oriente se coloca como un mercado sólido en cuanto a transporte de pasajeros.

Región europea: en este caso, las aerolíneas del viejo continente experimentaron un crecimiento en la demanda de transporte de pasajeros del 7.4%, con una oferta de asientos que creció en un 6.0% interanual, teniendo un factor de ocupación del 86.5% esto es +1.2 puntos porcentuales por arriba del mismo periodo en octubre del 2024.

Región Norteamérica: las aerolíneas de los Estados Unidos y Canadá en este caso tuvieron un crecimiento del 4.5%, su oferta de asientos también experimentó un incremento del 4.7% interanual, en el que su factor ocupacional fue del 84.2%, en este caso es negativo pues significa que está en -0.1 puntos porcentuales comparado con octubre del 2024.

Región Medio Oriente: fue otra de las regiones que más creció, y es que tuvieron un crecimiento en la demanda de transporte de pasajeros del 10.7%, con un aumento en su oferta de asientos del 8.1% interanual, en cuanto al factor ocupacional fue del 82.5%, esto es un crecimiento del +2.0 puntos porcentuales, si lo comparamos con el mismo periodo, pero del 2024.

Región Latinoamérica: en el caso de las aerolíneas latinoamericanas ellas tuvieron una demanda del 7.2% y una oferta de asientos interanual del 8.2%, su factor de ocupación fue del 84.6% que al igual que los vecinos del norte, esta región no creció ya que se sitúa en -0.8 puntos porcentuales con respecto a octubre de 2024.

Región africana: aquí las cosas pintan de otro color, pues las aerolíneas del continente africano crecieron en su demanda de pasajeros un 7.3%, con un aumento también en su oferta de asientos del 5.3% interanual, experimentando un factor de ocupación del 74.1%, esto es +1.4 puntos porcentuales por arriba a lo conseguido en el mismo periodo de 2024.

Ahora bien, en el caso de la carga, podemos afirmar que se estableció un nuevo récord en el pasado mes de octubre, al tener un aumento del 4.1%, esto es +4.8 puntos porcentuales por arriba de lo conseguido en octubre de 2024.

Al respecto Willie Walsh expresó:

“La demanda de carga aérea creció un 4,1% interanual en octubre, marcando el octavo mes consecutivo de expansión y estableciendo un nuevo récord mensual de volúmenes.

Si bien la ruta comercial Asia-Norteamérica extendió su contracción a seis meses, octubre registró un crecimiento de dos dígitos o casi dos dígitos dentro de Asia, entre Oriente Medio y Europa, y entre Europa y Asia.

Este cambio en el patrón de crecimiento demuestra que la carga aérea está permitiendo que las cadenas de suministro globales se adapten al impacto de los aranceles estadounidenses. Esta noticia positiva es especialmente significativa ahora que el sector de la carga aérea entra en la temporada alta de envíos del cuarto trimestre.”

Entonces veamos cómo se comportó la carga -por regiones- durante el mes de octubre:

Región Asia-Pacífico: las aerolíneas de esta región tuvieron un crecimiento interanual del 8.3% de la demanda de carga, aumentando con ello su capacidad en un 7.3% interanual.

Región europea: experimentaron un aumento interanual del 4.3 en la demanda de carga, esto es un crecimiento interanual del 4.3%.

Región Norteamérica: al igual que con el tráfico de pasajeros, la carga también tuvo un decrecimiento del 2.7%, siendo la región con el peor desempeño, con un “crecimiento” del 0.1% interanual.

Región Medio Oriente: las aerolíneas de esta región tuvieron un aumento del 5.7% interanual en la demanda de carga, aumentando su capacidad en un 10% interanual.

Región Latinoamérica: tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, pues al igual que la región de Norteamérica, se tuvo una disminución interanual en la demanda del 2.7%, aumentando solamente la capacidad en un 2.8% interanual.

Región africana: de manera asombrosa fue la región que más demanda y capacidad tuvo en el mes de octubre, nada más experimentó un aumento de la demanda de carga en un 16.6% interanual, y la capacidad fue del 20% interanual.

Creo que queda claro que las acciones políticas de los Estados Unidos de Norteamérica han afectado tanto al mercado de pasajeros como al de carga, no solo en su región, sino también se están llevando entre las patas a Latinoamérica.

Vistos estos datos, quiero aprovechar para explicarles por qué la nueva Mexicana no es un fracaso, en lo absoluto. Primero debemos saber (y esto lo he repetido hasta el cansancio) todas las aerolíneas de reciente creación reciben por parte del gobierno un subsidio por espacio de cinco años, tiempo necesario para que alcance el punto de equilibrio.

La nueva Mexicana ya es la cuarta línea aérea del país en mover pasajeros y eso que todavía no cumple los dos años, pasando por encima de Transportes Aéreos Regionales (TAR), que lleva más de 10 años en el mercado aeronáutico, o como el caso de Magni que lleva 31 años operando.

Según las cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de enero a septiembre Viva fue la que más movió pasajeros, del 100% del mercado, ellos se llevaron un 39.4%, le sigue Volaris con un 33.95%, después está Grupo Aeroméxico que maneja a la troncal Aerovías y su alimentadora Aerolitoral con un 25.34% y en cuarta posición nos encontramos con Mexicana de Aviación con una participación del 0.60% en el mercado, después tenemos a TAR con el 0.30%, Magnicharters con el 0.30% y al final Aerus con el 0.05%

Lo que nos debe quedar muy claro es que el crecimiento de una línea aérea no sucede de la noche a la mañana. Por ahora Mexicana es una aerolínea regional sólida que está ocupando el lugar que dejó Transportes Aeromar, con 14 rutas y un factor de ocupación por arriba del 50% y antes de cumplir dos años, nos deja ver que va creciendo de forma sólida, festejando que le acaba de llegar el quinto avión Embraer E2, con lo que tiene todo para alcanzar ese punto de equilibrio antes de los cinco años.