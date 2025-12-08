¿Se han topado con estos videos virales ? Seguramente vieron a gente muy molesta en aeropuertos de la India por las cancelaciones masivas en los vuelos de la aerolínea de bajo costo IndiGo. Hay tanto material, sobre todo en las redes de videos cortos, donde podemos observar gente enfurecida, pero el que más ha llamado mi atención es un video donde la gente, en lugar de gritarle a los trabajadores de mostrador, se ponen a bailar, como si se tratase de una escena de una película de Bollywood.

Pero ¿a qué se deben estas cancelaciones?, como dijo Jack el Destripador: “vayamos por partes”.

Esta historia de caos y destrucción comienza en enero de 2024, cuando la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) de la India, introdujo una nueva normativa con respecto al “tiempo de servicio de vuelo” de los tripulantes de cabina. Las nuevas reglas comenzaron a implementarse en noviembre de este año, y tratan de combatir la fatiga del personal, pero sobre todo busca estandarizarse con las normativas de seguridad aplicables a nivel global.

No sé si recuerden que en agosto de 2023, un piloto de la aerolínea IndiGo, falleció al pie de su aeronave a causa de un paro cardiaco. Esto detonó una seria preocupación en el gremio de los tripulantes de cabina, quienes después de este evento empujaron una investigación sobre la fatiga.

Puede parecer exagerado, pero tanto pilotos como sobrecargos están completamente enloquecidos, por llamarlo de algún modo, debido al constante desajuste de sus ciclos circadianos. A lo que hay que sumarle la presurización y despresurización casi diaria que sufren, así como largas jornadas y pésima alimentación.

En la aviación es sumamente complicado que los tripulantes puedan comer a sus horas, y tener un régimen alimenticio sano; generalmente se come “lo que hay” y esté disponible en el momento. Y del descanso, ya no hablamos, muchas veces con tal de sacar la operación, se reduce al máximo el descanso horizontal y el cansancio se va acumulando.

Casi es gracioso que los pasajeros estén conscientes de sí mismos, pero no de los tripulantes. He visto varios videos donde pasajeros recomiendan que si vas a un vuelo largo, lleves o uses medias de compresión, por aquello de que no te vaya a dar una trombosis, pero cuando les cancelan un vuelo porque la tripulación necesita descansar, se convierten en changos sin mecate, literalmente.

¿A qué me refiero cuando hablo del cambio en el descanso de las tripulaciones de cabina? Primero, a que aumentó de 36 a 48 horas en pernoctas de vuelos largos, que es lo mínimo establecido en la Ley Federal del Trabajo de México; en vuelos transoceánicos o de largo alcance se debe descansar por lo menos 48 horas fuera de la base.

Las nuevas condiciones en India establecen que en vuelos “tecolotes”, esto es, los que se operan de madrugada, redujeron de 6 en una semana a dos por semana, lo cual me parece perfecto; todavía andan por arriba del promedio mundial de este tipo de vuelos, pues la jornada nocturna pasó a ser de 10 horas, y no podrán hacer dos servicios nocturnos en un plazo de 24 horas.

Por supuesto que estas nuevas condiciones laborales han influido en la operación programada, dando como resultado falta de personal para la ejecución de los vuelos planeados en esta época decembrina, lo que ha terminado por desencadenar un pandemónium de dimensiones apoteósicas en el país asiatico.

Según un informe dado a conocer por parte de IndiGo, todo parece indicar que subestimó su plantilla, creyendo que podría sacar perfectamente la operación; sin embargo -y hasta parecen nuevos- no tomó en cuenta un punto crucial cuando se arman las “corridas” de los tripulantes: siempre debes contar con personal de reserva suficiente, y justamente aquí es donde la puerca tuerce el rabo.

La plantilla actual de tripulantes de cabina con la que está trabajando IndiGo es reducida, esto es, si le falta una persona, no cuenta con personal para suplirlo, porque trabaja con lo mínimo requerido; esto significa que si un tripulante se incapacita, ya no tiene de dónde echar mano la aerolínea, y esto es realmente lo que ha terminado por explotar en estos días.

Si armas tu temporada alta con la plantilla justa, una sola incapacidad médica le dará al traste a tus compromisos, y vas a tener que cancelar un vuelo, y eso es exactamente lo que está pasando hoy en IndiGo.

Y se recrudece aún más con los pilotos, pues a diferencia de los sobrecargos que al final del día podemos volar en cualquier posición (L1, L2, R1, R2, 1X), en el caso de los pilotos no es igual, un copiloto no puede suplir a un comandante y viceversa. Trascendió que “la aerolínea estimó que necesitaba 2,422 capitanes para su flota de Airbus A320, pero sólo tenía 2,357”, según lo reporta el medio Aerogora, de Brasil.

¡Imaginen el tamaño del problema!, IndiGo maneja cerca del 65% del mercado aéreo de India; para que se den una idea, opera alrededor de 2,300 vuelos diarios. Los pasajeros llevan ya seis días experimentando cancelaciones en sus vuelos, un aproximado de 800 vuelos diarios, y esto ha generado una gran molestia.

Por tal motivo el día 5 de diciembre la DGAC de la India expidió una “exención temporal” para que la flota de aviones de IndiGo A320 operen hasta el 10 de febrero del próximo año, como se venía haciendo antes de la modificación de las horas de descanso de los tripulantes y de las horas nocturnas.

Finalmente, debemos ver el ejemplo de IndiGo como una gran lección; si vas a hacer cambios, como empresa tienes que estar preparado, no te debe faltar personal. Una de las caras menos agradables del bajo costo es que exprimen al máximo a sus tripulaciones, porque contratar más gente haría que se elevase el costo de su operación, y muchas veces la avaricia les gana y prefieren arriesgarse.

En este caso ya comprobamos que sale más caro el caldo que las albóndigas, y todo por creer que con el personal que tenían era más que suficiente. Quedó demostrado que no fue así, y tendrán que entregar cuentas con su autoridad aérea nada más puedan salir del bache.

Ahora ya saben el origen de los videos virales de IndiGo y sus pasajeros enojados. Espero que en breve puedan resolver el caos que viven, y si les toca un caso similar, lo mejor es tomar las cosas con calma, y tener mucha paciencia.