¡Vaya cierre de año! Simplemente trepidante por parte de la aerolínea del caballero águila, con todo y escollos. La aviación es una montaña rusa, con subidas, bajadas, y giros inesperados; no obstante, eso es lo que hace tan emocionante a la industria aérea .

Lo había dicho antes, Aeroméxico, al mando del Dr. Andrés Conesa, sigue buscando afianzarse y mantener un crecimiento importante en el futuro. Por ello retomar la ruta de Barcelona no es algo baladí, o que se agote como un tema de glamour y estatus, y esa es la razón de que les hable un poquito más del tema.

El miércoles 3 de diciembre se llevó a cabo una rueda de prensa en la Cámara de Comercio de España en México, en la que estuvo presente su presidente, Josep Santacreu, por parte de Aeroméxico estuvo Giancarlo Mulinelli, vicepresidente de ventas globales; también se contó con la asistencia del alcalde de la ciudad de Barcelona, Jaume Colboni y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

Y por supuesto que traigo datos a resaltar de esta conferencia de prensa. ¿Sabían que México ocupa el tercer lugar dentro de los países a donde más productos se exportan desde Cataluña? Entre ellos encontramos productos farmacéuticos, moda y por supuesto manufactura. Pero también el intercambio con México es muy importante, pues nosotros les mandamos comida, químicos y también manufactura.

No es casualidad que Cataluña fue el invitado de honor de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y quedaron sorprendidos de nuestro país, pensando incluso que en un futuro se podría negociar una ruta directa saliendo desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, lo que de verdad sería un hitazo.

Además, México tiene una comunidad bastante importante de compatriotas en Cataluña, sobre todo en Barcelona, y no podemos negar el intercambio cultural y turístico que se tiene en la actualidad.

Quiero destacar un punto que no he dejado de abordar en varias de mis columnas: el factor de la sostenibilidad aérea. Y es que un punto importante para los catalanes -en cuanto a tejer estas alianzas con Aeroméxico- es su compromiso con el manejo de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera.

Aeroméxico es una aerolínea que está trabajando de manera ardua en reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, y eso se le reconoce en el extranjero, porque a diferencia de otras industrias donde solamente hacen marketing engañoso para presentar a una empresa como más respetuosa con el medio ambiente de lo que realmente es (“greenwashing”); en el caso de la aviación sí se llevan a cabo medidas de mitigación de los GEI, utilizando bonos verdes o combustibles sostenibles y amigables con el medio ambiente, como es el Combustible de Aviación Sostenible (SAF, del inglés Sustainable Aviation Fuel).

La conferencia de prensa fue sumamente emotiva; literalmente están muy contentos de poder relanzar la ruta a Barcelona, e ir estudiando las oportunidades para expandir el mercado aéreo que conecte a México con España. De hecho, auguran un gran éxito en la nueva ruta que comenzará operaciones el 26 de marzo del 2026.

Y por si fuera poco, acaban de anunciar un nuevo código compartido, y alianza es con Scandinavian Airlines, mejor conocida por su abreviatura SAS.

Desde el primero de diciembre comenzó el código compartido con SAS, y gracias a él los usuarios de la línea escandinava y los de Aeroméxico se verán generosamente beneficiados, pues se amplían las rutas de forma exponencial, esto es, más destinos al alcance de los pasajeros entre México y los países escandinavos.

No solo las rutas, también programas de lealtad como Aeroméxico Rewards y Eurobonus se verán beneficiados; gracias a la alianza que se tiene con SkyTeam, pueden acumular puntos y solicitar ascensos, pero también podrán tener acceso a los salones premier, y con ello elevar la experiencia de volar por cualquiera de las dos líneas aéreas a diversos destinos como Oslo, Copenhague, Estocolmo, y todas las rutas que internamente tiene SAS en Noruega, Suecia y Dinamarca.

Al respecto Paul Verhagen, vicepresidente ejecutivo y director comercial de SAS manifestó a través de un comunicado:

“Con el lanzamiento del nuevo código compartido con Aeroméxico fortaleceremos el principal centro operativo de SAS en Copenhague, brindando acceso a varios destinos en México.

Los pasajeros ahora podrán conectar con la Ciudad de México, Guadalajara y Cancún, así como con numerosos destinos culturales e históricos de esta región. Con ello ampliamos la conectividad a Europa, Asia y Norteamérica.

Gracias a la confiabilidad y el alto desempeño en puntualidad de SAS, todos los viajes continúan siendo ágiles y seguros”.

Y Aeroméxico, a través de Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de ventas globales, declaro:

“La implementación de este nuevo acuerdo nos brinda la oportunidad de acercar a nuestros clientes a una mayor variedad de destinos, además de atraer a viajeros provenientes de los países Escandinavos hacia la amplia oferta turística que México tiene para ofrecer.

Con ello, alcanzamos un total de 14 aerolíneas socias con las que mantenemos acuerdos de código compartido, a través de los cuales reforzamos nuestro compromiso de conectar a México con el mundo, no solo mediante las rutas que operamos directamente, sino también a través de la red de aliados estratégicos, como lo es SAS.”.

Y ya encarrerados, cerremos con broche de oro, pues de manera oficial Aeroméxico acaba de celebrar su regreso a la Bolsa Mexicana de Valores ( BMV ), por la puerta grande y con el tradicional “toque de campana”, donde el director general de la aerolínea, el Dr. Andrés Conesa estuvo presente junto a su equipo, colaboradores, socios, aliados estratégicos, autoridades y consejeros.

En este magno evento el Dr. Conesa dirigió unas palabras:

“El regreso de Aeroméxico a la Bolsa Mexicana de Valores es reflejo de nuestra recuperación y solidez en el mercado aéreo. Estamos muy agradecidos por la confianza que nuestros aliados e inversionistas depositaron en nosotros, así como por el arduo trabajo de cada colaborador de la compañía, porque gracias a ello se ha hecho posible cumplir este objetivo. Cerramos este 2025 escribiendo un nuevo capítulo en la historia de nuestra querida aerolínea, listos para despegar hacia un futuro lleno de oportunidades”.

Aeroméxico regresa a la Bolsa Mexicana de Valores (Cortesía)

Su idea es seguir creciendo y atrayendo el mejor talento para seguir siendo la aerolínea bandera, con una flota moderna y ofreciendo calidad en el servicio. Por eso se han comprometido a mejorar sus mostradores, salas VIP, y todo aquello que mejore la experiencia de sus clientes.

Por supuesto que no vamos a dejar a un lado el caso que tienen en los tribunales norteamericanos, en donde se inconformaron por la decisión gubernamental estadounidense -desde mí óptica sumamente errada- de cancelar la alianza que mantienen con Delta. Suscribo sin temblar que tomaron esa decisión sin entender que es parte del acuerdo bilateral para equilibrar de alguna manera el desequilibrio natural que existe entre México y los Estados Unidos de Norteamérica.

El tamaño de la aviación comercial de nuestros vecinos no se compara en lo absoluto con la aviación nacional en todo su conjunto, por eso es importante crear lazos y alianzas que permitan a ambas naciones beneficiarse de forma justa y equilibrada. Por lo tanto, yo espero que el caso de Aeroméxico y su alianza con Delta se resuelva de forma favorable.

Un poco a exceso de velocidad, pero de esta manera les cuento cómo va cerrando Aeroméxico el año: reinventándose, viendo hacia otros mercados y poniendo el nombre de nuestro país en alto, en tres continentes.