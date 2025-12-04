El Tren Maya con Mexicana tendrán paquetes turísticos para el Año Nuevo 2026, mismos que se pueden reservar inmediatamente.

Estos son los paquetes de los que te mostramos rutas y cómo reservar:

El expreso de Año Nuevo como se presentó en la mañanera de Claudia Sheinbaum

Mares y lagunas como se presentó en la mañanera de Claudia Sheinbaum

Ruta de las Maravillas como se presentó en la mañanera de Claudia Sheinbaum

Alma Libre en el Caribe

Entre Lagunas y Leyenda

La Tierra del Jaguar

Raíces del Mayab

Entre Pirámides y Palmeras

Un Tesoro Maya

Sin embargo, toma en consideración que para conocer el precio de los paquetes debes contactar a la agencia de Tren Maya.

Paquete turístico Tren Maya con Mexicana: El Expreso de Año Nuevo

Dentro de los paquetes turísticos del Tren Maya con Mexicana está El Expreso de Año Nuevo del que se tiene esta información:

Fechas: 29 de diciembre al 1 de enero 2026 (4 días 3 noches)

Rutas: AIFA-Tulum-Cancún-Mérida

El hospedaje se hace en el Hotel Mundo Maya e incluye algunas comidas:

Cena de bienvenida

Desayuno de tres días

Comida de tres días

Cena especial de fin de año

Asimismo se visitarán lugares como:

Parque del jaguar

Puerto Progreso

Visita al museo del meteorito

Paquete turístico Tren Maya con Mexicana: Mares y Lagunas

Dentro de los paquetes turísticos del Tren Maya con Mexicana está Mares y Lagunas del que se tiene esta información:

Fechas: 27-30 de diciembre, 3-6 de diciembre, 13-16 de diciembre; (4 días 3 noches)

Rutas: Tulum-Bacalar-Chetumal

El hospedaje se hace en el Hotel Mundo Maya e incluye algunas comidas:

Comida de un día

Desayuno de tres días

Cena de dos días

Asimismo se visitarán lugares como:

Zona hotelera de Tulum

Visita al Parque del jaguar

Zona arqueológica Tulum

Snorkel

Tour en Pontón en la Laguna de los 7 colores

Visita al Malecón de Chetumal

Paquete turístico Tren Maya con Mexicana: Ruta de las Maravillas

Dentro de los paquetes turísticos del Tren Maya con Mexicana está la Ruta de las Maravillas del que se tiene esta información:

Fechas: 10-13 de enero, 17-20 de enero (4 días y 3 noches)

Rutas: Mérida-Chichén Itzá-Valladolid-Mérida

El hospedaje se hace en el Hotel Mundo Maya e incluye algunas comidas:

Comida de un día

Cena de dos días

Asimismo se visitarán lugares como:

Centro de Mérida

Visita a Puerto de Progreso

Visita a Cenote Chichikan

Visita a Zona Arqueológica Chichén Itzá

Paquete turístico Tren Maya con Mexicana: Alma Libre en el Caribe

Dentro de los paquetes turísticos del Tren Maya con Mexicana está el Alma Libre en el Caribe del que se tiene esta información:

Fechas: 19-22 de diciembre y 17-20 de enero (4 días y 3 noches)

Rutas: Tulum-Playa del Carmen-Tulum

El hospedaje se hace en el Hotel Mundo Maya e incluye algunas comidas:

Desayuno de tres días

Cena de un día

Asimismo se visitarán lugares como:

Visita a la zona hotelera de Tulum

Zona Arqueológica de Tulum

Visita al Parque del jaguar

Snorkel

Visita al cenote Dos Ojos

Visita en la Quinta Avenida

Paquete turístico Tren Maya con Mexicana: Entre Lagunas y Leyendas

Dentro de los paquetes turísticos del Tren Maya con Mexicana está Entre Lagunas y Leyendas del que se tiene esta información:

Fechas: 13-16 de enero (4 días y 3 noches)

Rutas: Chetumal-Bacalar-Tulum

El hospedaje se hace en el Hotel Mundo Maya e incluye algunas comidas:

Desayuno de tres días

Cena de dos días

Asimismo se visitarán lugares como:

Visita a la Bahía de Chetumal

Tour en Pontón en la Laguna de los 7 colores

Recorrido en la Zona Arqueológica de Tulum

Parque del jaguar

Snorkel

Paquete turístico Tren Maya con Mexicana: La Tierra del Jaguar

Dentro de los paquetes turísticos del Tren Maya con Mexicana está La Tierra del Jaguar del que se tiene esta información:

Fechas: 10-13 de enero (4 días y 3 noches)

Rutas: Tulum-Chichén Itzá-Mérida

El hospedaje se hace en el Hotel Mundo Maya e incluye algunas comidas:

Desayuno de tres días

Cena de tres días

Comida de un día

Asimismo se visitarán lugares como:

Visita a la zona hotelera de Tulum

Zona Arqueológica de Tulum

Visita al Parque del jaguar

Recorrido en la Zona Arqueológica de Chichén Itzá

Visita al Cenote “Ik-Kil”

Centro de Mérida

Paquete turístico Tren Maya con Mexicana: Raíces del Mayab

Dentro de los paquetes turísticos del Tren Maya con Mexicana está Raíces del Mayab del que se tiene esta información:

Fechas: 8-12 de enero (5 días y 4 noches)

Rutas: Mérida-Edzná-Campeche-Mérida

El hospedaje se hace en el Hotel Mundo Maya e incluye algunas comidas:

Desayuno de cuatro días

Cena de cuatro días

Comida de un día

Asimismo se visitarán lugares como:

Paseo de Montejo

Cenote Santa Bárbara

Centro de Mérida

Puerto Progreso

Visita a la Hacienda del Jade

Visita a la Z.A. de Edzná

Visita al centro de Campeche

Paquete turístico Tren Maya con Mexicana: Entre Pirámides y Palmeras

Dentro de los paquetes turísticos del Tren Maya con Mexicana está Entre Pirámides y Palmeras del que se tiene esta información:

Fechas: 8-13 de enero (6 días y 5 noches)

Rutas: Mérida-Chichén Itzá-Tulum

El hospedaje se hace en el Hotel Mundo Maya e incluye algunas comidas:

Desayuno de cinco días

Cena de cuatro días

Box Lunch un día

Comida de dos días

Asimismo se visitarán lugares como:

Zona Arqueológica de Tulum

Visita a Paseo de Montejo

Visita a Progreso

Visita a Club de Playa

Visita a Zona Arqueológica Chichén Itzá

Visita al Parque del jaguar

Snorkel

Paquete turístico Tren Maya con Mexicana: Un Tesoro Maya

Dentro de los paquetes turísticos del Tren Maya con Mexicana está Un Tesoro Maya del que se tiene esta información:

Fechas: 25 de diciembre- 2 de enero 2026 (6 días y 5 noches)

Rutas: Palenque-Calakmul-Palenque

El hospedaje se hace en el Hotel Mundo Maya e incluye algunas comidas:

Desayuno de cinco días

Cena de cuatro días

Box Lunch de un día

Comida de un día

Asimismo se visitarán lugares como:

Visita al centro de Palenque

Visita a la Z.A. de Palenque

Visita a las cascadas de Roberto Barrios

Parque ecoturístico El Jaguar

Zona Arqueológica de Calakmul

¿Cómo reservar los paquetes turísticos del Tren Maya con Mexicana para Año Nuevo 2026?

Si quieres reservar alguno de los paquetes turísticos del Tren Maya con Mexicana para Año Nuevo 2026 puedes contactarte por estas vías:

Correo: paquetesturísticos.tm@defensa.gob.mx

WhatsApp: 9845383667 y +52 55 7200 0052

Teléfono:9996894290 y 55 9771 1000

Recuerda que para conocer el precio de cada paquete del Tren Maya con Mexicana también los puedes pedir por estas vías.