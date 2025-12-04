El Tren Maya con Mexicana tendrán paquetes turísticos para el Año Nuevo 2026, mismos que se pueden reservar inmediatamente.
Estos son los paquetes de los que te mostramos rutas y cómo reservar:
- El expreso de Año Nuevo como se presentó en la mañanera de Claudia Sheinbaum
- Mares y lagunas como se presentó en la mañanera de Claudia Sheinbaum
- Ruta de las Maravillas como se presentó en la mañanera de Claudia Sheinbaum
- Alma Libre en el Caribe
- Entre Lagunas y Leyenda
- La Tierra del Jaguar
- Raíces del Mayab
- Entre Pirámides y Palmeras
- Un Tesoro Maya
Sin embargo, toma en consideración que para conocer el precio de los paquetes debes contactar a la agencia de Tren Maya.
Paquete turístico Tren Maya con Mexicana: El Expreso de Año Nuevo
Dentro de los paquetes turísticos del Tren Maya con Mexicana está El Expreso de Año Nuevo del que se tiene esta información:
- Fechas: 29 de diciembre al 1 de enero 2026 (4 días 3 noches)
- Rutas: AIFA-Tulum-Cancún-Mérida
El hospedaje se hace en el Hotel Mundo Maya e incluye algunas comidas:
- Cena de bienvenida
- Desayuno de tres días
- Comida de tres días
- Cena especial de fin de año
Asimismo se visitarán lugares como:
- Parque del jaguar
- Puerto Progreso
- Visita al museo del meteorito
Paquete turístico Tren Maya con Mexicana: Mares y Lagunas
Dentro de los paquetes turísticos del Tren Maya con Mexicana está Mares y Lagunas del que se tiene esta información:
- Fechas: 27-30 de diciembre, 3-6 de diciembre, 13-16 de diciembre; (4 días 3 noches)
- Rutas: Tulum-Bacalar-Chetumal
El hospedaje se hace en el Hotel Mundo Maya e incluye algunas comidas:
- Comida de un día
- Desayuno de tres días
- Cena de dos días
Asimismo se visitarán lugares como:
- Zona hotelera de Tulum
- Visita al Parque del jaguar
- Zona arqueológica Tulum
- Snorkel
- Tour en Pontón en la Laguna de los 7 colores
- Visita al Malecón de Chetumal
Paquete turístico Tren Maya con Mexicana: Ruta de las Maravillas
Dentro de los paquetes turísticos del Tren Maya con Mexicana está la Ruta de las Maravillas del que se tiene esta información:
- Fechas: 10-13 de enero, 17-20 de enero (4 días y 3 noches)
- Rutas: Mérida-Chichén Itzá-Valladolid-Mérida
El hospedaje se hace en el Hotel Mundo Maya e incluye algunas comidas:
- Comida de un día
- Cena de dos días
Asimismo se visitarán lugares como:
- Centro de Mérida
- Visita a Puerto de Progreso
- Visita a Cenote Chichikan
- Visita a Zona Arqueológica Chichén Itzá
Paquete turístico Tren Maya con Mexicana: Alma Libre en el Caribe
Dentro de los paquetes turísticos del Tren Maya con Mexicana está el Alma Libre en el Caribe del que se tiene esta información:
- Fechas: 19-22 de diciembre y 17-20 de enero (4 días y 3 noches)
- Rutas: Tulum-Playa del Carmen-Tulum
El hospedaje se hace en el Hotel Mundo Maya e incluye algunas comidas:
- Desayuno de tres días
- Cena de un día
Asimismo se visitarán lugares como:
- Visita a la zona hotelera de Tulum
- Zona Arqueológica de Tulum
- Visita al Parque del jaguar
- Snorkel
- Visita al cenote Dos Ojos
- Visita en la Quinta Avenida
Paquete turístico Tren Maya con Mexicana: Entre Lagunas y Leyendas
Dentro de los paquetes turísticos del Tren Maya con Mexicana está Entre Lagunas y Leyendas del que se tiene esta información:
- Fechas: 13-16 de enero (4 días y 3 noches)
- Rutas: Chetumal-Bacalar-Tulum
El hospedaje se hace en el Hotel Mundo Maya e incluye algunas comidas:
- Desayuno de tres días
- Cena de dos días
Asimismo se visitarán lugares como:
- Visita a la Bahía de Chetumal
- Tour en Pontón en la Laguna de los 7 colores
- Recorrido en la Zona Arqueológica de Tulum
- Parque del jaguar
- Snorkel
Paquete turístico Tren Maya con Mexicana: La Tierra del Jaguar
Dentro de los paquetes turísticos del Tren Maya con Mexicana está La Tierra del Jaguar del que se tiene esta información:
- Fechas: 10-13 de enero (4 días y 3 noches)
- Rutas: Tulum-Chichén Itzá-Mérida
El hospedaje se hace en el Hotel Mundo Maya e incluye algunas comidas:
- Desayuno de tres días
- Cena de tres días
- Comida de un día
- Asimismo se visitarán lugares como:
- Visita a la zona hotelera de Tulum
- Zona Arqueológica de Tulum
- Visita al Parque del jaguar
- Recorrido en la Zona Arqueológica de Chichén Itzá
- Visita al Cenote “Ik-Kil”
- Centro de Mérida
Paquete turístico Tren Maya con Mexicana: Raíces del Mayab
Dentro de los paquetes turísticos del Tren Maya con Mexicana está Raíces del Mayab del que se tiene esta información:
- Fechas: 8-12 de enero (5 días y 4 noches)
- Rutas: Mérida-Edzná-Campeche-Mérida
El hospedaje se hace en el Hotel Mundo Maya e incluye algunas comidas:
- Desayuno de cuatro días
- Cena de cuatro días
- Comida de un día
- Asimismo se visitarán lugares como:
- Paseo de Montejo
- Cenote Santa Bárbara
- Centro de Mérida
- Puerto Progreso
- Visita a la Hacienda del Jade
- Visita a la Z.A. de Edzná
- Visita al centro de Campeche
Paquete turístico Tren Maya con Mexicana: Entre Pirámides y Palmeras
Dentro de los paquetes turísticos del Tren Maya con Mexicana está Entre Pirámides y Palmeras del que se tiene esta información:
- Fechas: 8-13 de enero (6 días y 5 noches)
- Rutas: Mérida-Chichén Itzá-Tulum
El hospedaje se hace en el Hotel Mundo Maya e incluye algunas comidas:
- Desayuno de cinco días
- Cena de cuatro días
- Box Lunch un día
- Comida de dos días
- Asimismo se visitarán lugares como:
- Zona Arqueológica de Tulum
- Visita a Paseo de Montejo
- Visita a Progreso
- Visita a Club de Playa
- Visita a Zona Arqueológica Chichén Itzá
- Visita al Parque del jaguar
- Snorkel
Paquete turístico Tren Maya con Mexicana: Un Tesoro Maya
Dentro de los paquetes turísticos del Tren Maya con Mexicana está Un Tesoro Maya del que se tiene esta información:
- Fechas: 25 de diciembre- 2 de enero 2026 (6 días y 5 noches)
- Rutas: Palenque-Calakmul-Palenque
El hospedaje se hace en el Hotel Mundo Maya e incluye algunas comidas:
- Desayuno de cinco días
- Cena de cuatro días
- Box Lunch de un día
- Comida de un día
Asimismo se visitarán lugares como:
- Visita al centro de Palenque
- Visita a la Z.A. de Palenque
- Visita a las cascadas de Roberto Barrios
- Parque ecoturístico El Jaguar
- Zona Arqueológica de Calakmul
¿Cómo reservar los paquetes turísticos del Tren Maya con Mexicana para Año Nuevo 2026?
Si quieres reservar alguno de los paquetes turísticos del Tren Maya con Mexicana para Año Nuevo 2026 puedes contactarte por estas vías:
- Correo: paquetesturísticos.tm@defensa.gob.mx
- WhatsApp: 9845383667 y +52 55 7200 0052
- Teléfono:9996894290 y 55 9771 1000
Recuerda que para conocer el precio de cada paquete del Tren Maya con Mexicana también los puedes pedir por estas vías.