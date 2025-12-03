Luego de 11 años de que el vuelo MH370 desapareciera con 239 personas, Malasia dio a conocer que se reiniciará su búsqueda.

Tras semanas intensas de búsqueda del vuelo MH370 en 2014 y tras lo que se conoce como la búsqueda más cara de la historia de la aviación, será reanudada informó Malasia.

Malasia retomará búsqueda del vuelo MH370 a 11 años de su desaparición

El Ministerio de Transporte de Malasia informó que a 11 años de que el vuelo MH370 desapareciera, su búsqueda será retomada antes de que el 2025 termine.

La desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines impactó en 2014 cuando su rastro desapareció probablemente cayendo en el golfo de Tailandia o bien, el océano Índico.

Sin embargo, tras semanas de intensa búsqueda y bajo el nombramiento del más costoso de la historia en la aviación, no se logró encontrar su rastro ni el de las 239 personas que viajaban en el.

La misteriosa desaparición del vuelo MH370 de Malaysa Airlines continúa causando fascinación, ahora con el hallazgo de un paquete de toallitas húmedas ((FOTO: Twitter @SkyNewsAust))

Ahora, el gobierno de Kuala Lumpur, de donde partió el vuelo MH370, informó que retomarán su búsqueda en “aguas profundas” de los restos de las 239 personas desaparecidas en 2014.

Esta ocasión, Ocean Infinity estará a cargo de la exploración que iniciará en 30 de diciembre de 2025 en una área específica donde se considera hay mayor probabilidad de encontrar el avión y por ende, los restos.

Anteriormente, Ocean Infinity fue el encargado de la búsqueda del vuelo de Malaysia Airlines bajo un sistema ‘pro bono’. Sin embargo, ahora se desconoce bajo qué esquema será pagada esta nueva operación.

En el vuelo MH370 viajaban 239 personas de distintas nacionalidades tales como: