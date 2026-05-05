Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, aseguró que el mestizaje entre México y España representa “el mensaje de la esperanza y la alegría”, además de una respuesta directa frente a los discursos de odio.

“El mestizaje es el mensaje de la esperanza y de la alegría, y eso ha quedado hoy más claro que nunca. Por eso, ante los discursos del odio, los discursos que dividen, quienes vemos la vida en torno a estas alianzas y en todo lo bueno que hay en ella, tenemos que buscar maneras de hablar en libertad” Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

Durante su participación en el evento Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés, realizado en la Ciudad de México, destacó que cinco siglos de historia compartida entre España y México están marcados por la “esperanza, la alegría y las alianzas”.

Subrayó que este legado contrasta con los “discursos del odio que dividen”, por lo que llamó a fortalecer los vínculos culturales entre ambos países.

Ayuso resalta legado histórico y el papel del idioma español

En el evento también se recordó la figura de Isabel la Católica, destacando su papel en la expansión del idioma español, hoy uno de los más hablados en el mundo.

Díaz Ayuso enfatizó la importancia de esta herencia cultural común, que une a México, España y al resto de Hispanoamérica a través de la lengua y la historia compartida.

“Me siento orgullosa de México”: Díaz Ayuso

La presidenta madrileña expresó su orgullo por México y por los países hispanoamericanos, al señalar que comparten una identidad cultural construida a lo largo de siglos.

Incluso destacó que esta riqueza se refleja en la vida cotidiana de Madrid, donde, dijo, se pueden encontrar estas conexiones culturales tanto en sus calles como en el metro.

También criticó a quienes, según sus palabras, buscan “vivir del pasado para rehuir el presente y sus obligaciones”, así como a quienes intentan “crear enemigos ajenos”.

Isabel Díaz Ayuso defiende la libertad frente a discursos de odio

Díaz Ayuso reiteró que la defensa de la libertad debe mantenerse firme ante los discursos que generan división.

“Que la libertad nunca tenga que pedir perdón por ser libertad”, afirmó.

Finalmente, expresó su deseo de que eventos como este se multipliquen en España, México y toda Hispanoamérica, y que en el futuro no enfrenten obstáculos para su realización.