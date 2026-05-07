Isabel Díaz Ayuso escaló la tensión con la presidenta Claudia Sheinbaum tras acusarla de supuesta división en un nuevo discurso.

Desde el estado de Aguascalientes, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, manifestó su preocupación ante lo que considera una estrategia de confrontación alimentada por Sheinbaum.

Isabel Díaz Ayuso asegura respeto hacia Sheinbaum en discurso desde Aguascalientes

Durante su reciente intervención, Isabel Díaz Ayuso señaló que la presidenta Sheinbaum estaría intentado utilizar su visita a México para generar una fractura social y política.

La presidenta de la Comunidad de Madrid señaló que “nunca ha hablado” de la titular del Ejecutivo nacional, “por respeto a que fue electa en las urnas”.

presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Cristian Lira)

Insistió en que su postura siempre ha sido la del silencio institucional, frente a los ataques directos que ha recibido desde integrantes de la llamada 4T para evitar profundizar en la discordia.

Aseveró, además, que ella “ha guardado respeto” durante las visitas que ha realizado Sheinbaum a España, pues, pese a no estar de acuerdo con sus ideas, “el respeto, la amabilidad y la hospitalidad están por encima de todo”.

Díaz Ayuso denunció enérgicamente las prácticas que buscan amedrentar a los oponentes a través de la presencia física en domicilios, así como la interrupción de actos legislativos o el boicot a eventos públicos.

Según su visión, el ejercicio de la función pública debe centrarse en el intercambio de argumentos y no en mecanismos de acoso que pretenden imponer un pensamiento único en la sociedad.

Finalmente, Isabel Díaz Ayuso reafirmó, pese a discrepancias con sus líderes, su compromiso con los principios de las democracias occidentales que asegura fomentan el desarrollo económico.