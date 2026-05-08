“Al pueblo pan y circo”, decía la vieja frase romana. En México, la fórmula parece haber evolucionado: ahora es circo, maroma y teatro… con K-pop incluido.

La visita y el furor provocado por BTS en México le cayó como anillo al dedo al gobierno federal y a Morena en uno de sus momentos más incómodos políticamente. Mientras millones de personas hablan de conciertos, boletos, selfies y tendencias en redes sociales, los temas verdaderamente delicados para el país quedan relegados a un segundo plano.

Porque detrás del entusiasmo colectivo existe una realidad que no desaparece por mucho espectáculo mediático que exista: la inseguridad sigue creciendo, la economía no despega como se prometió, las inversiones enfrentan incertidumbre y la educación pública continúa atrapada entre improvisaciones y rezagos.

En medio de todo eso apareció el escándalo que involucra al gobernador de Rubén Rocha Moya, señalado por versiones periodísticas tras las acusaciones provenientes de Estados Unidos sobre presuntos vínculos de personajes políticos cercanos a Morena con grupos criminales. Un tema gravísimo para cualquier democracia seria. Sin embargo, pareciera que el debate nacional cambió de rumbo convenientemente.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió a integrantes relacionados con el fenómeno musical en Palacio Nacional. El problema no es la cortesía institucional ni el encuentro cultural; el problema es el contexto. Porque mientras el gobierno impulsa una narrativa ligera y mediáticamente rentable, millones de mexicanos siguen esperando respuestas sobre seguridad, desapariciones, violencia y corrupción.

Hoy las redes sociales se llenan de videos, hashtags y emoción colectiva. Y sí, cada quien tiene derecho a disfrutar la música que quiera. El entretenimiento no es el enemigo. Lo preocupante es cuando el poder político aprovecha el entretenimiento como cortina de humo para disminuir el impacto de asuntos que deberían ocupar la conversación pública.

México no necesita vivir permanentemente en el escándalo, pero tampoco puede convertirse en un país anestesiado por las tendencias virales. Un gobierno responsable debería generar atención por resultados, no por distracciones.

Mientras el país debate sobre BTS, hay estados enteros dominados por el miedo, jóvenes sin oportunidades y familias exigiendo justicia. La pregunta de fondo no es si alguien irá al concierto. La verdadera pregunta es cuánto tiempo más seguiremos cambiando el análisis serio por el espectáculo momentáneo.

X: @pipemx