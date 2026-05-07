Sheinbaum ofrece recorrido exclusivo por Palacio Nacional a BTS

La visita de BTS en Palacio Nacional sigue dando de qué hablar, luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum compartió en video el recorrido que le ofreció a la agrupación surcoreana del kpop en el recinto histórico.

Video en el que pudimos ver a RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y JungKook de BTS admirando la oficina de Sheinbaum, así como sorprendiéndose por los gatos que habitan Palacio Nacional.

Sheinbaum recibe a BTS en Palacio Nacional y desata furor entre ARMY México (Cortesía)

Así fue el recorrido exclusivo por Palacio Nacional que Sheinbaum ofreció a BTS

BTS disfrutó de su reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum con recorrido exclusivo por Palacio Nacional.

Por lo que tras su recibimiento, BTS conoció el recinto donde han pasado los presidentes de México, y la primera presidenta, por lo que hasta felicitaron a Sheinbaum.

Asimismo, BTS conoció la oficina de trabajo de Sheinbaum, y donde su líder RM aseguró que aman a México, es más apunto que todos aman a nuestro país.

Ya en el jardín de Palacio Nacional, BTS volvió a sorprenderse al enterarse que en el recinto histórico viven 16 gatos, por lo que hasta fotos tomaron para recordar el momento.

Finalmente en su despedida, BTS se mostró nuevamente agradecidos por el recibimiento en Palacio Nacional por parte de Sheinbaum, y donde pudimos ver a Jimi siendo cercano al abrazar a la presidenta, dejando un momento para recordar entre México y Corea del Sur.

BTS recibe reconocimientos de manos de Sheinbaum tras visita en Palacio Nacional

Tras su visita, BTS recibió de manos de Sheinbaum un reconocimiento ante su estancia en Palacio Nacional.

Donde los siete integrantes de BTS se mostraron sorprendidos por el honor y agradecieron la distinción presidencial de Sheinbaum.