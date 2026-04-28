En la política mexicana tradicional, la conexión con la ciudadanía solía medirse en discursos, mítines y promesas. Hoy, en la era de la hiperconectividad, ese paradigma cambió. Y si hay una pareja que entendió antes que muchos que la política moderna también se construye desde la narrativa digital, esa es Samuel García y Mariana Rodríguez.

Lo suyo no es casualidad. Es estrategia.

Mientras muchos gobiernos siguen atrapados en la comunicación burocrática, fría e institucional, en Nuevo León se consolidó un fenómeno distinto: la fusión entre gobierno, marketing político e influencia digital. Samuel no gobierna únicamente desde Palacio; gobierna también desde el algoritmo. Mariana no solo acompaña una administración; se convirtió en una extensión emocional de ella.

Y eso, guste o no, es una innovación política.

Basta ver escenas aparentemente simples como la visita al Mercado Hecho en Nuevo León, con frases como “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, los “papancakes”, los “Marielonches”, el tono relajado, el humor cotidiano y la narrativa aspiracional. Todo parece espontáneo, pero en comunicación política pocas cosas son improvisadas.

Es branding.

Samuel García ha entendido que un gobernador ya no solo administra; también proyecta identidad. Su figura mezcla la lógica del político tradicional con la del creador de contenido. Mariana, por su parte, opera como algo aún más sofisticado: una marca con legitimidad propia, capaz de generar conversación, movilizar emociones y humanizar al poder.

Y ahí está la genialidad, pero también la discusión.

Porque una cosa es conectar con la gente y otra convertir la política en espectáculo permanente.

Hay una línea delgada entre la comunicación efectiva y la estetización del poder. Cuando cada acto público parece pensado para ser viralizable, surge la pregunta inevitable: ¿estamos frente a una nueva forma de gobernar o frente a una administración narrada como campaña infinita?

La crítica es válida.

Sin embargo, reducir el fenómeno Samuel-Mariana a simple frivolidad sería un error. Han comprendido algo que muchos actores políticos no: hoy la confianza también se construye desde la cercanía emocional. La ciudadanía ya no solo evalúa resultados; también observa autenticidad, tono, símbolos y capacidad de conexión.

Ellos han sabido leer eso.

Mientras otros gobiernos comunican como si siguieran en 1995, Samuel y Mariana entienden que hoy un video informal puede tener más impacto político que una rueda de prensa.

Eso es poder blando.

Su fortaleza no radica solo en redes sociales; radica en convertir momentos cotidianos en narrativa pública. Hacen política desde la conversación, no solo desde el discurso.

Y sí, eso tiene riesgos.

La sobreexposición puede desgastar. El exceso de marca puede trivializar lo público. Y cuando la narrativa supera a los resultados, el encanto puede romperse.

Pero, por ahora, la fórmula funciona.

Samuel García y Mariana Rodríguez no solo gobiernan Nuevo León; han construido un caso de estudio sobre cómo el marketing político dejó de ser accesorio para convertirse en parte central del ejercicio de poder.

Quizá eso incomoda a la vieja política porque exhibe su desconexión.

Porque mientras algunos siguen pensando que gobernar es hablar desde el pedestal, ellos entendieron que hoy también es conversar desde el teléfono.

Y en tiempos donde la atención es poder, eso no es menor.

Es estrategia.

Es comunicación.

Y, sobre todo, es política del siglo XXI.

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