“Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor, y por tu bien Te digo adiós". Pedro Junco, Nosotros

Andy López Beltrán convocó a un anuncio importante… Porque importante es que haya terminado anunciando que la culpa es de los periodistas. Diez minutos para defenderse. Un padre para legitimarse. Un movimiento político entero para cubrirse…

Sí, a mí me llamó la atención ese reparto: los señalamientos llevan su nombre, pero su defensa exige compañía.

El video difundido ayer, 3 de noviembre, tuvo un libreto reconocible. Negó vínculos con el huachicol fiscal y haber favorecido negocios de Amílcar Olán. Acusó a Carlos Loret de Mola, Ricardo Salinas Pliego y Ramón Alberto Garza de una campaña contra él, su padre y la “transformación”. Tres blancos distintos, metidos en el mismo costal. Necesario para que la defensa del hijo parezca defender la causa.

En mi opinión, ni así alcanzó.

No hace falta contar pronombres. El truco que quiso jugarnos el junior estuvo en cambiarles el dueño. ¿Quiénes son “nosotros”? ¿Andy y su hermano? ¿La familia? ¿Morena? ¿Los millones que votaron por López Obrador? El Estado todo convertido en una ambigüedad que le trabaja gratis. Cada simpatizante puede sentirse incluido. Cada pregunta personal puede denunciarse como agresión colectiva.

Mao abrió su Análisis de las clases de la sociedad china, de marzo de 1926, preguntando quiénes eran los enemigos y quiénes los amigos. Andy también organiza el mundo por bandos. Pero su clasificación tiene una comodidad doméstica, que ya ni siquiera el padre osaba pasar por buena: quien pregunta por los negocios del entorno familiar termina colocado frente al pueblo. La revolución acaba convertida en defensa del apellido. Qué chafita, la mera verdad.

Ahí aparece la doble vara. Para hablar de él, Andy exige pruebas. Para acusar a Garza de servir a agencias extranjeras, le basta decirlo. También sostuvo que agentes del FBI ofrecieron protección e inmunidad a un detenido para involucrarlo a él y a su padre. No mostró documentos que acreditaran esa operación. Muy exigente con la evidencia ajena. Muy generoso con su propia imaginación.

Luego vino la frase: “No existe ni existirá nunca ninguna prueba”. El futuro incluido. Qué tranquilidad. Ni siquiera sabe qué investigaciones podrán hacerse, pero ya conoce sus resultados. Yo habría esperado explicaciones sobre hechos concretos. Recibimos, en cambio, una garantía de inocencia con vigencia perpetua.

Cuando tocó el turno de mencionar a Amílcar, el deslinde fue selectivo. Andy reconoció conocerlo y recuperó un comunicado de julio de 2024 para negar negocios e intermediaciones. Al conocido lo conserva. De sus empresas se aparta. ¡Qué amistad tan bien administrada!: alcanza para explicar la cercanía, pero termina donde empiezan las preguntas por los contratos.

Para un movimiento tan dado a desechar al que deja de servir, esa consideración admite otra pregunta: ¿lealtad al amigo o gratitud porque los señalamientos recaigan sobre él? No sabemos de ningún pacto para cargar culpas ajenas. Pero el beneficio político del deslinde es visible: Amílcar se queda con sus negocios bajo sospecha; Andy reclama para sí la inocencia. La deslealtad también sabe vestirse de lealtad. Sobre todo cuando el sacrificio le toca a otro...

El mensaje ya recibió respuestas. Etcétera subrayó cuánto reproduce el discurso paterno. Salinas Pliego le devolvió preguntas sobre el dinero para sus viajes a Japón. A mí la imitación me interesa por otra razón: revela lo muy poco que Andy ofrece fuera de la biografía de su padre. Hasta para presentarse como perseguido necesita una persecución heredada… Recontrachafa.

Y ahí sí que está el problema de fondo. Un partido político que prometió combatir los privilegios termina invitado a proteger un privilegio de nacimiento. ¿Qué militante común consigue esa atención para su defensa personal? ¿Cuántos pueden convocar al lopezobradorismo entero porque un reportaje los incomoda? El mérito político de Andy sigue teniendo acta de nacimiento.

Claro, para Sheinbaum ese plural trae una factura. Cada vez que Andy incorpora al movimiento a su defensa, pretende comprometer una autoridad que él no encabeza. Si lo cuestionan, lastiman al padre. Si le piden cuentas, atacan la deformación llamada Morena. Así se intenta volver desleal cualquier exigencia de claridad dentro de la 4T.

Yo no veo por qué la militancia tendría que aceptar el encargo. Quien votó por combatir la corrupción no firmó para defender los privilegios de los familiares del fundador. Puede exigir que se investigue con pruebas. Puede pedir explicaciones. Puede negarse a cargar con las amistades y los problemas de Andy. También eso sería tomarse en serio la transformación.

Diez minutos después, el mensaje político quedó claro: Andy quiere que su defensa sea una obligación colectiva. Que el apellido conserve sus ventajas y el movimiento absorba sus costos. Muy cómodo el “nosotros”. Sobre todo cuando los demás ponen la lealtad y uno solo cobra la herencia.

En fin. Allá ellos.

Giros de la Perinola

(1) La diputada petista Margarita García pidió investigar a legisladores señalados por corrupción y reclamó: “No seamos cómplices unos de otros”. También habló en plural. Pero para exigir responsabilidades. A ver cuántos en la 4T se reconocen en ese “nosotros”. De seguro la dejan sola.

(2) Tácito mencionaba la incongruencia de Nerón, aquel emperador que le prendió fuego a Roma, cuando hablaba de sí mismo en primera persona “amplificada” esto es, usaba el “nosotros”. Así su “et nos prima imperio spatia ingredimur” (y escalamos los primeros escalones del imperio), mostraba para Tácito una grandilocuencia innecesaria y una necesidad de identificarse con el pueblo romano.

Algunos siglos más tarde, Mao Tse Tung (1920) inicia la primera de sus Obras, explicándoles a sus oyentes que el saber “quiénes son nuestros enemigos y quiénes nuestros amigos” era una cuestión de importancia primordial para la revolución. Nótese que inicia con la división de nuestros enemigos y ya luego nuestros amigos.