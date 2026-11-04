Estos días me ha dado mucho por recordar cosas y, respecto a la crisis del INE, recordé cómo, en la madrugada del 31 de marzo de 2023, con toda la ceremonia del caso, Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, recibió de manos de la secretaria de la Mesa el sobre con el nombre de quien sería presidenta del Instituto. Con todo cuidado lo abrió y lo leyó esa madrugada: Guadalupe Taddei.

Recuerdo que escribí en mi cuaderno de notas que el proceso había salido bien. Lo pensaba ese día y lo sigo pensando ahora, porque la Cámara de Diputados había desarrollado el proceso de elección de los nuevos consejeros del INE como lo marcan la Constitución, la ley electoral, el Reglamento del Congreso, la convocatoria y el criterio de género establecido por el Tribunal Electoral. De hecho, el proceso de insaculación en congresos divididos era una fórmula pertinente para evitar la parálisis institucional, como en ese momento ocurría en el Tribunal Electoral y otros organismos constitucionales autónomos.

Guadalupe Taddei y el resto de los consejeros que fueron electos esa madrugada tuvieron que pasar la revisión de la comisión seleccionadora, que fue electa también conforme a lo que establecen las leyes electorales y las normas. Cumplieron los requisitos formales, obtuvieron buenas notas en sus exámenes y en sus entrevistas. Ni la comisión seleccionadora ni los diputados tuvieron noticias o datos de algo que imposibilitara a Guadalupe Taddei para asumir el cargo. Yo mismo, hice una busqueda en mis fuentes y nada, más allá de su cercanía con Alfonso Durazo. Después de la insaculación, personajes como Luis Carlos Ugalde dieron su voto de confianza a la nueva presidenta del INE.

Desde su formación, el IFE y después el INE, desde José Woldenberg hasta Guadalupe Taddei, ha estado en el centro de varias controversias, hechos de corrupción y decisiones cuestionables, razón por la cual después de cada proceso electoral se amerita una revisión.

Los escándalos que obligaron a la renuncia de la consejera presidenta hablan de la pertinencia de una revisión del modelo intitucional, pero dicha revisión tiene que hacerse después de las elecciones del próximo año. La prioridad es que el proceso electoral del 2027 salga satisfactoriamente, es decir, conforme a lo que establece la norma electoral.

En el asunto Taddei hay varias capas que forman parte del mismo fenómeno, pero que tienen circunstancias y soluciones diferentes.

La definición política. La presidenta Claudia Sheinbaum marcó una línea. Calificó la conducta de la expresidenta consejera como una traición a la democracia y a la confianza que la sociedad depositó en ella. Fue contundente al afirmar que no debe existir ninguna sombra de duda respecto al árbitro electoral.

El debido proceso en el caso Taddei. No hablamos del asunto personal. Hablamos de la existencia o no de corrupción, de quiénes y cómo pudieron participar en conductas delictivas que ameriten sanciones administrativas y, en su caso, penales. Esto conforme al debido proceso y al Estado de derecho, pero sí, lo más pronto posible y de manera contundente. Aquí el punto medular está en el Órgano Interno de Control del INE, en la Auditoría Superior de la Federación y en la Fiscalía General de la República.

La garantía de no repetición. Esto significa que ningún personaje ni empresa relacionada con el asunto de la expresidenta consejera debe tener las manos metidas en la elección y que las decisiones en el Consejo General del INE deben ser colegiadas y transparentes.

El rediseño institucional. Esta tarea corresponde al Congreso y se refiere a una revisión del órgano electoral para blindarlo contra la corrupción, hacerlo más transparente y más eficiente. Ante esto, creo que debemos tener presentes varios aspectos: Que los principales responsables de la elección son los ciudadanos funcionarios de casilla. Las miles de mujeres y hombres que dedican su domingo a la elección son quienes realizan el 80 % de los trabajos electorales y en ellos seguimos confiando, porque son nuestros vecinos, nuestros conocidos, nuestros amigos.

El INE no es una institución impoluta, que desde su fundación ha estado en el centro de intereses, pero que ni este escándalo ni los anteriores han debilitado su credibilidad electoral, como tampoco ocurrirá en esta ocasión. Que la Cámara de Diputados ya emprendió el proceso de selección de la nueva presidenta del INE, la cual se elegirá conforme a lo que establecen la ley y la convocatoria, con la presencia y participación de todas las fuerzas políticas. En este tema, nadie puede deslindarse de sus responsabilidades políticas y legislativas.

Es verdad que la crisis de credibilidad en el INE no tiene precedente, por lo cual requiere, que por una vez los responsables vean más allá de sus intereses.

Eso pienso yo. ¿Usted qué opina? La política es de bronce.