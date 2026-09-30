Claudia Sheinbaum salió en defensa de Andrés Manuel López Beltrán, luego de que The New York Times publicara un reportaje sobre una supuesta revisión de señalamientos en su contra por parte de agencias de seguridad de Estados Unidos.

“Así dice la nota, léanla. No está confirmado, no hay investigación formal pero ‘a mi me dijeron que tal vez, a lo mejor agencias de Estados Unidos están investigando’. Esa es la nota del New York Times, de la misma reportera que dijo que se cocinaba fentanilo en una cocina de Culiacán normal, cosa que es imposible entonces, así está la nota.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 30 de septiembre de 2026, la presidenta de México cuestionó la solidez de la información difundida por The New York Times.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum destacó que el propio texto reconoce que no existe una investigación formal abierta contra Andrés Manuel López Beltrán. por presuntos vínculos con actividades ilícitas.

Sheinbaum cuestiona reportaje del NYT sobre Andy López Beltrán

Ante la información publicada, Claudia Sheinbaum cuestionó el reportaje del NYT y señaló que los señalamientos difundidos contra López Beltrán no están confirmados.

Sheinbaum también criticó a la reportera responsable de la publicación al recordar un trabajo anterior sobre una supuesta “cocina de fentanilo”, el cual, según señaló, resultó ser falso.

La mandataria sostuvo que la información presentada sobre Andy López Beltrán parte de dichos que no han sido comprobados y enfatizó la necesidad de contar con pruebas antes de afirmar que existe una investigación.

Sobre si la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación contra López Beltrán por huachicol, Sheinbaum respondió: “Que yo sepa, no”.

Cabe recordar que a principios de septiembre Claudia Sheinbaum ya había señalado que, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, no existía una investigación contra Andy López Beltrán por huachicol fiscal.