El nombre de Fabiola Aguilar vuelve a colocar a Veracruz frente a una realidad que no puede normalizarse, ni esconderse detrás de cifras, discursos oficiales o promesas de seguridad: la violencia feminicida sigue arrebatándole la vida a mujeres, y la justicia continúa siendo una exigencia pendiente.

Fabiola, originaria de Alto Lucero, fue localizada sin vida el pasado domingo 22 de noviembre en las inmediaciones del río Chapapote, municipio de Actopan. De acuerdo con los reportes sobre el caso, presentaba golpes y heridas ocasionadas por arma punzocortante. Su muerte se suma a una dolorosa lista de mujeres asesinadas en Veracruz, en un contexto en el que la violencia de género sigue cobrando vidas.

Los asesinatos de mujeres registrados durante noviembre han vuelto a encender las alarmas.

En menos de tres semanas, Veracruz se estremeció con las muertes de Darla Karina Báez, asesinada en Coatzacoalcos; Danna Itzel Martínez, en Xalapa; Evelyn León Hernández, de 17 años, en Puente Nacional, y Fabiola Aguilar, localizada sin vida en Actopan.

El luto envuelve a sus familias a escasos días del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha que no debería reducirse a discursos, campañas, fotografías institucionales ni consignas que se repiten cada año, sino convertirse en un momento de profunda reflexión, compromiso y exigencia frente a las autoridades y a una sociedad que todavía arrastra prácticas machistas, misoginia y desigualdad.

Y es que cada 25 de noviembre, México se viste de morado, se llenan las plazas de consignas y se escuchan discursos que condenan la violencia contra las mujeres. Pero la realidad no cambia al día siguiente cuando las pancartas se guardan y las campañas terminan. La violencia sigue ahí: en los hogares, en las calles, en los espacios de trabajo y en las relaciones interpersonales, familiares o sexoafectivas.

El Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana contabilizó 48 feminicidios entre enero y octubre de 2026. Con los casos registrados en noviembre, el recuento del Observatorio podría ascender a 52 víctimas en lo que va del año.

La diferencia entre los registros de las autoridades y los del Observatorio Universitario también merece atención.

Mientras el gobierno estatal reportó 25 feminicidios hasta noviembre, el organismo universitario documentó cifras considerablemente mayores. Esta discrepancia plantea la necesidad de revisar los criterios de clasificación, la investigación de las muertes violentas de mujeres y la transparencia de los registros públicos.

No basta con contabilizar víctimas después de que han sido asesinadas. Es indispensable identificar las señales de violencia, garantizar protección efectiva, investigar con perspectiva de género y evitar que las agresiones previas sean ignoradas hasta que se conviertan en tragedias irreparables.

México no puede seguir siendo un país donde las mujeres tengan que luchar primero para sobrevivir y después para conseguir justicia.

Este 25N, la exigencia debe ser contundente: que ninguna denuncia sea ignorada, que ninguna desaparición se minimice y que ningún feminicidio quede impune.