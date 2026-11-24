En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ONU advirtió estadísticas alarmantes, ya que cada 11 minutos una mujer es asesinada por su pareja o familiares.

La Organización de las Naciones Unidos (ONU) compartió dicho informe este 24 de noviembre, con cifras de 2025, que contabilizó un total de 78 mil feminicidios.

De dicha cifra, el 60% corresponde a la muerte de una mujer a manos de su pareja o familiares, por lo que ONU resalta que el hogar es el sitio más peligroso.

Una mujer es asesinada cada 11 minutos por su pareja o familiares: ONU

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y ONU Mujeres compartieron un informe con datos sobre las mujeres asesinadas en 2025.

Una mujer es asesinada cada 11 minutos por su pareja o familiares: la alerta de la ONU (ONU )

De acuerdo con los datos de la ONU, de los 78 mil feminicidios, el 60% fueron perpetrados por la pareja o familiares, por lo que en 2025 una mujer murió cada 11 minutos, un total de 47 mil.

La ONU también señala que si bien la cifra de víctimas fue menor en comparación con 2024, cuando las mujeres asesinadas por su familiar sumaron 50 mil, la tasa no ha disminuido realmente.

Y hace un llamado en especial a la urgencia que representa la violencia contra la mujer, ya que a diario, 129 mujeres, jóvenes o niñas son asesinadas por su pareja o un familiar, aunque la cifra podría ser mayor.

La región con mayores asesinatos fue África, con la tasa más alta, 2.9 por cada 100 mil mujeres, por lo que la ONU advierte a las naciones que se deben redoblar esfuerzos para protegerlas.

ONU insta a establecer medidas de prevención ante violencia contra las mujeres

La ONU señala a su vez que se deben desplegar estrategias de prevención ya que el feminicidio no es un acto aislado, sino en muchos casos es el final de una cadena de violencia contra la mujer.

Esto fomentado por normas sociales, fracaso de garantías institucionales y actitudes que crean un entorno que “permite” asesinar a una esposa, hija o madre.

Ya que debido a estos entornos, rara vez la víctima de violencia pide ayuda a autoridades o incluso familiares, lo que permite el desamparo y que los agresores nunca se presenten ante la justicia.