La historia de la Revolución mexicana no se escribió solamente con armas, levantamientos y batallas. También se construyó con ideas, palabras, pensamiento crítico y mujeres que, desde la escritura y la organización política, se atrevieron a desafiar al poder. Una de ellas fue Dolores Jiménez y Muro, revolucionaria, periodista, feminista e intelectual cuya aportación merece ocupar el lugar que durante décadas le fue negado.

Y es que hoy, cuando se habla de igualdad, democracia y derechos de las mujeres, es indispensable mirar hacia atrás y reconocer a quienes abrieron caminos en condiciones mucho más adversas que nosotras. Siempre hemos estado presentes en la lucha. Siempre presentes, aunque muchas veces invisibilizadas, pues cuando se habla de la Revolución mexicana, los nombres que aparecen en los libros de historia son los de Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa y Venustiano Carranza. Nuestros héroes, sin duda alguna. Pero es injusto ocultar que detrás de las grandes transformaciones políticas y sociales también estuvieron mujeres que pensaron, escribieron, organizaron y lucharon por un país distinto.

Dolores Jiménez y Muro fue una mujer que entendió que la palabra también podía ser revolucionaria. Su historia rompe con la idea de que las mujeres de aquella época solamente acompañaron a los hombres o desempeñaron tareas secundarias. Dolores fue protagonista de la lucha política, una mujer de pensamiento avanzado que entendió que una revolución no podía limitarse a cambiar gobiernos: tenía que transformar las condiciones de vida de la población.

Nació en Aguascalientes en 1848. Fue periodista, escritora, maestra y activista política. Utilizó la palabra como instrumento de denuncia y transformación, en una época en la que las mujeres tenían enormes obstáculos para participar en la vida pública. Sufrió persecución y fue encarcelada en el porfiriato.

Pero nada la detuvo. No tuvo miedo de enfrentarse al régimen de Porfirio Díaz, por el contrario, participó en organizaciones opositoras al régimen y en agrupaciones que defendían los derechos de las mujeres. También formó parte de una generación de mujeres que comprendió que no podía existir una verdadera democracia mientras la mitad de la población permaneciera excluida de las decisiones políticas.

Escribió el proemio del Plan de Ayala, documento importantísimo en nuestra historia, en el que se plantearon demandas agrarias y sociales que cuestionaban las profundas desigualdades del país. Su cercanía con el movimiento de Emiliano Zapata fue tal que recibió el nombramiento de general brigadier, un reconocimiento extraordinario para una mujer de aquel tiempo.

Como Jiménez y Muro hay otras mujeres intelectuales, periodistas, maestras y activistas que contribuyeron a construir el pensamiento social de la Revolución mexicana.

No quiero cometer la torpeza de no mencionar a todas. Entre las contemporáneas de Dolores están Hermila Galindo, precursora del derecho al voto femenino, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, fundadora del semanario Vésper , defensora de los derechos de las mujeres y encarcelada en San Juan de Ulúa. Participó también en la redacción del Plan de Ayala, y Elisa Acuña Rossetti, cofundadora de agrupaciones como Las Hijas de Cuauhtémoc y Las Hijas de Anáhuac.

Ellas, junto con Dolores Jiménez y Muro utilizaron periódicos, manifiestos, discursos y organizaciones para cuestionar la dictadura, denunciar las injusticias y exigir una sociedad con mayores libertades.

La aportación de estas mujeres y tantas más fue fundamental porque ayudaron a darle contenido social e ideológico a la lucha revolucionaria. Mientras algunos combatían en los campos de batalla, ellas contribuían a formular las demandas, construir conciencia y difundir las ideas que alimentaron los movimientos de transformación.

Sin embargo, la historia oficial durante mucho tiempo minimizó su participación. Muchas fueron recordadas como acompañantes, colaboradoras o figuras anecdóticas, cuando en realidad fueron pensadoras y protagonistas de su tiempo.

Este vistazo a la época de la revolución mexicana nos obliga a preguntarnos cuántas mujeres fueron borradas de los relatos históricos por una sociedad que durante generaciones consideró que la política, la intelectualidad y el poder eran asuntos exclusivos de los hombres.

Pero su legado demuestra que las mujeres no llegaron a la vida pública recientemente: llevan siglos construyendo pensamiento, defendiendo derechos y participando en las grandes transformaciones de México.