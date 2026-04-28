Te contamos qué es Letterbox, red social favorita de los cinéfilos, que podría cambiar de dueño.

Letterboxd surgió en 2011 y con el paso del tiempo se ha convertido en la plataforma preferida para todos lo amantes del séptimo arte.

¿Qué es Letterboxd? Así es la red social favorita de los cinéfilos

Letterboxd es una red social para debatir, reseñar y descubrir películas. Algunos la llaman “el Goodreads del cine”.

En Letterboxd, los usuarios registran a manera de diario las cintas que ven. Además, de que emiten calificación sobre las producciones.

Los cinéfilos también puede armar en Letterboxd listas sobre películas por ver, e incluso seguir a más usuarios para saber qué les gusta.

Actualmente, Letterboxd se puede consultar en línea o mediante su app disponible para:

iOS

Android

Apple TV

Letterbox cuenta con tres versiones: Gratis, Pro y Patron con distintos beneficios:

Versión Letterboxd Gratis: ofrece acceso ilimitado a películas, entradas de diario, reseñas, calificaciones y listas

Versión Letterboxd Pro: Sin anuncios de terceros, páginas personalizadas con estadísticas anuales y de todos los tiempos. Opción para seleccionar y filtrar películas por servicio de streaming que aparecen en JustWatch, además de recibir notificaciones para cuando las cintas lleguen a plataformas. Consulta de calificaciones promedio de amigos y seguimiento de películas que posee el usuario. Precio: 428.04 pesos al año

Versión Letterbox Patron: Beneficios Pro, más opción de elegir póster y fondo favorito para cualquier película, perfil, reseñas y listas. Nombre del usuario en página de Patrocinadores de la app, así como acceso anticipado a funciones beta. Precio: 1, 100.84 pesos al año

Letterboxd, red social para cinéfilos (Especial)

Letterboxd podría cambiar de dueño

Se reveló que Letterboxd podría cambiar de dueño, ya que Tiny, la empresa canadiense que tiene alrededor del 60% de la plataforma, buscaría vender su participación de la empresa.

Fue en 2023 cuando Tiny adquirió Letterboxd, valorándola en más de 50 millones de dólares.

De acuerdo con reportes, entre los posibles compradores de Letterboxd están:

Versant (empresas matriz de CNBC)

The Ankler (portal de entretenimiento)

Ante la posible venta de Letterboxd, los cinéfilos están preocupados por lo que pasará con la app.

De acuerdo con un portavoz de la compañía, de momento no hay anuncios sobre los cambios, aunque es una situación que se esperaba por el crecimiento de la plataforma.