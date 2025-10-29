En medio de la incertidumbre que se ha generado por las medidas de Estados Unidos en contra de diversos vuelos procedentes de México, Volaris confirmó que sus rutas operan con normalidad.

“Volaris informa que ninguna de las rutas que operamos actualmente ha sido afectada”. Volaris

Fue por medio de un breve mensaje que compartió Volaris en sus redes sociales, que destacó que a pesar de las medidas de Estados Unidos, sus rutas y vuelos no tienen ningún cambio.

Volaris afirma que sus rutas operan con normalidad (@viajaVolaris/X)

Volaris asegura no hay suspensiones de rutas pese a medidas de Estados Unidos

A pesar de que al menos una de sus rutas fue incluida entre los vuelos suspendidos por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, Volaris aseguró que sus operaciones se realizan con normalidad.

En su publicación, la aerolínea mexicana resaltó que ninguna de las rutas que opera hacia Estados Unidos ha resultado afectada, por lo que afirmó que no hay ningún inconveniente para los usuarios.

Debido a lo anterior, la empresa aérea resaltó que la venta de boletos para todas sus rutas están operando con total normalidad a pesar de la suspensión ordenada por las autoridades de Estados Unidos.

Lo anterior, aún cuando el Departamento de Transporte de Estados Unidos sí incluyó uno de los vuelos de Volaris entre las rutas suspendidas, el que va del AICM al aeropuerto de Newark, Nueva Jersey.

Sin embargo, se debe resaltar que dicha ruta todavía no realiza operaciones, debido a que está programado que comience a volar desde el próximo 2 de noviembre de 2025.

Estados Unidos suspendió 13 vuelos del AICM y el AIFA

El martes 28 de octubre, el Departamento de Transporte de Estados Unidos ordenó suspender estos 13 vuelos del AICM y el AIFA, debido a que acusó que México incumplió acuerdos bilaterales de aviación que datan del 2015:

Ciudad de México (AIFA) – Houston (IAH) — Viva Aerobus Ciudad de México (AIFA) – Dallas/Fort Worth (DFW) — Viva Aerobus Ciudad de México (AIFA) – San Antonio (SAT) — Viva Aerobus Ciudad de México (AIFA) – Chicago (ORD) — Viva Aerobus Ciudad de México (AIFA) – Los Ángeles (LAX) — Viva Aerobus Ciudad de México (AIFA) – Las Vegas (LAS) — Viva Aerobus Ciudad de México (AIFA) – Orlando (MCO) — Viva Aerobus Ciudad de México (AICM) – San Juan, Puerto Rico (SJU) — Aeroméxico Ciudad de México (AICM) – Newark, Nueva Jersey (EWR) — ruta de Volaris que no se ha inaugurado Ciudad de México (AICM) – Charlotte (CLT) — Viva Aerobus Ciudad de México (AICM) – Tampa (TPA) — Viva Aerobus Ciudad de México (AICM) – Raleigh-Durham (RDU) — Viva Aerobus Ciudad de México (AICM) – Sacramento (SMF) — Viva Aerobus